Quels sont les différents types d’investissement immobilier locatif ?

Bien que l’immobilier soit un domaine vaste dans lequel la compétition est très rude, il offre de plus en plus de sécurité aux investisseurs.

Dans ce sens, de nombreux propriétaires décident aujourd’hui de s’y lancer. Cela semble logique, car l’investissement locatif constitue une excellente option, notamment en raison des avantages intéressants qu’il propose à ces investisseurs immobiliers.

Concrètement, quelles sont les formes d’investissement immobilier locatif ? Voici quelques détails !

La loi Pinel

Pour promouvoir l’investissement immobilier dans les zones dites de tension, l’État français met en œuvre ce dispositif de défiscalisation depuis septembre 2014. Aujourd’hui, il a suscité la construction de plusieurs biens locatifs dans ces zones.

De quoi parle-t-on en réalité ?

La loi Pinel stipule que le propriétaire doit louer son bien immobilier pour des durées prédéfinies qui sont de six, de neuf et de douze années. Ainsi, il peut bénéficier d’une réduction pouvant aller à 6 000 euros l’an.

Vous pouvez consulter la plateforme d’Investissement Immobilier locatif Gridky pour mieux comprendre ce qu’il en est.

Les autres bénéfices

Outre les aspects positifs précédemment mentionnés, les investisseurs voient leur montant total d’impôts réduit à des pourcentages de 21, 18 et 12 % de la valeur du logement en question.

Aussi, faut-il remarquer que le calcul de cette réduction s’effectue en fonction de la durée du bail. Par exemple, pour une location pendant 6 ans, le propriétaire bénéficie d’une défiscalisation de 12 %, et de 18 % durant 9 ans.

Ce dispositif présente alors de nombreux avantages fiscaux, mais pas que. En effet, les investisseurs peuvent se lancer sans fonds, car les revenus qui constituent les loyers qu’ils percevront une fois le bien vendu, suffisent à acquérir le bien.

Il faut également y voir un moyen sûr de constituer un patrimoine à transmettre à ses descendants et un portefeuille pour une bonne retraite.

De plus, ils ont l’avantage de pouvoir louer des habitations neuves ou rénovées qui vont sans doute attirer plus de locataires. Cerise sur le gâteau, ces habitats sont labellisés et respectent la règlementation en termes de performance énergétique.

Pour profiter des avantages du dispositif Pinel, il faut que vous soyez avant tout disposé à louer votre bien pendant les durées établies. Aussi, il doit être accessible à une catégorie d’acquéreurs. Ceux-ci ne doivent pas avoir des revenus supérieurs aux ressources prévues par la règlementation Pinel.

Le déficit foncier

Un bailleur est en déficit foncier lorsque les loyers perçus chez ses acquéreurs ne suffisent pas à combler les dépenses supportées pour le logement loué. Alors, la règlementation lui permet de déduire de sa base imposable ces charges. Vous pouvez par exemple faire du déficit foncier avec gridky.com.

Parmi ces frais déductibles figurent ceux supportés pour la rénovation, l’entretien du bien et son exploitation. Le déficit n’excède pas les 10 700 € prévus. Pour en bénéficier, il faudra être imposé au régime avec des loyers annuels supérieurs à 15 000 €. Enfin, vous avez l’obligation de louer l’habitat pour une durée de 3 ans minimum.

La loi Malraux

La loi Malraux a été promulguée depuis 1962 et peut permettre aux investisseurs de faire des acquisitions de biens immobiliers anciens qu’ils peuvent rénover tout en réduisant leurs impôts. La déduction est faite à un pourcentage de 30 si le logement est en zone sauvegardée. En zone dite de protection du patrimoine urbain et paysager, elle est de 22 % des frais de travaux. Elle s’étend sur quatre années fiscales.

Outre cela, les multiples avantages dont bénéficient les investisseurs sont entre autres une plus-value non négligeable et une liberté dans la fixation des loyers à percevoir sur les biens loués. Petit bémol, quoique raisonnable, c’est qu’il faut respecter les conditions d’éligibilité, sans quoi vous ne pouvez pas profiter de ces divers bénéfices.

La loi LMNP et la loi Censi-Bouvard

Ce sont là des types d’investissement assez intéressants, car ils permettent d’obtenir une défiscalisation plus ou moins conséquente. Il faut rappeler que le statut LMNP est celui attribué aux logements meublés non professionnels.

Ici, les investisseurs immobiliers locatifs peuvent profiter des déductions allant jusqu’à 11 % sur les frais d’acquisition HT. Ils peuvent également récupérer 20 % sur cette taxe sur la valeur ajoutée.

Certaines formes de résidences sont toutefois visées. Ce sont notamment :

Les résidences estudiantines,

Les maisons en EHPAD et pour personnes âgées,

Les résidences pour affaires,

Les logements dans les zones touristiques.

Un bien meublé est par ailleurs un logement habitable disposant de tous les meubles exigés par la règlementation LMNP.

Pour les résidences, il est nécessaire qu’elles disposent d’un service d’accueil et de réception ainsi que de restauration. Aussi, ces maisons doivent avoir des services d’entretien des locaux. Elles ont l’obligation de mettre à la disposition des résidents du linge propre pour maison. Enfin, les propriétaires peuvent confier la gestion de ces résidences à un professionnel appelé le gestionnaire. Il existe bien sûr d’autres types d’investissement comme la nue-propriété et la loi sur les Monuments historiques.