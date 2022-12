Le fait de dormir suffisamment a des conséquences importantes sur l’ensemble de votre organisme.

Le manque de sommeil a de graves effets sur votre condition physique et votre santé

Il existe de nombreux paramètres qui influencent notre forme et notre santé. Certains d’entre eux – par exemple la disposition génétique – sont moins influençables, mais d’autres le sont davantage.

Il existe des secteurs économiques entiers et florissants, comme les compléments alimentaires ou, dans certains cas, l’industrie du fitness, qui s’occupent de cela et montrent aux gens les moyens de mener une vie bonne, saine et heureuse.

Les bases doivent être bonnes

Mais si vous oubliez les bases, alors tout cela est vain.

Les centaines ou les milliers d’euros que vous pouvez dépensez dans les équipements, les salles de sport, les aliments de qualité sont pour ainsi dire jetés par la fenêtre si vous ne veillez pas à prendre suffisamment en compte l’un de vos besoins de base les plus élémentaires : Le sommeil.

Le fait de dormir suffisamment a en effet des conséquences importantes sur l’ensemble de votre organisme. De vos performances physiques à votre vie sexuelle en passant par vos capacités intellectuelles.

Il influence votre plaisir de faire du sport, votre travail et vos relations. Le manque chronique de sommeil peut avoir de nombreuses conséquences à long terme, que nous souhaitons énumérer dans cet article.

1. Le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire

D’après une étude, le manque de sommeil d’une à deux heures par jour a permis à 50 % des participants d’attraper un rhume en quelques semaines. Dans le groupe témoin de personnes ayant suffisamment dormi, ce chiffre n’était que d’à peine 15 %.

2. Le manque de sommeil perturbe l’équilibre hormonal

Et cela a des conséquences importantes pour votre corps. Par exemple, la production de testostérone, qui assure la croissance de vos muscles, est moindre. De plus, le manque de sommeil entraîne une production accrue de ghréline, l’hormone de la stimulation de l’appétit, qui peut augmenter le risque d’obésité.

3. Le manque de sommeil augmente le stress

D’une part, le manque de sommeil est souvent une conséquence du stress, mais en même temps, un processus d’auto-renforcement défavorable peut se mettre en place, qui conduit encore plus loin dans le stress et la tension mentale. Il en résulte des maux de tête, des tensions, mais aussi des blocages mentaux et de la fatigue.

4. Le manque de sommeil augmente le risque de nombreuses maladies.

Des études montrent désormais des corrélations entre le manque de sommeil et les maladies du système cardiovasculaire comme l’hypertension ou l’infarctus du myocarde. Le risque de diabète augmente également.

Mais de combien de sommeil ai-je besoin ?

C’est très variable. Les huit heures classiques qui circulent toujours comme valeur de référence ne sont évidemment pas valables pour tout le monde. Pour certains, c’est six heures, pour d’autres sept et d’autres encore ont besoin de plus de huit heures de sommeil.

Le mieux est que vous le découvriez par vous-même, votre sentiment subjectif est un bon indicateur. En règle générale, les hommes ont besoin d’un peu moins de sommeil que les femmes.

Eh bien, plusieurs chemins mènent à Rome. Le sommeil est principalement une question de priorité. Nous voulons souvent faire et accomplir mille choses, nous avons peur de manquer des choses et nous nous efforçons de toujours remplir nos journées avec le plus d’activités possible.

C’est légitime, mais si notre santé en pâtit, cela n’en vaut finalement pas la peine. C’est pourquoi dormir suffisamment devrait être une partie importante de votre programme quotidien. Vous pouvez par exemple vous fixer une heure fixe pour aller vous coucher. Vous pouvez prévoir du temps pour une petite sieste.

Il est important d’investir dans une bonne literie pour avoir envie de se coucher, en effet il est toujours plus agréable de dormir sur un matelas récent et moderne.

Et il faut aussi savoir renoncer de temps en temps, lorsque les amis veulent encore sortit le soir, mais que votre corps aspire au repos.

D’autres facteurs qui influencent non seulement la qualité du sommeil mais aussi sa durée (par exemple en facilitant l’endormissement) sont le fait d’éviter de manger trop lourd le soir et aussi de ranger son smartphone et son ordinateur portable dans les dernières heures avant le sommeil.

Si vous prenez conscience de l’importance de dormir suffisamment et que vous tenez compte de ces petits conseils, vous posez une excellente base pour une vie saine et en pleine forme.