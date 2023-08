Les Stars de l’Été : remise de 80% sur la Ryzen 7 7800X3D … Processeurs de gaming le Plus Vendu sur Amazon

Découvrez le phénomène Ryzen 7 7800X3D, le processeur de gaming en tête des ventes cet été. Performances optimisées, promotions alléchantes et jeux gratuits vous attendent.

Ryzen 7 7800X3D: Été en Feu avec les Processeurs les Plus Vendus”

Cet été, l’univers des processeurs a été marqué par une présence éclatante : l’AMD Ryzen 7 7800X3D. Accompagné de ses compagnons, le 7700X et le Ryzen 9 7900X, il s’est imposé comme le choix privilégié des acheteurs à travers le monde. Que ce soit en Amérique du Nord ou en Allemagne, où les statistiques de ventes de Mindfactory le confirment, ces processeurs ont dominé le marché.

L’Allemagne, en particulier, est témoin de la suprématie d’AMD, avec cinq processeurs Ryzen 5000 et 7000 parmi les meilleures ventes. Dans le top dix, un seul processeur Intel, le Core i5-13600KF, parvient à s’immiscer à la 6e place. Le Ryzen 7 7800X3D se distingue en tant que champion de la semaine passée, suivi de près par le 5800X3D, avec respectivement 590 et 310 unités vendues.

L’Équation du Succès : Prix et Bonus

Le succès fulgurant du Ryzen 7 7800X3D est attribuable à une combinaison astucieuse.

En plus d’une politique de prix agressive, AMD propose un bonus alléchant en cette période estivale.

Alors que le très attendu RPG de Bethesda, Starfield, se profile à l’horizon, l’achat d’un processeur Ryzen éligible offre la chance d’obtenir gratuitement une copie de l’édition Premium ou de l’édition classique de Starfield.

Si quantifier l’impact exact de cette offre sur les ventes reste complexe, il est indéniable qu’elle a stimulé l’engouement. Outre les jeux gratuits, de nombreux distributeurs américains, dont NewEgg en tête, ont multiplié les offres promotionnelles avec des coupons de réduction. Chez Microcenter, tout au long de l’été, la gamme Ryzen 7000 s’est régulièrement positionnée en deçà des prix publics officiels.

AMD Ryzen 7 7800X3D : Le Maître du Jeu

L’étoile incontestée de cette saison est le AMD Ryzen 7 7800X3D, un processeur qui règne en maître sur l’univers du gaming. Sa caractéristique distinctive ? L’intégration de la technologie AMD 3D V-Cache™, qui décuple les performances de jeu1. Quelles que soient les conditions de jeu, ce processeur vous propulse vers la victoire avec une maîtrise inégalée. La technologie AMD 3D V-Cache™ de nouvelle génération ajoute une touche de magie en réduisant la latence et en maximisant les performances de jeu1.

Caractéristiques Générales du AMD Ryzen™ 7 7800X3D

Le Ryzen 7 7800X3D est un bijou technologique à découvrir. Disponible partout dans le monde, il trouve sa place au cœur de plates-formes de bureau diverses. Faisant partie de la famille de produits AMD Ryzen™, il s’impose comme l’un des fers de lance de la gamme Ryzen™ 7 Processors.

Doté de 8 cœurs CPU et de 16 threads, il garantit une expérience multitâche fluide et sans faille. Avec une fréquence Boost maximale de jusqu’à 5.0GHz et une fréquence de base de 4.2GHz, ce processeur offre une puissance de calcul impressionnante.

Cache et Performances Thermiques

Le Ryzen 7 7800X3D ne fait pas de compromis sur la mémoire cache. Avec une mémoire cache L1 totale de 512Ko, une mémoire cache L2 totale de 8MB et un cache L3 de 96MB, il assure des performances de haut vol. Son enveloppe thermique (TDP) nominale de 120W témoigne de sa robustesse face aux charges de travail intensives. Grâce à la technologie TSMC 5nm FinFET utilisée pour les CPU Cores, il garantit une efficacité énergétique et une fiabilité supérieures.

Connectivité et Mémoire

La connectivité du Ryzen 7 7800X3D est au diapason des avancées technologiques. Avec une version PCI Express PCIe® 5.0, il offre des débits de données ultra-rapides. Côté mémoire, le processeur accueille la DDR5, avec 2 canaux mémoire pour des configurations flexibles. Les vitesses de mémoire maximales varient selon les configurations, avec des options telles que DDR5-5200 et DDR5-3600.

Graphismes et Plus

Le Ryzen 7 7800X3D ne se limite pas aux performances de CPU. Intégrant le modèle de processeur graphique AMD Radeon™, il déploie une puissance graphique impressionnante. Avec 2 cœurs GPU et une fréquence du processeur graphique de 2200 MHz, il ouvre la voie à des expériences visuelles immersives.

Des Possibilités Infinies avec AMD Ryzen™

En somme, le Ryzen 7 7800X3D incarne l’évolution constante des processeurs AMD Ryzen™. Avec une palette de technologies avancées telles que l’AMD EXPO™ Technology et les innovations propres à la famille Ryzen™, il offre des performances de pointe pour les joueurs et les créatifs.

Cet été, les chiffres de vente ont parlé : le Ryzen 7 7800X3D est la star incontestée des processeurs, établissant de nouvelles normes pour les performances et la qualité. Il est temps de rejoindre la révolution Ryzen™ et de vivre le jeu comme jamais auparavant.

*1 Les performances réelles peuvent varier.