Quel est l’intérêt de travailler avec une Agence e-réputation ?

Avantages de travailler avec une Agence e-réputation ?

La e-réputation prend de plus en plus de place parmi les stratégies marketing externes des sociétés. En effet, avec l’impact que représente le numérique, la réputation d’une entreprise sur le web doit être prise au sérieux.

Pour se forger une bonne e-réputation, de plus en plus de structures font appel aux services d’agences d’e-réputation. Laissez-nous vous expliquer pourquoi.

Pourquoi travailler avec une agence e-réputation ?

Travailler avec une agence e-réputation est très utile pour les organisations et les entreprises qui souhaitent gérer leur réputation en ligne.

En effet, quand on se construit une notoriété, il est essentiel de savoir la gérer correctement. Car même lorsque les opinions sont positives et que la société est ses services ou produits sont bien perçus, il suffit d’un seul élan de négativité pour que tout s’effondre (critiques et avis négatifs, publications portant préjudice…).

Il faut aussi prendre en compte que de nos jours, avec l’influence qu’à Internet, la e-réputation joue un rôle important quant à la réputation globale de l’entreprise. Alors, avoir une communication efficace et bien travaillée est un élément majeur pour améliorer son image de marque et entretenir une bonne réputation.

De plus, employer de bonnes stratégies numériques est fondamental pour pouvoir se démarquer de la concurrence et entretenir une bonne image de marque sur le long terme.

Encore une fois, lorsque l’on décide d’être présent sur le net, il est important de prendre en compte certains éléments, tels que les avis et critiques des internautes et le niveau de référencement du contenu que l’on crée : et ça, les agences d’e-réputation en sont les spécialistes.

Vous l’aurez compris, dans les agences spécialisées dans la e-réputation, les entrepreneurs rencontrent des professionnels du web et du référencement web. Ils collaborent avec eux afin d’établir les meilleures stratégies et améliorer leur e-réputation en évitant les faux-pas.

Le rôle d’une agence d’e-réputation

Comme nous avons pu l’expliquer ci-dessus, les agences d’e-réputation aident les entreprises à concevoir des stratégies de marketing en ligne, mais pas seulement.

Elles se chargent également de :

Surveiller les réseaux sociaux et la portée du contenu créé

et la portée du contenu créé Gérer les critiques et les retours (négatifs comme positifs)

(négatifs comme positifs) Traiter les différentes demandes

Étudier les tendances

Réagir rapidement en cas de crise de réputation

Ce n’est pas tout : les spécialistes des agences d’e-réputation doivent aussi analyser la pertinence des dispositions mises en place, leur efficacité ainsi que l’impact qu’elles ont sur la e-réputation de l’entreprise.

Ces professionnels sont aussi là pour fournir des outils et des conseils sur la façon de protéger la marque et de maintenir une bonne réputation en ligne sur le long terme : c’est une réelle collaboration qui s’établit avec les dirigeants d’entreprises.

Enfin, au-delà de l’analyse, les agences e-réputation peuvent aussi aider à maintenir la présence en ligne des entreprises et à développer des stratégies pour améliorer l’image de marque et la visibilité sur le net.

La méthode appliquée pour recouvrir un contenu négatif

La plupart des agences d’e-réputations ont recours à des techniques qui permettent de recouvrir le contenu négatif. Parmi elles, on retrouve notamment le flooding et le SERP sculpting. La Nantaise du Web, par exemple, utilise ces techniques.

Le flooding : la stratégie des mots-clés

En SEO, le flooding est une pratique qui consiste à répéter un mot-clé ou une phrase spécifique plusieurs fois dans un texte ou dans une page web.

Répéter le même terme plusieurs fois est utile, car cela permet de mieux positionner le site dans les moteurs de recherche.

Le flooding est une technique très utilisée et très réputée pour ses nombreux avantages. Il peut en effet améliorer la e-réputation d’une entreprise de plusieurs façons.

