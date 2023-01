Comment sécuriser mon site Internet WordPress ?

La Sécurité de son site Internet WordPress n’a pas de prix quand on connait la galère que c’est pour le reconstruire

Réputé pour sa simplicité et sa convivialité, WordPress est l’un des systèmes de gestion de contenu les plus utilisés au monde. En effet, près de 40 % des sites Internet existants sont créés grâce à lui.

Initialement destiné aux blogueurs, le CMS permet aujourd’hui de gérer des sites vitrine, des sites dynamiques, des forums et plus encore. Cependant, en raison de sa notoriété, WordPress est souvent la cible de nombreuses attaques.

Pour éviter d’en être victime, la sécurité de votre site doit être prise au sérieux. Comment procéder pour sécuriser son site WordPress ? Focus!

Pourquoi est-ce nécessaire de sécuriser son site WordPress ?

Qu’il s’agisse d’un simple blog personnel, d’une boutique en ligne ou encore d’un site vitrine, la sécurité de votre site Wordpress est vitale pour votre activité professionnelle. En effet, le CMS fait souvent l’objet de diverses attaques de la part des hackers, en raison de son grand succès auprès des utilisateurs. Ainsi, un site web non sécurisé est vulnérable, et représente une cible de choix pour les pirates informatiques.

En outre, si la sécurité de votre site Internet n’est pas prise en main, vous êtes exposé à plusieurs menaces de la part des individus malveillants. Concrètement, les sites Internet non sécurisés et non mis à jour peuvent être attaqués par des virus, des codes malhonnêtes, ou encore le déni de service (DDoS). Ce dernier désigne une attaque dangereuse, ciblée par un ensemble de systèmes. Ces attaques représentent toutes un danger pour votre activité.

En effet, les hackers peuvent, par ces attaques, récupérer vos données personnelles, voler des informations sensibles (carte bleue, identité, etc.), nuire à la réputation de votre entreprise, bloquer l’accès à votre site Internet, engendrer des pertes, faire du chantage, etc. De ce fait, la sécurité de votre site Internet est indispensable pour vous protéger de ces attaques.

Par ailleurs, la sécurité de votre site WordPress permet de protéger les données qui passent sur votre site web. Elle permet de renforcer la confiance de vos internautes. De plus, c’est un facteur favorable à votre référencement naturel (SEO), car le moteur de recherche se base aussi sur la sécurité des sites pour mieux référencer. Un autre point, sachez que la sécurité de votre WordPress permet d’assurer la meilleure expérience utilisateur possible.

Liste des bonnes pratiques pour sécuriser son site WordPress

Vous savez à présent l’importance que revêt la sécurité de votre site WordPress. Cependant, pour y arriver, un certain nombre de pratiques sont requises. Ces diverses astuces permettent de mieux sécuriser votre compte WordPress en limitant les attaques ou en vous protégeant des vulnérabilités web.

Enregistrer régulièrement la base de données du site

Les sites Internet sont généralement dotés d’une base de données qui leur permet d’enregistrer l’ensemble de vos contenus. Il est important de stocker ces données régulièrement pour vous protéger en cas de problème sur votre site WordPress. Même si vous pensez posséder un site ultra sécurisé, il est recommandé de recourir à la sauvegarde au moins une fois par semaine.

En effet, il arrive parfois que même les grandes entreprises qui investissent énormément dans la sécurité de leur site web se fassent pirater. Il vaut donc mieux enregistrer votre base de données hebdomadairement pour ne pas souffrir de ces attaques. Cela vous permet de limiter les risques de piratage, de corriger les éventuelles vulnérabilités et de remettre votre site en bon état.

Faire des mises à jour plus souvent

Pour sécuriser votre site WordPress, vous devez réaliser des mises plus souvent. En effet, lorsque votre site WordPress n’est pas mis à jour, ce dernier est vulnérable aux attaques. Cela engendre également des soucis d’incompatibilité avec certaines extensions et thèmes. Des mises à jour régulières permettent donc de régler plusieurs problèmes.

Dans un premier temps, faire des mises à jour plus souvent vous permet d’optimiser la sécurité de votre site WordPress. Cela élargit aussi les fonctionnalités (ajout de nouveaux plugins et thèmes) de votre site et améliore de ce fait sa vitesse ainsi que sa performance. Par ailleurs, les mises à jour arrivent à corriger les bugs et les failles de sécurité de votre site web.

