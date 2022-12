Les premiers rayons de soleil de l’année vous chatouillent le nez, mais vous êtes fatigué, mou et incapable de vous lever et d’en profiter ?

5 conseils contre la fatigue printanière

Alors vous avez probablement été touché par la fatigue printanière. Jusqu’à 65 % des français se sentent fatigués et épuisés entre mars et mai.

Les symptômes typiques sont par exemple des problèmes de circulation, une humeur changeante, des vertiges, des insomnies ainsi que des problèmes de concentration.

Ce n’est pas étonnant, car pendant les mois d’hiver, le corps ralentit son métabolisme. Il faut un certain temps pour que l’organisme se mette en mode “été”.

La production d’hormones doit d’abord se rééquilibrer. La sérotonine, l’hormone du bonheur, est consommée pendant la saison sombre. Pour en produire à nouveau, le corps a besoin de la lumière du soleil.

C’est pourquoi il faut parfois attendre quelques jours ou quelques semaines avant que les sentiments printaniers ne se manifestent.

La bonne nouvelle, c’est qu’avec ces 5 conseils, vous vous débarrasserez de la fatigue printanière en un rien de temps :

1er conseil contre la fatigue printanière : sortez au soleil !

Pour donner un coup de pouce à la production de sérotonine, vous devriez régulièrement prendre l’air et faire le plein de soleil. Cela fait vraiment du bien au corps et à l’esprit après un long et sombre hiver.

Cela fonctionne d’ailleurs aussi lorsque le ciel est couvert de nuages. En effet, les rayons UV traversent sans peine la couche nuageuse et notre corps profite des rayons du soleil.

Vous devriez passer 15 à 20 minutes par jour à l’extérieur. Veillez à ce que votre visage et vos mains, ou une petite partie de vos avant-bras, ne soient pas couverts.

Effet secondaire appréciable : la lumière du soleil stimule également la production de vitamine D !

2. Faite de l’exercice !

Même si votre corps est lourd et que vous êtes fatigué par l’hiver, vous devriez surmonter vos démons intérieurs et faire de l’exercice régulièrement. Vous secourez ainsi la fatigue de vos membres. Pas de panique, vous n’avez pas besoin de vous inscrire immédiatement à un semi-marathon pour vous mettre en jambes.

Commencez doucement par une promenade autour du pâté de maisons à l’heure du déjeuner. Vous vous sentirez ensuite plus frais et vous commencerez l’après-midi avec plus d’énergie.

Vous pouvez élargir un peu la distance jour après jour. Et si l’exercice est bénéfique pour votre corps, allez faire un jogging ou un tour de vélo.

3. Les jets froids réveillent

En parlant de stimuler la circulation : Les jets d’eau froide vous aident également à vous débarrasser de la fatigue printanière. Pour ce faire, placez-vous dans la baignoire ou la douche et faite remonter le jet d’eau froide de vos pieds à l’intérieur de vos jambes jusqu’à vos genoux. Faite redescendre le jet d’eau à l’extérieur de la jambe jusqu’à la cheville.

L’eau froide contracte vos vaisseaux sanguins et la circulation doit travailler davantage pour répartir le sang dans le corps. Cela stimule la tension artérielle. Après l’arrosage, tamponnez doucement vos jambes avec une serviette et enfilez des chaussettes chaudes.

4. Laissez entrer la lumière !

De nombreux Français s’accordent un peu plus de sommeil en hiver que d’habitude.

Ce n’est pas grave, mais à l’approche du printemps, vous devriez donner un coup de pouce à votre horloge interne.

C’est important pour que vous puissiez commencer la journée avec fraîcheur et énergie.

Votre horloge interne est contrôlée par la lumière du jour.

Le meilleur conseil pour lutter contre la fatigue printanière est donc de relever les stores dès le lever et de laisser entrer la lumière dans votre chambre.

En ouvrant la fenêtre et en aérant brièvement, vous vous réveillerez automatiquement.

5. Ralentissez le soir

En faisant plus d’exercice en plein air pendant la journée, vous serez automatiquement plus fatigué le soir et il vous arrivera de fermer les yeux sur le canapé en regardant la télévision.

Prévoyez votre programme d’activité physique au moins deux heures avant l’heure du coucher. Sinon, vous serez encore éveillé au moment d’aller vous coucher et vous ne pourrez pas penser à dormir.

Essayez plutôt de vous reposer le soir. Pour cela, diminuez la lumière dès qu’il fait sombre à l’extérieur. Éteigniez également la télévision et rangez votre smartphone. Si vous avez besoin d’une occupation pour vous endormir, attrapez un livre et lisez quelques pages. Vous trouverez ainsi plus facilement un sommeil réparateur.