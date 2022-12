Souscrire une assurance de prêt, comment ça fonctionne ?

L’assurance prêt vous est imposée par la banque qui accepte de vous faire un prêt pour votre projet immobilier.

Toutefois, vous avez la latitude de choisir votre assureur.

L’assurance d’un prêt immobilier peut être exigé par l’organisme prêteur. Par ailleurs, elle vous protège si vous n’êtes plus en mesure de payer vos mensualités. Plusieurs éléments sont à prendre en compte avant de faire votre choix et de souscrire cette assurance.

Il est important de comparer les offres, leurs tarifs et leurs garanties. En effet, rien ne vous oblige à choisir l’assurance proposée par votre banque. Voici tout ce qu’il faut savoir avant d’opter pour une assurance de prêt !

Le bon moment pour souscrire à une assurance de prêt

Vous avez trouvé le bien immobilier de vos rêves en Île-de-France, dans le département des Hauts-de-Seine. Vous voulez maintenant contracter un prêt auprès d’une banque pour pouvoir profiter d’un logement neuf au cœur d’un promoteur haut de gamme.

Pour être certain de l’obtention du crédit immobilier dont vous avez besoin pour réaliser votre projet, il faut souscrire l’assurance de prêt au bon moment. Aucune banque ne vous débloque des fonds si elle n’a pas la garantie que vous êtes couvert.

Ceci étant, il est recommandé de prendre l’assurance automatiquement après la demande de prêt. Dès que cela vous est accordé, vous avez la possibilité de concrétiser cet achat. Vous pouvez aussi procéder à la souscription au moment où le dossier de la demande du prêt est en cours d’analyse.

Si vous n’êtes pas intéressé par l’assureur que propose votre banque, vous avez le droit de choisir un autre organisme. Dans ce cas précis, il faut commencer les démarches le plus tôt possible. Ainsi, vous pourrez anticiper les demandes de la banque pour que le traitement de dossier soit plus fluide.

À partir du moment où les derniers détails pour l’accord du crédit immobilier sont finalisés, la banque vous fera une proposition systématique. Il s’agira de souscrire à l’assurance prêt de son assureur : elle est dans son droit. Cependant, vous pouvez décliner cette offre et faire un autre choix d’assureur. Pour y arriver, vous devez lister tous les assureurs proposant ce contrat dans un premier temps.

Par la suite, faites la comparaison de leur offre et retenez le prestataire qui vous séduira. La meilleure façon d’y arriver est de faire usage d’Internet. Rendez-vous sur n’importe quel moteur de recherche et inscrivez votre requête puis validez. Vous aurez une liste des sites Web des meilleurs assureurs pour votre projet.

Parcourez-les avec attention dans le but de relever les offres qu’ils proposent, puis faites la comparaison. Si vous avez des difficultés à comprendre une offre en particulier, vous pouvez contacter l’assureur pour plus d’explications. Les contacts sont toujours affichés sur les sites Internet.

Les actions à mener après votre choix

Après avoir fait le choix de l’assureur idéal, il faut commencer les démarches pour signer le contrat. De cette manière, vous êtes sûr d’avoir les fonds de la banque pour procéder à l’achat de ce bien immobilier afin d’être propriétaire.

La principale étape est de faire savoir à l’assureur que vous êtes intéressé par ce qu’il propose. Ce dernier vous soumettra les exigences et les avantages du contrat. Il est indispensable de vous assurer que le niveau de couverture de l’assurance est égal à celui exigé par votre banque. L’assureur vous soumettra également un questionnaire de santé à remplir. Si les réponses fournies ne sont pas rassurantes, il vous demandera un examen médical complémentaire.

Il est possible que la demande soit refusée à cause des résultats de l’examen. Néanmoins, vous pouvez toujours faire confiance à la Convention AERAS pour vous aider.

À la fin du processus de la souscription à l’assurance de prêt, il vous sera remis un document à transmettre au banquier. C’est le certificat d’adhésion qu’il lui faut pour confirmer que vous avez une assurance de prêt, comme l’oblige l’établissement, avant d’accorder un crédit immobilier. Ce dernier se chargera de vérifier si la couverture proposée par votre assurance est égale à ce qui est imposé par la banque.

Si c’est le cas, il intégrera l’assurance à votre dossier pour que votre demande puisse être validée le plus rapidement possible. Vous n’avez qu’à attendre la décision finale. Pendant ce temps, vous pouvez finaliser les derniers détails liés aux stratégies d’acquisition de vos biens immobiliers.

Que faire pour changer d’assureur en cours de contrat ?

Il est possible d’être déçu par l’offre proposée par votre assureur pour des raisons variées. Dans le passé, vous étiez obligé de subir les conditions et les clauses du contrat jusqu’à la date d’échéance.

Depuis le 1er juin 2022, la loi Lemoine vous autorise à résilier un contrat d’assurance en cours de validité. Autrement dit, vous pouvez changer d’assureur sans problème. Il suffit de trouver un nouvel assureur et de l’informer de la situation. Il vous donnera les démarches à mener.

En définitive, pour souscrire une assurance de prêt, il faut le faire juste après la demande du prêt immobilier. Vous pouvez aussi procéder à la souscription quand la demande est en cours. Toutefois, avant de choisir l’assureur qui vous convient, faites d’abord la comparaison des différentes offres.