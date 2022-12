Stratégies pratiques pour réaliser la personnalisation des e-mails

Le marketing par e-mail est l’une des méthodes directes pour entrer en contact avec vos clients et leur proposer vos produits. Vous pouvez quadrupler l’engagement et les résultats en ajoutant la personnalisation à vos stratégies de marketing par e-mail.

De nos jours, la personnalisation des e-mails est devenue la technique de marketing numérique la plus délicate à maîtriser.

La courbe d’apprentissage du marketing par e-mail et de la personnalisation des e-mails est assez abrupte.

Vous devez envisager la segmentation de l’audience, développer des lignes d’objet passionnantes et suivre les visites du site Web pour déterminer quels clients se trouvent à quelles étapes du processus d’achat.

L’analyse de ces facteurs vous aidera à obtenir une personnalisation efficace des e-mails.

Qu’est-ce que la personnalisation des e-mails ?

La personnalisation des e-mails, utilisée dans le marketing par e-mail, crée des communications adaptées et personnalisées à des groupes d’utilisateurs spécifiques.

Il peut inclure le nom du client dans la ligne d’objet, des offres de réduction sur un produit qu’il a acheté ou une recommandation de visiter un magasin à proximité.

Un e-mail personnalisé augmente vos chances de conversion, même s’il ne garantit pas le succès. Cependant, il a été constaté qu’un e-mail personnalisé a des taux d’ouverture et de clics plus élevés.

La méthode de personnalisation des e-mails utilise les données des abonnés pour produire des communications mieux ciblées. Il offre au consommateur un service personnalisé et augmente considérablement les mesures de marketing par e-mail.

Voici une ventilation rapide des stratégies de personnalisation des e-mails les plus critiques que vous pouvez utiliser immédiatement.

Techniques de personnalisation des e-mails pour augmenter les ventes

1. Posez les bonnes questions

Poser les bonnes questions est l’une des meilleures stratégies de personnalisation des e-mails.

Vous pouvez segmenter rapidement et efficacement votre audience pour la personnalisation en posant les bonnes questions. Demander aux clients pourquoi ils visitent votre site Web, s’inscrivent en tant que client ou s’abonnent à votre e-mail peut être étonnamment simple mais extrêmement utile.

Il peut vous fournir des informations utiles qui vous permettent d’envoyer des e-mails incroyablement ciblés au nom de votre entreprise.

2. Utilisez des lignes d’objet personnalisées

L’utilisation de lignes d’objet personnalisées est également l’une des techniques de personnalisation des e-mails les plus populaires. Dans le marketing par e-mail, les lignes d’objet ont toujours été importantes, mais elles doivent être spécifiques pour obtenir les meilleurs résultats. Ils devraient varier, par exemple, en fonction de l’industrie, du groupe démographique cible, etc.

Vous pouvez faire des expériences pour déterminer lesquelles sont les plus efficaces. Avec les tests, vous pouvez modifier le contenu des lignes d’objet en suivant toutes les informations que vous avez déjà recueillies concernant les préférences, l’âge, la localité et d’autres facteurs d’un abonné.

Une fois que vous avez terminé avec les lignes d’objet, concentrez-vous sur les e-mails déclenchés.

3. Utilisez des e-mails basés sur le comportement

L’utilisation d’e-mails axés sur le comportement est également l’une des techniques pratiques de personnalisation des e-mails. Les réponses automatisées à la façon dont les clients utilisent vos biens ou services sont appelées e-mails déclenchés par le comportement.

Vous pouvez envoyer ces e-mails lorsque vos clients montrent un comportement particulier ou effectuent une action. Par exemple, vous pouvez envoyer un répondeur automatique par e -mail si votre client ajoute des produits à son panier mais ne passe pas à la caisse.

4. Utiliser ou améliorer les pages de destination

La personnalisation des e-mails permet d’augmenter les taux d’ouverture. Cependant, transformer les lecteurs en clients est l’objectif ultime. Vous devez vous assurer que les pages de destination que vous avez ajoutées à votre e-mail sont liées au contexte de l’e-mail.

Vous devez inclure des pages de destination appropriées dans autant de vos e-mails que possible. La page de destination doit être adaptée aux personnes que vous ciblez et à leur étape actuelle du processus d’achat.

5. Boostez le sentiment d’urgence

Une autre technique de personnalisation des e-mails consiste à créer un engouement ou un sentiment d’urgence pour vos clients. C’est une stratégie idéale pour augmenter l’engagement, car ces offres à durée limitée aident à motiver les gens à agir.

Vous pouvez faire une offre payante en créant un sentiment d’urgence. Assurez-vous simplement que vos clients sont confiants et n’oubliez pas de passer une commande. Vous pouvez facilement ajouter des dates et des heures à vos e-mails à l’aide de divers outils.

Fixer un délai unique pour toute offre est une pratique très réussie à suivre dans la personnalisation de votre e-mail. De plus, vous pouvez ajouter des points positifs à votre offre pour convaincre votre public.

6. Créer un Persona Client

Un personnage client représente votre client idéal et vous aide grandement dans la personnalisation des e-mails. Celles-ci sont utilisées par les entreprises pour identifier les caractéristiques de leur client idéal et leur comportement spécifique.

Votre compréhension de vos clients et de ce qu’ils attendent de vous vous aidera à créer des personnalités plus particulières. En conséquence, cela vous permettra de renforcer les liens de votre entreprise avec les clients et de personnaliser les e-mails en répondant aux demandes des clients.

Les personnages des clients sont créés à l’aide d’un large éventail de données. Au lieu de poser une seule question, vous pouvez catégoriser les clients en fonction de différentes caractéristiques et comportements, puis poser des questions connexes.

7. Utiliser les données géographiques et de fuseau horaire

Certains moments de la journée sont plus propices que d’autres pour envoyer des e-mails. Par exemple, vos clients peuvent aimer recevoir des e-mails vers 7h00, alors qu’ils peuvent mieux répondre aux e-mails à 18h00.

Il y a de fortes chances que tous vos clients ne soient pas au même endroit. Ils peuvent être dispersés sur plusieurs fuseaux horaires et dans le monde et peuvent recevoir vos e-mails de manière peu pratique.

L’utilisation des informations sur les consommateurs pour envoyer des e-mails aux moments les plus efficaces vous aidera à surmonter ce problème.

8. Présentez-vous et présentez votre entreprise

C’est une fausse idée que la personnalisation des e-mails ne concerne que vos clients. Les stratégies de personnalisation des e-mails nécessitent également une touche d’introduction dans un e-mail.

Vous pouvez présenter votre entreprise et votre marque via un e-mail personnalisé. Ajouter votre signature ou votre photo est une bonne pratique pour personnaliser les emails.