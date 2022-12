Astuces pour choisir vos bijoux en fonction de votre morphologie

Les bijoux sont sans doute importants pour obtenir une belle allure et un look distinctif.

Pour cela, il est important de les choisir en fonction de sa morphologie. Voici donc comment procéder.

Pour avoir une fière allure, les femmes et même certains hommes n’hésitent pas à porter des bijoux. Cependant, pour que ces accessoires vous fassent briller, vous devez faire attention lors de leur choix.

Concrètement, il vous revient de les sélectionner en fonction de votre morphologie. Voici donc des astuces fiables que vous pouvez suivre pour choisir vos bijoux selon votre morphologie !

Choisir ses bijoux en optant pour la juste forme

Pour choisir vos bijoux en fonction de votre morphologie, la première astuce à suivre consiste à opter pour la juste forme. Pour cela, cliquez ici si vous souhaitez avoir plus de précisions sur ce critère de sélection. Quoi qu’il en soit, notez que cette astuce vous invite à miser sur des bijoux qui conviennent parfaitement à la forme de votre visage.

Le choix du collier

Lorsque vous portez un collier, il procure de nombreux effets sur votre cou ou sur le décolleté. Pour cette raison, vous devez faire attention à sa forme et veiller à ce qu’elle corresponde à votre visage.

Ainsi, si vous avez un visage rond, n’hésitez pas à opter pour un collier dont le rendu est en V sur le décolleté. Les colliers plus arrondis sont le choix parfait pour flatter les visages en cœur, carrés ou rectangulaires.

Si vous êtes une femme à forme généreuse, alors les modèles plats qui se couchent sur la peau vous iront parfaitement. En ce qui concerne les grosses perles ou pendentifs, ils optimisent aussi l’allure. Toutefois, elles alourdissent souvent la silhouette, ce qui vous invite à les tenter avec prudence.

Qu’en est-il du choix des boucles d’oreilles ?

Pendant le choix de vos boucles d’oreilles, vous devez aussi choisir la juste forme. C’est la meilleure solution si vous voulez illuminer votre visage et éloigner l’attention de certaines imperfections de votre visage. À cet effet, l’idéal est de miser sur le choix d’une pendante, car elle allonge convenablement le visage et le cou.

Toutefois, faites attention à sa longueur au risque d’obtenir l’effet inverse. Normalement, pour profiter des effets de ces boucles d’oreilles, il faut qu’elles soient longues juste au niveau des mâchoires.

Cependant, si vous avez un visage rectangulaire, le port des créoles vous conviendra sans aucun doute. Les femmes avec un visage rond, quant à elles, doivent éviter tout ce qui est imposant et circulaire. Il leur revient aussi de ne pas porter des bijoux qui ajoutent du volume sur le lobe de l’oreille.

Par contre, si vous avez un visage carré ou en forme de cœur, sachez que toutes les formes de bijoux vous conviendront. Néanmoins, vous obtiendrez une excellente allure si vous choisissez des modèles plus larges à la base qui contrebalancent la forme de votre visage.

Choisir ses bijoux selon la juste forme n’est pas donc une tâche aisée. Pour cela, vous pouvez solliciter l’aide de votre bijoutier pour qu’il vous assiste pendant vos choix. Vu qu’il est un professionnel dans le domaine, il lui sera facile de vous conseiller le bijou qu’il vous faut.

Tenir compte du style

Pendant le choix de vos bijoux, vous devez aussi prendre en compte vos tenues. De ce fait, les colliers de perles iront certainement avec la majorité des vêtements de votre garde-robe. Cependant, évitez de les porter avec une blouse blanche et une jupe mi-mollet.

Si vous avez une robe bohème de l’été, le choix d’un collier ethnique vous conviendra sans aucun doute. Pour couronner le tout, rien de mieux que des bracelets larges à porter mélangés afin de casser une allure un peu trop stricte.

Par ailleurs, choisir ses bijoux en fonction de sa morphologie, c’est aussi prendre en compte votre teint. Ainsi, les bijoux en or jaune, en or rose et en cuivre sont le choix parfait pour les peaux mates, foncées ou dorées. Si vous n’aimez pas le métal, une parure en cuir ou en bois vous mettra aussi en valeur. Par contre, si vous avez une peau claire, un bijou en argent, en or blanc ou en platine vous donnera certainement un look irrésistible.

Choisir la bonne taille

Pour choisir vos bijoux selon votre morphologie, vous devez aussi opter pour la bonne taille. Cette astuce vous sera surtout d’une grande importance lors du choix d’une bague par exemple. En réalité, pendant la sélection de cette parure, vous devez connaître le gabarit qui convient à votre morphologie. Pour ce faire, la meilleure solution consiste à mesurer votre tour de doigt.

Pendant le choix d’une chaîne, il vous revient aussi de choisir la taille idéale. Ce critère est d’ailleurs d’une importance capitale, puisque c’est lui qui détermine l’endroit où le pendentif se trouvera. Quoi qu’il en soit, sachez que les ras-de-cou mesurent généralement 40 cm. Cependant, si le pendentif est de petite taille ou très précieux, une bonne longueur est recommandée. Par contre, si vous êtes une femme généreuse, les colliers plus longs qui finissent à hauteur de poitrine vous iront plutôt bien.

En fin de compte, pour choisir vos bijoux en fonction de votre morphologie, vous devez opter pour la juste forme tout en tenant compte de votre style. Toutefois, n’oubliez pas de choisir la bonne taille afin de porter des bijoux sur mesure et d’optimiser votre allure.