Installer des meilleurs plugins de sécurité

L’importance que revêt un antivirus pour un ordinateur est identique à celle des plugins de sécurité pour un site WordPress. Vous l’avez compris, les plugins permettent non seulement de protéger votre site WordPress des virus, mais aussi d’assurer sa sécurité globale. Concrètement, ils contrôlent les trafics sur votre site web et bloquent ceux qui peuvent menacer votre sécurité.

Utiliser un mot de passe très complexe

Cela peut sembler banal, mais l’une des meilleures façons de renforcer la sécurité de WordPress consiste à utiliser un mot de passe très complexe. Autrement dit, évitez les mots de passe trop simples, surtout ceux qui associent les dates et les mots existants.

En effet, ces mots de passe sont très faciles à décrypter par les logiciels malveillants. Privilégiez donc ceux qui comportent au moins 10 caractères composés de chiffres, de lettres, des majuscules, des minuscules, des caractères particuliers, etc.

Se débarrasser des thèmes et plugins inutiles

La conservation des thèmes et plugins inutiles constitue une porte d’entrée aux hackers. Ces extensions et thèmes inactifs engendrent souvent des problèmes de sécurité sur votre site WordPress. Vous devez donc les supprimer tous afin de réduire le risque de piratage de votre site web.

Choisir un bon hébergeur

Quand on parle de sécurité d’un site WordPress, cela va au-delà d’une plateforme. Les failles ne proviennent pas toujours du site WordPress. Il existe en effet, une sécurité au niveau du serveur Web dont est responsable votre hébergeur WordPress.

De ce fait, vous devez opter pour un hébergeur fiable et de qualité. Ce dernier doit pouvoir vous offrir des garanties solides en matière de sécurité. Assurez-vous que votre hébergeur possède bien un pare-feu et un antivirus. S’il s’agit de votre propre VPS, vous devez avoir les connaissances techniques pour prendre votre sécurité en main.

Sécuriser vos ordinateurs

Les hackers peuvent également utiliser vos ordinateurs pour porter atteinte à la sécurité de votre site WordPress. Concrètement, ils sont capables d’accéder à votre site WordPress depuis votre ordinateur. Pour éviter ces désagréments, commencez déjà par installer un antivirus efficace sur votre ordinateur. Pensez à configurer votre pare-feu et au besoin, servez-vous d’un VPN avant de vous connecter à un réseau public.

Changer vos identifiants WordPress

Lors de la connexion à votre administration WordPress, l’identifiant proposé par défaut est admin. Pour votre sécurité, il est recommandé de ne pas s’en servir trop longtemps. Pour cause, les hackers utilisent souvent cet identifiant pour pirater les sites web. Accédez donc aux paramètres de votre compte WordPress et modifiez-le.

Les plugins de sécurité WordPress

Pour assurer la sécurité de votre site WordPress, les plugins de sécurité sont votre meilleur allié. Ils comportent en effet des fonctionnalités intéressantes pour surveiller les modifications sur votre site, analyser les logiciels malwares et réduire les tentatives de connexion. Il en existe plusieurs sur le marché. On retrouve, parmi les plus connus, WordFence Security, iThemes Security, Sucuri Security, All In One WP Security&Firewall, etc.

Pour choisir les meilleurs plugins, tenez compte du coût et des caractéristiques. En effet, la majorité des plugins gratuits possèdent une version premium qui permet de profiter des fonctionnalités avancées. Ces fonctionnalités peuvent être très utiles. Vous devez les scruter et en tenir compte pour choisir les meilleurs plugins.

Les attaques WordPress les plus fréquentes

WordPress fait l’objet de diverses et nombreuses attaques. Les plus courantes sont généralement les attaques par traversée de répertoires, les injections SQL, les téléchargements de fichiers malveillants, le Cross-Site Scripting (XSS), les vulnérabilités de contournement d’authentification et les attaques DDoS. Pour éviter ces attaques dangereuses, mettez en application les solutions énumérées dans ce billet.

Autres article sur comment sécuriser son site Internet WordPress