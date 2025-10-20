Panne géante du cloud d’Amazon : des millions d’utilisateurs privés de Snapchat, Zoom et Fortnite

4.1/5 - (14 votes)

Ce lundi 20 octobre 2025 restera un jour marquant pour la communauté numérique mondiale. Dès le début de la matinée, des centaines de millions d’utilisateurs découvrent des dysfonctionnements majeurs sur leurs applications favorites. Impossible de lancer Snapchat, d’accéder à une visioconférence sur Zoom ou même de jouer à Fortnite : de nombreux services se retrouvent soudainement inaccessibles, touchant aussi bien les particuliers que les entreprises. Toutes ces interruptions partagent une cause commune : Amazon Web Services (AWS), le service cloud qui héberge une grande partie des sites et applications majeurs.

Un incident majeur touche le cloud d’Amazon

La panne massive débute aux premières heures de la journée et impacte autant l’Amérique du Nord que l’Europe. Selon différents outils de surveillance du réseau, dont Downdetector, plus de quatre millions de signalements d’erreurs sont recensés en seulement quelques heures. Les applications populaires comme Snapchat, Signal, Zoom, mais aussi Roblox, Canva, Duolingo, Perplexity, Alexa ou Ring affichent toutes des messages d’erreur en cascade.

Au-delà de l’impact direct sur ces plateformes, plusieurs banques internationales telles que Lloyds Bank ou Halifax voient leur infrastructure paralysée. Pour beaucoup d’utilisateurs, impossible d’envoyer un message ou d’accéder à leur compte pendant de longues minutes. L’ampleur inédite du problème montre à quel point AWS constitue l’épine dorsale cachée d’un grand nombre de services numériques mondiaux.

Quels services ont été concernés par cette interruption ?

L’incident ne s’est pas limité aux réseaux sociaux ni aux outils de messagerie. Au-delà de Snapchat, Zoom, Signal et Fortnite, de nombreuses plateformes du quotidien subissent des ralentissements voire des arrêts complets. Certaines relèvent du domaine professionnel, d’autres concernent la domotique ou encore l’éducation.

Réseaux sociaux et messageries : Snapchat, Signal, Discord

: Snapchat, Signal, Discord Divertissement et jeux vidéo : Fortnite, Roblox, Duolingo

: Fortnite, Roblox, Duolingo Outils professionnels : Zoom, Canva

: Zoom, Canva Objets connectés : Alexa, Ring

: Alexa, Ring Bancaires : Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland

: Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland Moteurs de recherche d’intelligence artificielle : Perplexity

Les utilisateurs de ces plateformes font état de problèmes de connexion persistants, de l’impossibilité de gérer des paiements ou de contrôler leurs objets connectés. Le service client de chaque entreprise concernée rappelle leur dépendance à leur hébergeur cloud et invite à la patience, tandis qu’Amazon tente de mettre en place des mesures correctives.

Face à la multiplication des signalements de panne, Amazon communique rapidement via son site officiel de gestion des incidents. L’entreprise confirme des taux d’erreur élevés dans plusieurs régions de ses centres de données. Les équipes techniques annoncent avoir rapidement identifié l’origine du problème, sans toutefois donner immédiatement ses causes techniques précises. Des correctifs d’urgence sont alors déployés pour rétablir progressivement les connexions.

Par la suite, Amazon signale observer « des signes significatifs de retour à la normale », même si certains utilisateurs continuent de subir des coupures intermittentes tout au long de la journée. Sur les réseaux sociaux, un flux constant de témoignages illustre la diversité des situations rencontrées, soulignant que la portée de la panne va bien au-delà du simple domaine du divertissement ou de la communication personnelle.

Quelles conséquences pour les utilisateurs et les entreprises ?

Déroulement de la panne et réactions des internautes

Dès les premières minutes, une vague de frustration déferle sur les plateformes alternatives : beaucoup cherchent à comprendre si la panne mondiale est générale ou limitée à leur appareil. Des sites comme Downdetector enregistrent aussitôt des pics historiques de consultations et de rapports d’erreurs. Les utilisateurs partagent captures d’écran et alertes, ce qui alimente la viralité du phénomène.

Sur X (anciennement Twitter), le hashtag #AWSdown figure parmi les tendances mondiales, preuve de la rapidité de propagation de l’information. De nombreuses entreprises publient également des messages rassurants auprès de leurs clients afin d’expliquer que la situation ne dépend pas d’elles.

Impacts métiers et chiffre estimé des perturbations

L’arrêt temporaire de services essentiels a un coût non négligeable pour certains groupes : transactions bancaires refusées, webinaires annulés à la dernière minute, sessions de formation suspendues… Les professionnels travaillant à distance se retrouvent soudainement privés de leurs outils habituels, ce qui provoque parfois un report massif d’activité.

Voici quelques chiffres clés issus des différentes plateformes de suivi :

Application/Service Volume de signalements (monde) Nature des pannes Snapchat Plus de 1,2 million Messages non envoyés, connexion impossible Zoom Environ 830 000 Réunions interrompues, accès impossibles Fortnite 700 000+ Connexion serveurs, chargement de parties Roblox 450 000+ Jeux indisponibles, abonnements bloqués Signal 350 000+ Messages retardés ou perdus

Ces chiffres illustrent parfaitement l’effet domino qu’entraîne la centralisation des services sur une seule plateforme d’hébergement cloud comme AWS.

Questions fréquentes sur les grandes pannes du cloud et leurs impacts

Pourquoi tant d’applications dépendent-elles du cloud d’Amazon ? Le cloud d’Amazon (AWS) offre une infrastructure flexible et évolutive utilisée par la majorité des entreprises technologiques pour héberger leurs plateformes. Cette dépendance permet des mises à jour rapides, une gestion automatisée des ressources informatiques et une sécurité accrue, mais concentre aussi les risques lors d’incidents majeurs comme celui-ci. Lire aussi : CakeWalk 3D : quand l’impression 3D révolutionne la pâtisserie française Gain de temps pour le déploiement mondial

pour le déploiement mondial Adaptation automatique à la hausse du trafic

à la hausse du trafic Coûts maîtrisés et personnalisation avancée Qui peut être impacté lorsqu’une telle panne survient ? Toute personne ou entreprise utilisant des services basés sur AWS est susceptible de subir des perturbations. Cela concerne autant les particuliers connectés aux réseaux sociaux que les groupes bancaires, écoles ou hôpitaux utilisant des services en ligne hébergés par Amazon. Utilisateurs de réseaux sociaux et messageries

et messageries Professionnels dépendant d’applications SaaS

dépendant d’applications SaaS Services publics opérant à distance Pour combien de temps ces pannes durent-elles généralement ? La durée varie selon la gravité du problème rencontré chez l’hébergeur cloud. Certaines pannes importantes se résolvent en moins d’une heure, d’autres persistent plusieurs heures avec un retour progressif à la normale, selon la nature de l’incident et le nombre de régions touchées. Type de panne Durée moyenne observée Défaillance régionale limitée 30 min à 2 h Panne globale multi-région 2 h à 8 h Existe-t-il des solutions pour éviter ce type d’interruption sur internet ? Certaines entreprises choisissent d’adopter une stratégie multi-cloud afin de répartir le risque entre plusieurs fournisseurs d’infrastructure. Cette diversification limite la dépendance à une seule plateforme, même si elle implique souvent une complexité technique supplémentaire et des coûts accrus. Hébergement sur plusieurs clouds différents

sur plusieurs clouds différents Plan de continuité informatique renforcé

renforcé Redondance des données et sauvegardes régulières

