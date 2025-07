Santé connectée : Spectrum.Life et L&G lancent Spark, une plateforme complète et accessible 24/7 en entreprise

4.3/5 - (7 votes)

Spectrum.Life et L&G lancent Spark : une plateforme innovante de santé et de bien-être accessible à 1,8 million de membres

Spectrum.Life, spécialiste mondial des services de santé globale, s’associe à Legal & General (L&G) pour lancer Spark, une nouvelle plateforme digitale dédiée à la santé et au bien-être.

Un partenariat stratégique pour transformer l’accès aux soins en entreprise

Conçue pour les adhérents aux contrats de protection collective de L&G, Spark permet désormais à 1,8 million de membres d’accéder rapidement et simplement à des consultations avec des médecins généralistes et des infirmiers, ainsi qu’à de nombreux autres services de santé.

💡 La plateforme digitale Spark, lancée par Spectrum.Life et Legal & General, centralise l’accès aux soins et services de bien-être pour 1,8 million de membres, simplifiant l’expérience santé en entreprise.

📲 Accessible via smartphone ou ordinateur, Spark propose une solution globale et inclusive, combinant soins curatifs, prévention santé et accompagnement personnalisé pour les salariés et leurs proches.

🩺 Spark offre des services complets 24/7 : consultations médicales en ligne, soutien psychologique, suivi des maladies chroniques, santé mentale des enfants et accompagnement oncologique innovant.

🚀 Ce partenariat stratégique répond aux nouveaux besoins des entreprises et des salariés en matière de santé connectée, de flexibilité et de solutions de soins accessibles en temps réel.

Un accès centralisé et simplifié aux services de santé

L’un des principaux défis dans le secteur de l’assurance santé est la multiplication des canaux et des applications, qui compliquent l’accès aux soins. Spark répond à ce problème en centralisant tous les services santé et bien-être de L&G sur une seule plateforme intuitive et facilement accessible. Les employés bénéficient d’une solution fluide et complète pour consulter des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes et obtenir des avis médicaux secondaires, sans perte de temps ni démarches complexes.

Avec Spark, l’accès aux soins devient instantané et sans fragmentation, s’adaptant au rythme rapide et aux exigences du monde professionnel actuel.

Spark : une solution digitale pour les entreprises et les familles

Disponible sur smartphone, ordinateur portable ou de bureau, Spark offre une expérience utilisateur simple grâce à une connexion unique. Tous les services de santé de L&G y sont intégrés, avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités. L’accès n’est pas limité par le type de contrat souscrit ou par la couverture de la population salariée : chaque collaborateur et ses proches peuvent en bénéficier.

Spark ne se limite pas aux soins curatifs : la plateforme met aussi l’accent sur la prévention, l’accompagnement personnalisé et l’inclusion, pour que chacun puisse gérer sa santé de manière proactive.

Des services complets pour répondre à tous les besoins

Grâce à la technologie avancée de Spectrum.Life, Spark propose une offre complète, disponible 24h/24 et 7j/7, couvrant la santé physique, mentale, financière, familiale et juridique. Voici un aperçu des services proposés :

Soutien en santé mentale disponible à tout moment

Accès à des séances de thérapie et de conseil

Consultations médicales en ligne avec des médecins ou des infirmiers experts

Kiné en ligne (disponible de 8h à 20h, du lundi au vendredi)

Services dédiés à la santé mentale des enfants et adolescents

Deuxième avis médical pour confirmer un diagnostic ou un traitement

Suivi des maladies chroniques : diabète de type 2, AVC, sclérose en plaques, COVID long, polyarthrite rhumatoïde

Ressources bien-être : nutrition, activité physique, méditation guidée, podcasts et salle de sport virtuelle

Assistance pour les soins aux adultes et aux personnes âgées

Conseils financiers et juridiques via des lignes d’assistance spécialisées

Des nouveautés majeures sans coût supplémentaire

Le lancement de Spark s’accompagne également de nouveaux services :

Soutien en oncologie et accompagnement infirmier : Spark propose désormais des évaluations de risque de cancer, des programmes de dépistage, ainsi qu’un suivi personnalisé assuré par des infirmiers spécialisés, en partenariat avec Perci Health, soutenu par Macmillan Cancer Support.

Spark propose désormais des évaluations de risque de cancer, des programmes de dépistage, ainsi qu’un suivi personnalisé assuré par des infirmiers spécialisés, en partenariat avec Perci Health, soutenu par Macmillan Cancer Support. Prise en charge du cœur et de la ménopause : Intégrés via l’application CONNECTPlus, ces nouveaux parcours permettent aux salariés de mieux gérer leurs pathologies chroniques grâce à des outils développés avec le NHS.

Une solution bénéfique pour tous

James Walker, responsable Produit et Proposition – Protection Collective chez L&G, déclare :

“Spark est une plateforme intuitive et complète qui redonne le pouvoir aux utilisateurs en leur offrant un accès rapide et efficace aux soins. Grâce à Spark, nous pouvons proposer à l’ensemble des salariés et de leurs familles une large gamme de services de prévention et d’accompagnement, avec des bénéfices concrets : moins d’absentéisme, plus de satisfaction, et un meilleur soutien aux politiques de retour à l’emploi au Royaume-Uni.”

Stephen Costello, PDG et cofondateur de Spectrum.Life, ajoute :

“Avec Spark, nous ne faisons pas qu’améliorer l’accès aux soins, nous le réinventons pour répondre aux besoins actuels. Cette plateforme intègre des soins de santé préventifs dans les garanties de protection, permettant aux employés de gérer leur santé de manière proactive et aux entreprises d’offrir des avantages différenciants. Notre ambition est de bâtir un système de santé au travail plus connecté, plus accessible et capable de réellement transformer les vies.”

Une réponse adaptée aux nouvelles attentes des salariés

Face à une demande croissante de flexibilité et de solutions de santé accessibles, les soins primaires virtuels s’imposent comme une réponse clé. Grâce à cette collaboration entre Spectrum.Life et Legal & General, les entreprises disposent désormais d’une solution efficace, évolutive et adaptée aux enjeux actuels de santé au travail.