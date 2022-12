Pourquoi les bagues en or rose sont-elles si tendances ?

Alliant parfaitement élégance et simplicité, l’or rose est devenu depuis peu un métal tendance.

Son originalité et sa beauté lui permettront de sublimer votre bague de fiançailles à tous les coups.

La tendance des bagues en or rose

Encore méconnu il y a quelques années, l’or rose est désormais un métal privilégié aussi bien en bijouterie que dans le domaine de la mode et des accessoires.

La demande de bijoux créés avec cette matière est de plus en plus croissante.

L’or rose se positionne donc comme un élément de bijouterie tendance. Focus sur cet alliage incroyable qui fait l’unanimité des utilisateurs.

Bague en or rose : est-ce tendance ?

L’or rose est actuellement l’un des alliages les plus appréciés dans le monde. Remis à la mode notamment grâce à des défilés de mode internationaux, ce métal connaît depuis près d’une dizaine d’années une ascension croissante. Pour être tendance, l’or rose est l’un des métaux que vous devriez privilégier.

De plus, au-delà du métal, c’est aussi la couleur qui est mise en avant. L’or rose s’obtient en combinant de l’or jaune, du cuivre et de l’argent. C’est le cuivre qui lui confère sa couleur si particulière.

Par ailleurs, il faut savoir qu’il n’existe pas une composition unique pour cet alliage. Vous avez donc la possibilité de faire réaliser un bijou ou ornement en or rose qui aura une couleur unique.

En effet, selon la nuance de couleur ainsi que le titre d’or désiré, le bijoutier dosera différemment les proportions de chacun des métaux cités plus haut (le cuivre, l’or jaune et l’argent).

Le produit obtenu peut alors prendre diverses teintes entre le rosé et le rouge cuivré plus prononcé. Contrairement à l’or blanc ou l’or jaune, l’or rose a une teinte qui se rapproche plus de celle de la peau.

Quoi de mieux qu’une bague de fiançailles en or rose sertie d’un diamant par exemple ? L’or rose peut tout aussi bien convenir pour d’autres créations de joaillières, car c’est avant tout un métal précieux.

Pourquoi entrer dans la tendance de l’or rose ?

Très apprécié par les jeunes filles et les femmes, l’or rose offre de nombreux avantages.

L’originalité

De par sa couleur, l’or rose sort de l’ordinaire. De plus, cette couleur ne change pas avec le temps puisqu’elle est liée à la nature même du métal. Aussi, il peut entrer dans la composition de divers types de bijoux et il se marie merveilleusement bien avec tout type de tenues. Grâce à plusieurs marques intervenant dans le domaine de la mode, il a été mis en valeur sur des tenues de jour, de travail, de soirée et autres à cause de son originalité.

La durabilité

Ce métal est quasi intemporel. Grâce au cuivre, l’or rose est résistant et ne se raye pas facilement. Si vous offrez à votre dulcinée une bague de fiançailles en or rose, elle la gardera durant très longtemps et la léguera peut-être à votre progéniture.

L’adaptabilité

Il s’adapte à tous les styles, même si le domaine de prédilection reste le glamour et le romantique. Toutefois, il est aussi décliné dans certains accessoires masculins.

L’or rose est un élément de plus en plus incontournable dans la composition de looks chics et tendance. Il est facile d’accessoiriser une tenue avec un bijou en or rose. Que vous ayez un style classique ou coloré, l’or rose est un allié sûr.

Il faut aussi noter que c’est un métal qui s’associe très bien avec les pierres (précieuses ou semi-précieuses), ainsi qu’avec d’autres métaux précieux (or blanc, acier, or jaune, argent, etc.).

Quelles créations avec de l’or rose ?

L’or rose sert dans la création d’accessoires pour femmes et homme. Les bagues de fiançailles constituent la création par excellence. Sertie de diamants ou de pierres semi-précieuses, avec des formes ou dessins, elle est incontournable. Il y a aussi les bagues fantaisie de toutes sortes ainsi que les alliances traditionnelles de mariage.

Vous en trouverez sur divers sites en ligne. Par ailleurs, l’or rose se décline en une multitude d’autres bijoux comme des médaillons, pendentifs, bracelets, montres, gourmettes, etc.

Pour les hommes, associé avec de l’argent, de l’acier ou de l’or blanc, l’or rose peut servir à la fabrication des montres, bracelets, des chevalières, etc. Notez que cet alliage offre de nombreuses possibilités notamment si vous souhaitez offrir un cadeau personnalisé.

Pour un homme par exemple, une épingle à cravate, des boutons de manchettes, etc. Et pour une femme ou un enfant, un médaillon en forme de cœur par exemple.

Vous en savez désormais plus sur l’or rose et sur les possibilités qu’il offre. Optez pour cette touche d’élégance sans pareille.