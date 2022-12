Quels sont les principaux avantages du gazon artificiel pour les entreprises et les propriétés commerciales ?

Remplacer votre pelouse naturelle par du gazon artificiel est une décision importante, mais les avantages sont nombreux et variés.

Voici quelques-unes des principales raisons et pourquoi vous devriez envisager d’installer du gazon artificiel dans votre entreprise.

Quels sont les avantages du gazon artificiel pour les entreprises et les propriétés commerciales ?

Les pelouses artificielles présentent de nombreux avantages pour les entreprises et les propriétés commerciales.

Tout d’abord :

Elles nécessitent très peu d’entretien : Les pelouses artificielles ne nécessitent ni tonte, ni engrais, ni désherbage. Cela permet aux entreprises d’économiser le temps et l’argent qui serait utilisé pour l’entretien de la pelouse.

En outre, si vous êtes situé dans une région sujette à la sécheresse ou à d’autres restrictions d’eau, les pelouses artificielles sont une excellente solution, car elles ne nécessitent pas beaucoup d’arrosage (voire aucun).

Elles sont sûres et non toxiques : Les pelouses artificielles sont fabriquées à partir de matériaux sûrs et non toxiques qui ne libèrent aucune toxine dangereuse dans l’environnement.

Cela permet de protéger la pelouse de votre entreprise des dommages potentiels causés par les produits chimiques et les pesticides utilisés pour l’entretien des pelouses.

Elles sont durables : Les pelouses artificielles sont très résistantes et dureront des années avec un minimum d’entretien. Cela signifie que les entreprises peuvent économiser de l’argent à long terme, car elles ne doivent pas constamment remplacer leur pelouse par de nouvelles pelouses.

Elles sont respectueuses de l’environnement : Les pelouses artificielles sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et ne nécessitent ni engrais ni pesticides. C’est un avantage pour les entreprises, parce qu’elles peuvent ainsi réduire leur empreinte écologique tout en bénéficiant d’une pelouse luxuriante.

Elles sont rentables sur le long terme : L’installation d’une pelouse artificielle peut être coûteuse au départ, mais elle permettra aux entreprises de faire des économies à long terme. Parce qu’elles nécessitent un entretien minimal, vous n’aurez pas à payer pour des services d’entretien de pelouse ou à acheter des produits d’entretien de pelouse coûteux.

Permet une réduction des coûts de l’eau : le gazon synthétique ne nécessite pas d’eau pour son entretien, ce qui permettra aux entreprises d’économiser sur leurs factures d’eau.

Esthétiquement agréable : Les pelouses artificielles sont conçues pour ressembler à l’herbe naturelle, afin que les entreprises puissent profiter des avantages esthétiques sans faire de compromis sur la qualité.

Le prix : L’installation d’une pelouse artificielle peut être coûteuse au départ, mais les coûts peuvent être réduits au fil du temps grâce à la diminution de l’entretien et des produits d’entretien de la pelouse nécessaires.

Gazon synthétique ou gazon naturel, quel est le meilleur choix ?

Le gazon naturel et le gazon synthétique présentent tous deux des avantages et des inconvénients, et il peut être difficile de décider quelle est la meilleure option pour vous.

Le gazon synthétique est nettement plus durable que le gazon naturel, et il ne nécessite pas autant d’eau ou d’entretien.

Cependant, le gazon synthétique peut également être assez coûteux et n’a pas toujours un aspect totalement naturel. Le gazon naturel est moins cher que le gazon synthétique, mais il nécessite un arrosage et un entretien plus fréquents.

Il est par ailleurs plus susceptible d’être endommagé par les animaux domestiques et les enfants. En définitive, le meilleur choix pour vous dépend de vos besoins spécifiques et de votre budget.

Jardin d’entreprise, quel type de gazon choisir ?

Pour bien choisir le gazon synthétique du jardin de son entreprise, il faut définir :

Le trafic : si la pelouse est soumise à un trafic important, il vous faut un gazon synthétique résistant et durable.

En effet, le jardin peut servir certaines fois à la pratique d’un sport ou recevoir des visiteurs ou des clients, etc.

L’emplacement : il est important de tenir compte du climat dans lequel la pelouse sera installée. Différents types de gazon synthétique peuvent être plus ou moins performants selon l’intensité du soleil, la fréquence des pluies, la température, etc.

Le type de sol : Pour les pelouses dont le sol est pauvre ou argileux, il est possible d’opter pour des produits pour gazon spécifiquement conçus pour améliorer le drainage et réduire la présence de mousses et de mauvaises herbes.

L’esthétique souhaitée : Vous pouvez choisir entre plusieurs couleurs et motifs pour créer une pelouse qui répond à vos besoins esthétiques. L’effet du gazon sera différent selon que vous choisirez des poils courts ou longs et le type de fibre courbée utilisé.

Faut-il faire appel à professionnel pour la pose d’une fausse pelouse dans son entreprise ?

Oui, vous n’avez probablement pas le temps et une entreprise à gérer. En investissant dans l’installation professionnelle de votre pelouse, vous aurez la certitude que le travail a été bien fait et que vous avez fait un investissement qui durera de nombreuses années.

De plus, les experts de la pose ont l’expérience nécessaire pour préparer correctement le sol et installer votre pelouse correctement, avec moins de lacunes et de décoloration