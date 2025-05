Seniors : les conditions d’une bonne santé physique et mentale 

4.8/5 - (5 votes)

La retraite peut être un temps d’épanouissement personnel si l’on se donne les moyens d’en profiter pleinement. Pour cela, il faut prendre de bonnes habitudes et adopter une hygiène de vie adaptée.

Les habitudes à adopter dès 60 ans pour rester en bonne santé mentale et physique

Découvrez comment l’activité physique, une alimentation équilibrée et des liens sociaux renforcent santé et autonomie des seniors

Ce qu’il faut retenir de cet article pour bien vieillir après 60 ans : les 3 piliers essentiels pour une retraite en pleine forme !

🏃‍♂️ Une activité physique régulière chez les seniors renforce le cœur, prévient la perte musculaire et limite les risques de dépendance et de maladies chroniques.

chez les seniors renforce le cœur, prévient la perte musculaire et limite les risques de dépendance et de maladies chroniques. 🥗 Une alimentation équilibrée , riche en protéines, fibres, vitamines et minéraux, est essentielle pour préserver la vitalité et l’immunité après 60 ans.

, riche en protéines, fibres, vitamines et minéraux, est essentielle pour préserver la vitalité et l’immunité après 60 ans. 🤝 Maintenir des liens sociaux solides à travers des activités variées réduit l’isolement, améliore la santé mentale et stimule les fonctions cognitives des personnes âgées.

Une activité physique régulière

Arrivé à la soixantaine, un senior a tout intérêt à faire de l’exercice chaque jour. Un rapport de l’OMS conseille aux personnes de plus de 65 ans de pratiquer environ 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine.



Qu’il s’agisse de marche, de natation ou d’exercices de gymnastique adaptés à l’âge des pratiquants, ces sports contribuent à renforcer le cœur et à prévenir la perte de densité osseuse et de masse musculaire causée par la sédentarité. À cet égard, le jardinage ou même les tâches ménagères jouent le même rôle et procurent les mêmes bienfaits que les activités sportives.



La pratique d’une activité physique régulière limite également les risques de perte d’autonomie. En ce sens, elle est un gage de qualité de vie pour les seniors. Elle permettrait aussi, avec d’autres facteurs, de mieux les protéger contre la survenue de certaines maladies, comme le diabète, les troubles cardiovasculaires, l’ostéoporose ou même certains cancers.

Une alimentation équilibrée

La seconde règle, pour bien profiter de cet âge de la vie, c’est d’avoir une alimentation saine et équilibrée. Pour cela, il convient d’abord de ne sacrifier aucun des trois repas de la journée , à commencer par le petit-déjeuner.



Par ailleurs, il est essentiel, à cet âge, d’avoir une alimentation variée, qui apporte tous les nutriments indispensables. Il faut donc consommer régulièrement des viandes blanches et du poisson, qui fournissent les protéines animales nécessaires.



Riches en minéraux, fibres et vitamines, légumes et fruits se retrouvent chaque jour au menu. Et si vous aimez les fruits en confitures, certains produits sans sucre vous permettent d’en profiter sans remords.



Vous trouverez d’ailleurs en pharmacie d’autres produits nutritionnels conçus pour compléter et équilibrer votre alimentation quotidienne. Qu’il s’agisse de boissons riches en minéraux, de miels sélectionnés ou de produits sans gluten, ils contribuent, avec d’autres, à fournir aux seniors l’alimentation qui leur convient.

Un renforcement du tissu relationnel

Selon un récent rapport de l’association les Petits frères des pauvres, paru en 2021, 530 000 personnes de plus de 60 ans seraient en situation de “mort sociale”. Un tel isolement favorise la survenue de la dépression et le déclin des fonctions cognitives.



Au contraire, une vie sociale riche améliore la santé mentale des seniors. En leur donnant l’occasion d’échanger avec d’autres personnes, ces interactions leur permettent d’exprimer leur affect et de renforcer leur lien d’appartenance à la collectivité.



De nouveaux liens sociaux peuvent se nouer au travers d’activités variées . Selon leurs goûts, certains intègrent un club de scrabble, se rendent à des séances de yoga ou font du bénévolat dans une association caritative.





Une activité physique régulière, une alimentation apportant tous les nutriments nécessaires et une vie sociale riche sont les clefs d’une bonne santé physique et mentale pour les seniors. Dès lors, ils pourront ressentir un véritable bien-être et profiter des opportunités apportées par cette étape de la vie pour approfondir leurs expériences.





