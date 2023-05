Comment faire le test d’éligibilité Fibre optique avec RED By SFR ?

Lorsque vous êtes à la recherche d’un opérateur d’accès à internet, il est nécessaire de vérifier votre éligibilité avec ce dernier. Ce principe ne varie pas lorsqu’il s’agit de RED by SFR, l’un des plus grands fournisseurs en matière d’accès à internet haut débit en France.

Vous vous demandez peut-être comment vous pouvez déterminer votre éligibilité avec ce fournisseur ? Pas d’inquiétude, vous êtes à la bonne source d’information. Cet article vous donne, avec tous les détails nécessaires, les informations qui vous permettront de faire un test d’éligibilité de votre logement avec l’opérateur SFR.

Fibre optique RED by SFR : qu’est-ce que c’est ?

RED est la marque digitale de l’opérateur de télécommunications français SFR (Société Française du Radiotéléphone). Conçue pour être la première marque qui intègre tous les codes du numérique, elle se démarque sur le marché des télécommunications. RED by SFR possède des atouts très importants qui marquent la différence avec les autres concurrents. Parmi ces avantages, on peut notamment citer :

Un réseau SFR 4G+ fiable : avec une couverture 4G atteignant près de 99 % de la population, SFR offre une garantie d’accès à un vaste réseau internet mobile. De plus, le déploiement de la 5G est en cours ;

: avec une couverture 4G atteignant près de 99 % de la population, SFR offre une garantie d’accès à un vaste réseau internet mobile. De plus, le déploiement de la 5G est en cours ; Une connexion très haut débit : grâce à l’utilisation du réseau fibre optique et THD de SFR, l’offre RED Box est accessible à plus de 12,3 millions de foyers, permettant ainsi une expérience de navigation ultra rapide ;

: grâce à l’utilisation du réseau fibre optique et THD de SFR, l’offre RED Box est accessible à plus de 12,3 millions de foyers, permettant ainsi une expérience de navigation ultra rapide Une liberté totale : tous les forfaits mobiles et les offres RED Box sont sans engagement, offrant ainsi une flexibilité totale aux clients ;

: tous les forfaits mobiles et les offres RED Box sont sans engagement, offrant ainsi une flexibilité totale aux clients ; Un service client dédié : avec 5 millions de clients satisfaits, RED met à leur disposition 500 conseillers disponibles 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h. Leur objectif est de répondre aux besoins des clients en moins de 3 minutes en moyenne.

Le déménagement et le changement d’opérateur sont les principales raisons qui amènent les clients à faire un test d’éligibilité avec un autre opérateur. Quel que soit le cas, le test d’éligibilité avec RED by SFR est assez simple et très facile. Mais il faut noter qu’il existe plusieurs moyens pour effectuer votre test. Vous pouvez le faire en ligne, par téléphone ou en boutique.

Test d’éligibilité à la fibre en ligne

Le test d’éligibilité à la fibre optique RED by SFR en ligne est le moyen le plus simple et le plus rapide. Il se fait directement depuis le site de SFR. En plus d’être rapides, vos informations personnelles que vous fournissez sont sécurisées. Elles ne sont pas utilisées à des fins commerciales. L’opération ne dure que quelques minutes et elle est totalement gratuite. Les résultats affichent les informations relatives à votre éligibilité et aussi les offres qui sont disponibles pour vous.

Le test d’éligibilité à la fibre par téléphone

Le deuxième moyen pour effectuer un test d’éligibilité à RED by SFR consiste à passer un appel téléphonique avec SFR en contactant leur service client ou leur service commercial selon que vous êtes un abonné SFR ou non. Le service client est dédié aux abonnés SFR et le service commercial est disponible pour les personnes qui ne sont pas des clients du fournisseur.

Le service client est disponible au 1023 et le coût de l’appel revient à celui d’un appel local. Le temps d’attente quant à lui est totalement gratuit lorsque vous effectuez l’appel depuis une ligne SFR.

Pour le service commercial, il est joignable au 1099. Il est disponible 7 j/7 de 9 h à 22 h.

Vous pouvez également contacter un conseiller directement au 09 80 80 15 25. Il vous aidera à effectuer le test d’éligibilité.

Le test d’éligibilité à la fibre en boutique

L’autre moyen par lequel vous pouvez faire le test d’éligibilité est la boutique SFR. Il n’est certainement pas le plus rapide, car il vous oblige à vous déplacer.

Ainsi, vous devez vous rendre dans un point de vente SFR situé en France métropolitaine. Les horaires d’ouverture et de fermeture peuvent varier selon les magasins.

L’avantage avec ce moyen est que vous pouvez repartir directement avec vos équipements si vous souhaitez souscrire à votre offre fibre.

En somme, que ce soit en ligne, par téléphone ou en boutique, il vous suffit d’indiquer l’adresse de votre logement ou le numéro de votre téléphone fixe, pour faire le test d’éligibilité avec RED by SFR. À la fin du test, le service vous indiquera l’offre à laquelle vous êtes éligible et vous dira s’il est important qu’un spécialiste intervienne pour finaliser le raccordement de votre logement au réseau internet, fibre, THD ou ADSL.

Avant tout, l’ADSL est une technologie de communication qui permet de transmettre des données numériques de façon rapide. Elle utilise les lignes téléphoniques pour offrir un accès haut débit à internet. Pour jouir du service TV par ADSL, vous devez avoir un logement situé dans une zone dégroupée. Il doit être convenablement proche de la centrale téléphonique SFR afin d’obtenir un signal TV assez satisfaisant à utiliser. Pour les logements qui sont éligibles fibre ou THD, il n’existe aucune contrainte. Ils peuvent profiter librement du service TV.

Afin de déterminer votre éligibilité à la TV par ADSL, vous devez effectuer un test d’éligibilité internet avec RED by SFR. Le résultat de ce test vous indiquera si vous pouvez bénéficier du service TV.

Une zone dégroupée est une zone où les opérateurs autres qu’Orange ont librement accès à la ligne téléphonique. Alors, pour savoir si vous êtes dans une zone dégroupée, vous devez tenir compte de la distance à laquelle se trouve votre logement par rapport à la centrale téléphonique SFR.

Si votre logement n’est pas assez proche de cette centrale, vous n’êtes pas dans la zone dégroupée. Vous vous retrouvez alors dans une zone où une partie du réseau téléphonique est allouée à un autre opérateur.