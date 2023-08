NETGEAR Système WiFi 6 Mesh Orbi (RBK352), Lot de 2, Routeur WiFi 6 AX1800, WiFi nouvelle génération, WiFi jusqu'à 1.8 Gbit/s, Couverture WiFi Mesh fiable de 200m², compatible toutes boîte internet

À propos de cet article AX1800 WiFi Dual Band : Fréquences 2,4 GHz (600 Mbit/s) + 5 GHz (1 200 Mbit/s) pour connecter les périphériques WiFi rapidement à Internet WIFI 6 MESH – UN STREAMING SANS COMPROMIS A DES VITESSES INCROYABLES : Profitez d’un streaming simultané et sans interruptions de films, jeux, appels vidéo ou téléchargez/transférez des fichiers à une vitesse Wifi de 1,8 Gbit/s. Compatible avec des appareils WiFi 6 (iPhone 11, Galaxy Note 10 et Galaxy S10) et Rétrocompatible avec les appareils d’ancienne génération UNE COUVERTURE WIFI MESH TOTALE : Couverture Wifi 6 Mesh plus étendue pour toute la maison pouvant atteindre jusqu'à 200 m² et jusqu'à 30 appareils. Restez connecté lorsque vous vous déplacez dans votre maison avec un nom de réseau unique et seule mot de passe. Etendez la couverture jusqu'à 100 m² avec des satellites Orbi WiFi 6 supplémentaires (vendus séparément) COMPATIBLE AVEC TOUS LES FOURNISSEURS D'ACCES INTERNET : Remplace votre routeur Wifi existant (Box ou modem). Compatible avec n'importe quel fournisseur d'accès Internet, qu'il s'agisse du câble, du satellite, de la fibre, de l'ADSL, etc CONFIGURATION ET GESTION SIMPLES : Se connecte sur votre box existante et se configure et se personnalise en quelques minutes avec l’application Orbi. Gérez facilement vos paramètres Wifi au niveau de l’appareil et du réseau, testez votre débit Internet, affichez l’historique des débits et surveillez l’utilisation de données PROTECTION AVANCEE CONTRE LES CYBERMENACES : NETGEAR Armor intégré (optimisé par BitDefender) est une solution de sécurité qui protège l'ensemble du réseau contre les virus, les logiciels malveillants, la fraude, le phishing et les ransomware sur un nombre illimité d'appareils (période d'essai gratuite de 30 jours) PORTS ETHERNET FILAIRES : branchez vos ordinateurs, consoles de jeux, lecteurs en streaming et autres appareils filaires à proximité grâce à 5 (3+2) ports de réseau local Ethernet Gigabit sur la base et le satellite Remarque : La qualité du signal dépend également de l'environnement de la maison et de l'endroit où le produit est positionné