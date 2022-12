L’importance pour un sénior d’opter pour un excellent matelas pour le dos

À partir d’un certain âge, la qualité du sommeil commence à se dégrader.

Cette situation est due notamment aux douleurs articulaires et aux souffrances dorsales qui se font ressentir lorsque le corps est en position allongée.

Dormir sur un matelas pour le dos devient alors une nécessité, pour passer des nuits tranquilles et profiter d’un bon sommeil réparateur.

Découvrez ci-après en quoi il est important pour un senior d’opter pour ce modèle de couchage.

Choisir le meilleur matelas pour le dos pour dormir dans de bonnes conditions

Pour bien dormir, les seniors ont surtout besoin d’un maximum de confort. Et pour aller dans ce sens, un couchage orthopédique leur conviendrait parfaitement. C’est d’ailleurs à ce jour le meilleur matelas pour le dos qu’une personne âgée puisse avoir grâce aux avantages suivants :

Il offre un excellent soutien

Le matelas pour le dos offre un niveau de soutien optimal. Il permet ainsi aux seniors d’apaiser leurs douleurs musculaires et articulaires, tout en contribuant à la réduction des mouvements de rotation.

La répartition du poids corporel est uniforme

Avec un matelas pour le dos, les points de pression sont allégés. Comme le poids du corps est réparti de façon homogène sur l’ensemble du couchage, tout l’organisme peut se détendre, les hanches et la colonne vertébrale n’auront plus à tout supporter. Que la personne souffre d’arthrose, de lombalgie ou de sciatique, toutes les douleurs y afférentes ne seront plus que de mauvais souvenirs.

La pression sur les vertèbres est réduite

Un problème très courant chez une personne âgée, c’est le mal de dos. Même sans pathologie particulière, les troubles de la circulation, le vieillissement des os, ainsi que le durcissement des articulations entraînent inévitablement du stress au niveau des vertèbres cervicales, lombaires et thoraciques. Dormir sur un matelas pour le dos est donc indispensable, dans la mesure où cette solution permet de soulager le stress et les tensions localisées dans cette partie du corps.

La circulation sanguine est stimulée

L’un des avantages du matelas pour le dos pour un sénior, c’est le fait que celui-ci aide à adopter la posture idéale durant le sommeil. Le corps étant bien relaxé, la circulation sanguine est ainsi favorisée toute la nuit. Au réveil, il ne sera plus question de jambes lourdes ou de douleurs au niveau des hanches. Ces désagréments laisseront plutôt la place au bien-être, au dynamisme et à la vitalité.

Le matelas pour le dos offre une densité optimale

Ce type de matelas propose la densité idéale qu’il faut à toute personne souffrant de maux de dos. Grâce à sa fermeté, le dormeur s’enfonce à peine dans son couchage, quelle que soit sa corpulence. Et qu’il s’allonge sur le dos ou sur le côté, l’aisance est toujours au rendez-vous.

En plus de profiter d’une certaine liberté dans ses mouvements, la personne jouit d’un bon alignement de sa nuque, sa colonne vertébrale et son bassin. Les nerfs se trouvant dans la région lombaire ne sont pas comprimés, et la sensation d’apesanteur tant recherchée durant le sommeil est présente en permanence.

Le matelas pour le dos garantit le bien-être

Le matelas pour le dos rassemble tout ce qu’il faut pour le bien-être des séniors au lit. Il peut être à mémoire de forme ou à ressorts ensachés, il offre toujours un accueil doux et soyeux.

Il profite d’une qualité thermorégulatrice, lui permettant de réguler naturellement la température par rapport à la chaleur corporelle. Et avec son système de ventilation, il évacue facilement l’humidité pour laisser place à une sensation de fraîcheur en permanence. Ce couchage n’est pas seulement confortable, il est également sain et hygiénique.

Le matelas pour le dos est un must pour les personnes âgées. Ces dernières en ont besoin pour des raisons de confort, mais aussi, et surtout, pour leur état de santé en général.

