NIS2 : une nouvelle ère pour la cybersécurité des PME avec l’expertise de Synetis

La directive européenne NIS2, adoptée début 2023 et applicable en France à partir d’avril 2025, redistribue les cartes de la cybersécurité pour toutes les entreprises concernées. Longtemps perçue comme une contrainte, elle s’avère pourtant porteuse de transformations structurantes, notamment pour les PME. Au cœur de cette adaptation : la montée en puissance des menaces informatiques et le rôle accru d’acteurs spécialisés comme Synetis dans l’accompagnement et la sécurisation des systèmes d’information.

Les fondamentaux de la directive NIS2

NIS2 s’inscrit dans la continuité de la première directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. Son objectif principal est de renforcer la résilience numérique des organisations opérant dans des secteurs jugés critiques ou essentiels au bon fonctionnement de la société et de l’économie.

En élargissant considérablement le périmètre des entités concernées, NIS2 ne cible plus uniquement les grands groupes ou infrastructures vitales, mais inclut désormais un grand nombre de PME. Ces dernières devront répondre à des exigences exemplaires en matière de prévention, détection et réponse face aux incidents cyber, sous peine de sanctions dont la sévérité a été revue à la hausse.

Quels sont les nouveaux défis pour les PME françaises ?

Le contexte actuel place la majorité des petites et moyennes entreprises en première ligne face aux attaques informatiques. Selon des données récentes, plus de 8 PME européennes sur 10 se disent préoccupées par les cybermenaces. Pourtant, moins d’un tiers d’entre elles disposent d’un plan structuré pour y faire face.

Les enjeux posés par NIS2 dépassent la simple conformité réglementaire. Pour beaucoup de dirigeants, il s’agit de comprendre la nature exacte des nouvelles obligations : renforcement de la gouvernance informatique, formalisation des processus de gestion de crise, traçabilité accrue et amélioration continue des pratiques de sécurité.

Des mesures contraignantes mais structurantes

Dans ce nouveau cadre, chaque entité doit démontrer sa capacité à prévenir tout incident majeur par l’intégration de mesures techniques et organisationnelles robustes. Cela suppose une démarche proactive : évaluation régulière des risques, mise en place de politiques documentées et sensibilisation du personnel.

Ces évolutions peuvent sembler coûteuses et chronophages pour les PME disposant de ressources limitées. Toutefois, elles visent aussi à installer une véritable culture de cyber-résilience bénéfique sur le long terme.

Vers une compétitivité renforcée

Si le respect de NIS2 apparaît contraignant de prime abord, il offre également de nombreux avantages. La structuration des processus informatiques favorise une meilleure protection des innovations et des données stratégiques. Les PME qui anticipent ces adaptations accèdent ainsi à de nouveaux partenariats et marchés, surtout lorsqu’elles doivent prouver leur fiabilité à des clients ou donneurs d’ordres exigeants.

Se conformer à la directive favorise également l’harmonisation des standards européens, rendant les échanges entre entreprises plus fluides et plus sûrs. Une PME alignée sur les exigences de NIS2 inspire confiance et se positionne en acteur responsable de l’écosystème économique.

Synetis : accompagnement et solutions pour réussir la transition NIS2

L’entrée en application de la directive accélère la recherche de partenaires capables d’épauler les entreprises à chaque étape. Synetis, expert français de la cybersécurité, accompagne spécifiquement les PME confrontées à cette transformation réglementaire.

Grâce à son expérience, Synetis propose une approche pragmatique centrée sur l’analyse des risques, la définition de plans d’action adaptés et la mise en œuvre de solutions concrètes qui tiennent compte des contraintes spécifiques de chaque organisation.

Un accompagnement global et personnalisé

L’intervention de Synetis peut couvrir différentes étapes clés, depuis l’audit initial jusqu’à l’accompagnement opérationnel continu. Ce suivi englobe plusieurs axes détaillés dans la liste ci-dessous :

Évaluation de maturité cybersécurité et identification des principaux risques propres à l’activité de l’entreprise

et identification des principaux propres à l’activité de l’entreprise Élaboration et formalisation de politiques de sécurité adaptées aux exigences de NIS2

adaptées aux exigences de Sensibilisation et formation des collaborateurs , véritable rempart contre les attaques courantes

, véritable rempart contre les attaques courantes Mise en place et suivi des procédures de gestion des incidents

Support technique lors de la sélection et l’implémentation d’outils de sécurité performants

Ce type d’approche vise une conformité durable sans alourdir inutilement les charges, tout en suivant les évolutions futures du cadre réglementaire européen.

Exemple de plan de conformité NIS2 pour PME

Pour illustrer concrètement la démarche, voici un exemple de tableau synthétisant les actions majeures à conduire lors de la préparation à la directive :

Étapes clés Description Cartographie des actifs Inventaire complet de tous les équipements, applications et flux de données sensibles Analyse de risques Évaluation des vulnérabilités principales et priorisation des points à traiter Définition des politiques Rédaction de chartes et procédures normalisées en phase avec NIS2 Mise en conformité technique Déploiement des dispositifs de surveillance, détection et protection adaptées Formations internes Programmes de sensibilisation ciblés pour les équipes

Une telle matrice permet de visualiser rapidement la feuille de route et les priorités à adresser dans les délais impartis.

Quel avenir pour les PME face à l’application de NIS2 ?

À mesure que s’approche la date limite d’application, la mobilisation s’intensifie dans le tissu économique français. En s’appuyant sur un partenaire comme Synetis, les PME franchissent une étape fondamentale vers l’intégration d’une culture de cybersécurité globale.

Grâce à cette anticipation, elles seront mieux armées non seulement pour se conformer à la législation, mais surtout pour affronter la complexité croissante des menaces numériques et préserver la compétitivité de leurs activités sur le marché européen.