Premièrement, comme nous vous l’avons expliqué, en répétant des mots-clés ou certaines phrases, le site Web peut mieux se positionner dans les résultats des moteurs de recherche. En effet, les moteurs de recherche (et notamment Google) ont tendance à bien référencer les sites web qui contiennent certains termes en rapport avec la recherche des utilisateurs. Le flooding est donc une pratique qui peut aider à améliorer sa visibilité auprès de la clientèle cible.

Deuxièmement, le fait de répéter des mêmes termes peut aider à améliorer la notoriété de l’entreprise auprès des utilisateurs des moteurs de recherche, ce qui peut à son tour amener à améliorer sa réputation. En effet, en étant mieux référencé, le site sera naturellement plus visité par les internautes et le trafic sera donc plus important.

Le SERP sculpting : le nettoyage des pages de résultats

Par définition, la SERP (Search Engine Result Page) correspond aux pages de résultats de recherche sur les moteurs de recherche. Ce sont elles qui ont les plus fortes répercussions sur la e-réputation des entreprises, des marques, des produits ou encore des personnes.

Alors comme son nom l’indique, le SERP sculpting est une technique de nettoyage de e-réputation qui a pour but de faire reculer (voire disparaître) les résultats négatifs des moteurs de recherche.

Il s’agit d’une stratégie de référencement qui consiste à sculpter la page de résultats pour optimiser les résultats de recherche positifs d’un site web. Cela permet d’améliorer sa visibilité et son classement dans les résultats de la SERP.

Pour appliquer cette méthode, les agences d’e-réputation procèdent en plusieurs étapes :

Le choix d’une thématique : pour améliorer son positionnement dans la SERP, il faut toujours rédiger du contenu en rapport avec son secteur d’activité.

: pour améliorer son positionnement dans la SERP, il faut toujours rédiger du contenu en rapport avec son secteur d’activité. L’utilisation de mots-clés : dans ce contenu, il faut sélectionner des mots-clés en rapport avec la thématique choisie et qui apparaissent dans les résultats positifs.

: dans ce contenu, il faut sélectionner des mots-clés en rapport avec la thématique choisie et qui apparaissent dans les résultats positifs. La création de profils sur différents médias sociaux : pour assurer un bon nettoyage, il faut également créer des profils sur des sites interactifs comme les blogs, les réseaux sociaux et les annuaires, de manière à y créer du contenu positif incluant les mots-clés ciblés.

: pour assurer un bon nettoyage, il faut également créer des profils sur des sites interactifs comme les blogs, les réseaux sociaux et les annuaires, de manière à y créer du contenu positif incluant les mots-clés ciblés. La recherche de backlinks : enfin, les agences e-réputation recherchent des sites internet où la page web de l’entreprise est mentionnée pour accroître sa notoriété.

L’importance des Backlink dans le référencement

Les backlinks sont des liens présents sur un site internet et qui mènent vers d’autres pages web.

Ils sont une partie essentielle de l’optimisation, car c’est l’un des principaux moyens pour les moteurs de recherche de déterminer la pertinence et l’impact d’une page web.

Plus votre page a de liens de qualité pointant vers elle, plus elle sera considérée comme pertinente et sera classée vers le haut dans les résultats de recherche.

De même, plus votre page web est mentionnée sur d’autres sites, plus elle gagnera en popularité et le trafic augmentera. Les backlinks sont donc un atout qui a un réel enjeu pour les entreprises.

La Nantaise du Web, expert de la e-réputation

Partout en France, la Nantaise du Web met ses services à la disposition des entreprises souhaitant améliorer leur e-réputation. Les prestations sont personnalisées et adaptées en fonction des besoins de chacun.

Nous vous assurons une amélioration de votre image de marque, le recouvrement des contenus négatifs, une meilleure visibilité de votre société et un positionnement optimisé dans les résultats de recherche grâce au référencement naturel.

