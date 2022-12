Sur quel côté doit dormir une femme enceinte ?

Il n’est pas facile pour une femme enceinte de trouver la position idéale pour dormir. En réalité, il est difficile pour la future maman de continuer à se coucher comme à son habitude.

Ceci est, en raison des jambes lourdes, du ventre volumineux et du mal au dos.

Néanmoins, dormir sur le côté ou dans d’autres positions de sommeil spéciales pour les femmes enceintes sont à privilégier pour votre bien-être et celui du fœtus.

Entre dormir sur le côté gauche et le côté droit, lequel est le meilleur pour la future maman ?

Choisir une position dormir quand on est une femme enceinte ?

A priori, il n’y a pas de souci si vous dormez sur le côté droit pendant votre grossesse. Dormir dans cette position pendant la grossesse ne comprime ni la veine cave ni l’aorte. Cependant, il faut savoir que la meilleure position pour dormir enceinte, c’est de vous coucher sur le côté gauche.

Cela permet à la future maman de profiter d’un bon sommeil sur son matelas Emma. Il est donc recommandé aux femmes enceintes de privilégier, surtout à partir du 6ème ou 7ème mois de grossesse, le côté gauche pour dormir.

Une femme enceinte qui dort dans cette position libère sa veine cave et favorise la circulation de son placenta. Que faire si la future maman a un problème de vascularisation au niveau de son placenta ou si le bébé est de petit poids ?

Il est recommandé à cette future mère de faire un petit effort pour privilégier la position qui consiste à dormir sur le côté gauche. Elle peut dans ce cas utiliser un coussin d’allaitement pour soulager le dos.

Se coucher avec un coussin d’allaitement

L’usage d’un coussin d’allaitement permet également à une femme enceinte de libérer le poids de son ventre. Cela lui permet de profiter d’un confort optimal. L’idéal pour elle est de placer le coussin d’allaitement le long de son corps.

Il faut ensuite poser votre ventre dessus. Puis, il faut passer l’extrémité entre vos deux jambes. En effet, lorsqu’une femme enceinte dort sur le côté, elle a au niveau de son ventre une sensation de poids important. Le coussin d’allaitement vient donc soulager cette pesanteur.

Il ne faut pas hésiter à déplacer les billes du coussin pour l’adapter à celui-ci et vous sentir à l’aise, si en début de grossesse votre ventre est petit. Vous pouvez également utiliser deux petits coussins si vous estimez que le coussin d’allaitement est trop volumineux dans votre lit. Dans ce cas, il faut poser votre ventre sur l’un et placer l’autre entre vos deux genoux.

Se coucher les jambes surélevées

Le coussin d’allaitement seul ne suffit pas. La rétention d’eau, les jambes lourdes ou les crampes sont des maux très courants pendant la grossesse. Pour faciliter votre sommeil malgré ces maux, il s’avère important de soulever vos pieds du lit.

D’ailleurs, le coussin peut à tout moment bouger dans la nuit. Il faut alors placer de vieux annuaires sous les pieds de votre lit. Vous pouvez aussi surélever le bas de votre matelas emma si vous avez un lit électrique.

Se coucher la tête surélevée

Au fur et à mesure que la grossesse évolue, les voies aériennes supérieures deviennent un peu plus étroites avec la prise de poids. Les ronflements peuvent ainsi être plus fréquents. Ils peuvent non seulement vous conduire à moins bien dormir, mais également déranger le sommeil de votre cher et tendre.

Il faut donc penser à épargner votre conjoint en plaçant un oreiller sous votre tête. Vous pouvez également vous coucher sur le côté, de préférence le côté gauche. Ce sont des solutions pour limiter plus ou moins les ronflements et profiter un bon sommeil.

Se coucher sur le dos enceinte

Si vous avez l’habitude de vous coucher sur le dos, il est mieux d’arrêter cette position le temps de votre grossesse. En effet, l’utérus devient plus dur vient écraser la veine cave dans cette position.

Le débit du sang qui remonte vers le cœur est alors moins important. Un malaise vagal peut ainsi survenir. Si vous avez en fin de grossesse des contractions, votre utérus comprime davantage la veine cave et votre bébé respire moins bien.

Dormir sur le dos est-il votre position privilégiée dont vous ne pouvez pas vous passer ? Si oui, il existe une astuce pour ne pas délaisser cette position sur votre matelas emm. Il suffit de placer sous votre hanche droite un petit oreiller pour se coucher sur le dos, tout en étant légèrement tournée sur le côté gauche.

Grossesse et sommeil : l’importance de garder sa position habituelle

Souvent, le mieux pour une femme enceinte est de se coucher dans sa position habituelle, c’est-à-dire la position qu’elle privilégie avant la grossesse. L’essentiel est que vous vous sentiez toujours aussi à l’aise dans cette position une fois enceinte.

Il ne faut surtout pas vous forcer à vous coucher sur le côté gauche si cette position n’est pas confortable pour vous. À force d’essayer une position inconfortable, cela peut conduire à un sommeil agité. Il est d’ailleurs préférable de se reposer la nuit, surtout avant l’arrivée de bébé.

Il faut donc retenir qu’il n’y a pas une position idéale pour dormir durant la grossesse. Toutefois, entre dormir sur le côté droit et le côté gauche, la dernière position est à privilégier.