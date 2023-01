Réputation Red Bull repose sur des valeurs qu’elle incarne ?

Spécialisée dans la commercialisation des boissons énergisantes, Red Bull est une société autrichienne.

Contrairement aux autres entreprises du même secteur, cette enseigne a une notoriété substantielle auprès des consommateurs. Généralement, les boissons toniques suscitent des polémiques.

Cependant, Red bull a toujours eu le vent en poupe depuis sa création.

Qu’est-ce qui explique cette bonne réputation ? Découvrez la réponse dans cet article.

Red bull : qu’est-ce que c’est ?

La société Red bull a été fondée par Dietrich Mateschitz au milieu des années 1980.

Ce dernier s’est inspiré de la boisson énergisante thaïlandaise Krating Daeng pour développer un nouveau produit.

À l’origine, cette marque a été fondée par Chaleo Yoovidhya en 1976. En anglais, le nom Krating Daeng a pour traduction littérale « bison rouge ».

Lors d’un voyage d’affaires en Thaïlande, l’entrepreneur autrichien Dietrich Mateschitz a essayé cette boisson et l’a vraiment appréciée. C’est ainsi qu’il a décidé de s’en inspirer pour créer un de similaire afin de le commercialiser dans les pays européens. Il a non seulement fabriqué une nouvelle boisson, mais également un concept marketing unique.

Le lancement de Red Bull Energy Drink a eu lieu en Autriche le 1er avril 1987. Une nouvelle catégorie de produits est alors née : il s’agit des boissons énergisantes. Red Bull est une boisson tonique contenant de la caféine et d’autres composés énergisants, notamment la taurine et plusieurs vitamines B.

Certes, sa composition exacte varie selon les pays, mais les ingrédients suivants y sont toujours présents : le sucre, le bicarbonate de soude, l’eau gazeuse, le carbonate de magnésium, l’acide citrique, la gluconolactone, les colorants et arômes artificiels. Présente aujourd’hui dans plus de 165 pays, cette boisson est très vendue dans le monde entier.

Quelles sont les valeurs incarnées par Red Bull ?

La bonne réputation de la marque Red Bull repose sur des valeurs qu’elle incarne. En effet, l’entreprise met en avant de ses publicités l’énergie que cette boisson procure, la force, le speed, mais également le fun, la créativité et l’audace. Toutes ces valeurs constituent des points stratégiques pour mettre au point une communication et un plan marketing très inspirant et riche.

Quel est le concept marketing de Red Bull ?

Le véritable secret du succès de Red Bull est sa stratégie marketing. Elle consiste à réinvestir un énorme pourcentage de 30 % du chiffre d’affaires dans les campagnes marketing. Ce taux impressionnant s’explique par la force d’impact et la diversité de son champ d’action.

Le principal terrain d’action marketing de Red Bull est le sponsoring. Cette marque s’impose comme sponsor et elle bouleverse infailliblement le monde du sponsoring. Elle ne s’arrête pas à ce niveau, car elle s’est aussi fait un nom en tant que propriétaire, entraineur et agents de sportifs.

Red bull et sports

En sport mécanique, Red Bull détient l’écurie autrichienne « Red Bull Racing ». L’enseigne possède en tout deux écuries de formule 1, et également une équipe de moto cross. En sport extrême, Red Bull est en tête pour la majorité des événements et rendez-vous.

La firme Red Bull est inarrêtable, car elle investit également dans le football. Cela se traduit par le rachat d’un club de foot autrichien qu’elle a rebaptisé « Red Bull Salzbourg ». Elle est aussi propriétaire d’un stade de foot appelé la « Red Bull Arena » dans la ville de Salzbourg en Autriche.

Red Bull comme organisateur de championnats

Tenez-vous tranquille, car cette marque n’a pas fini de vous émerveiller avec la multitude d’investissements qu’elle réalise. Elle possède même une équipe de hockey sur glace. Elle organise également un championnat mondial de course aérienne et un autre de patinage extrême.

Il s’agit respectivement du Red Bull Air Race World Championship et du Red Bull Crashed Ice. L’affiliation de cette marque à tous ces sports extrêmes entretient sa réputation sulfureuse.

Pour assoir sa politique et son identité, la marque crée consciencieusement un univers digital et virtuel débordant. Cela permet non seulement de gagner davantage en visibilité, mais aussi de multiplier ses ventes.

Le site web de red bull

La marque a mis en place un site web dans lequel elle communique notamment sur les actualités et les événements qui lui sont liés. La particularité de ce site, c’est que vous n’y verrez aucune trace de la canette. En lieu et place, vous verrez plutôt un large panel de reportages, de photos, d’articles, de photos et de vidéos en rapport avec l’univers de Red Bull.

La chaine de télé de Red bull

C’est un autre point fort de la marque. Elle a créé sa propre chaine télévisée surtout pour couvrir les événements qu’elle accompagne en live. Une fois encore, elle se démarque de la concurrence, car elle ne fait pas la promotion du produit, mais elle crée plutôt du contenu. Elle a aussi une chaine YouTube qui est alimentée très régulièrement en vidéos de sports extrêmes ou en spots publicitaires.

Red bull sur les réseaux sociaux

Bien évidemment, cette marque est présente sur les réseaux sociaux. Sa stratégie de communication sur les diverses plateformes est ultra performante. C’est ce qui lui permet d’alimenter au quotidien un réseau d’abonnés puissants. D’ailleurs, Red Bull est la quatrième marque à être le plus suivi en France sur le réseau social Facebook.

Street marketing

Si beaucoup de personnes connaissent autant Red bull, c’est en partie à cause de sa stratégie de Street marketing. En effet, la marque est présente dans le monde urbain à travers de nombreuses opérations de street marketing. Cette stratégie vise à créer une vraie relation de proximité avec les clients.

Le moins que l’on puisse dire de la stratégie marketing de cette marque, c’est qu’elle est imprévisible, anticonformiste et rapide. C’est à cause de tout cela qu’elle fonctionne à merveille et elle ne cesse de remporter l’adhésion des consommateurs et même de ceux qui n’en consomment pas. Ce n’est pas tout.

Grâce à sa politique vaste et complexe, Red Bull a réussi à se positionner comme un véritable média. Sa communication se fait plus autour de l’univers de la marque qu’autour de son produit. Les trois facteurs phares du marketing de Red Bull sont : la boisson, le sport extrême et l’évènementiel. Cette grande vulgarisation garantit un succès sans précédent à la marque.

En somme, Red Bull a bonne réputation parce qu’elle utilise une stratégie marketing unique et originale. De plus, cette marque a l’intelligence de donner au public ce qui l’intéresse véritablement afin de l’amener à acheter sans s’en rendre compte

