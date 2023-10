Les avantages de Facebook Ads pour votre entreprise

Facebook est un réseau social qui compte plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs. Sa fonctionnalité principale est de mettre en contact plusieurs amis pour que ces derniers discutent entre eux.

Il possède aussi des fonctionnalités qui permettent aux entreprises de faire découvrir leurs marques et leurs nouveaux produits. C’est dans ce contexte que l’outil Facebook Ads entre en jeu. Quels sont les avantages de cet outil destiné à la promotion des entreprises ?

Facebook Ads est un outil développé par les concepteurs du géant réseau social Facebook depuis quelques années maintenant. Également connu sous le nom Facebook Advertising, cet outil auquel votre entreprise peut avoir accès au moyen d’agences spécialisées permet de publier sur l’interface du réseau social des vidéos publicitaires. Ekko Media est l’une de ces agences spécialisées dans ce domaine.

Cette agence accompagne votre entreprise dans le processus de développement de sa visibilité sur les réseaux sociaux. Pour que cela soit possible, l’outil Facebook Ads présente une plateforme qui offre une variété de formats publicitaires :

Les images ;

Les photos ;

Les vidéos ;

Les carrousels ;

Les diaporamas.

Tous ces formats publicitaires permettent aux entreprises, en fonction de leurs objectifs, de créer des annonces qui mettent en valeur l’entreprise et les produits qu’elle propose.

Les avantages à utiliser la publicité Facebook Ads pour les entreprises sont variés. D’abord, cet outil permet de bénéficier d’une audience importante. En effet, Facebook est le réseau social avec le plus d’utilisateurs dans le monde entier. Rappelons que 2 milliards de personnes y sont abonnés.

Sur ce nombre important, 74 % selon des sondages ont un âge compris entre 18 et 44 ans. De plus, de nombreux utilisateurs de Facebook ont également recours à Instagram. Il ne fait donc aucun doute qu’une entreprise puisse trouver facilement ses prospects et clients grâce à Facebook Ads. Notons que c’est un outil qui permet de faire des ciblages très précis.

Un autre avantage qu’il convient de présenter avec l’utilisation de Facebook Ads pour les entreprises, c’est la rapidité avec laquelle elles peuvent créer des campagnes publicitaires. Pour une publicité attractive sur ce réseau social, il faut généralement compter 15 minutes. C’est beaucoup plus avantageux que la création et la distribution de flyers.

Facebook Ads présente aussi l’avantage de proposer des publicités avec des budgets limités. Bien loin des dépenses exorbitantes que vous ferez en faisant de la publicité standard, vous pourrez avec Facebook Ads dépenser peu d’argent pour plus de résultat. Par ailleurs, le budget alloué à vos publicités peut être facilement augmenté ou diminué en fonction de votre cible et de l’état de votre caisse.

Pour organiser des campagnes publicitaires sur Facebook, plusieurs étapes sont à prendre en compte.

Pour commencer à utiliser l’outil Facebook Ads, il faut posséder avant tout un compte de gestionnaire de publicités Facebook. Mais avant cette étape, il faut avoir au préalable un compte Facebook au nom de l’entreprise. Ensuite, le processus se fait simplement. Il suffit de cliquer sur l’option « gestionnaire de publicités ».

Cette option est située sur l’interface du réseau social sur la barre latérale gauche au niveau du fil d’actualité. Après avoir cliqué dessus, inscrivez-vous et réglez les paramètres suivants :

Fuseau horaire ;

Moyen de paiement ;

Administrateurs.

Une fois les paramètres réglés, vous pouvez commencer votre campagne de publicité.

Pour commencer la campagne publicitaire, cliquez sur « campagnes » ensuite, cliquez sur « créer ». La nouvelle campagne publicitaire peut être ainsi créée. C’est à cette étape qu’il faut en deuxième position penser à définir un objectif de campagne marketing. C’est grâce à ces objectifs que vous pourrez définir le format de publicité à employer.

Sur le réseau social Facebook, vous trouverez essentiellement 11 objectifs marketing au choix pour vos campagnes publicitaires. Vous ne pourrez donc choisir qu’un seul objectif pour vos publicités. C’est pour cette raison qu’il est recommandé de prendre le soin de bien définir ses objectifs publicitaires afin d’obtenir le résultat escompté.

Renseignez-vous bien sur les différentes options qu’offre chacun de ces objectifs avant de faire un choix en particulier.

La fixation d’un budget alloué à la campagne publicitaire

La publicité avec Facebook Ads ne se fait pas gratuitement. Pour que votre publicité puisse porter des fruits et toucher le plus de personnes possible, vous devez fixer un budget en conséquence. Cela ne veut pas dire qu’il vous faut dépenser une somme colossale. En fonction des objectifs à atteindre, commencez par fixer de petits budgets.

Avec ces petits budgets, vous pourrez évaluer l’impact de la publicité et ensuite vous pourrez augmenter les montants. Notons que ce n’est qu’à condition que la publicité ait un impact positif que vous pourrez augmenter le budget.

Choisir l’audience cible

Pour choisir l’audience cible, vous devez savoir quels sont les types de personnes qui pourraient être intéressés par vos publicités. À cet effet, définissez en fonction du produit à vendre un ensemble de critères pour toucher les meilleures personnes capables de répondre favorablement à vos attentes de vente.

Les options de ciblage de la plateforme dépendent par exemple de la démographie, des intérêts et des comportements des internautes. Il existe plusieurs outils d’intelligence artificielle que les réseaux sociaux utilisent pour définir efficacement cette population cible.

Les étapes qui suivent finalisent le fonctionnement de l’utilisation de Facebook Ads pour vos publicités :

Le paramétrage des publicités :

La création de la campagne publicitaire proprement dite ;

L’analyse des résultats ;

Voici de façon pratique comment se réalise la publicité via Facebook Ads.

Pour installer l’application Facebook Ads et l’utiliser pour profiter des avantages qu’elle procure, vous aurez deux possibilités. Si vous êtes un bon bricoleur dans l’utilisation d’outils technologiques et d’applications sociales, vous pouvez le faire vous-même. Par contre, si vous n’êtes pas en mesure de le faire vous-même, vous pouvez faire appel à un professionnel.

Les services d’un professionnel sont simples à recevoir. Il suffit de faire appel à ce dernier, de discuter de vos objectifs et de lui fixer vos honoraires pour que le travail soit fait dans un bref délai. Si vous devez installer l’application vous-même, commencez par télécharger Facebook sur Playstore pour mobile. Si vous êtes sur un ordinateur, accédez directement au site web de Facebook et créez un compte gestionnaire de publicité Facebook Ads.