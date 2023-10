Pixel 8 et Pixel 8 Pro : Les nouveautés de la gamme Google

Chaque année, en octobre, Google lance son “iPhone de l’écosystème Android”, à savoir le Google Pixel. Ces smartphones intègrent un processeur personnalisé, le Google Tensor, parfaitement optimisé pour les appareils et offrant une autonomie améliorée et des photos/vidéos de qualité supérieure.

De plus, ils proposent des applications Google avec des fonctionnalités exclusives qui ont gagné en popularité depuis la sortie du Pixel 7. Cette année, deux modèles sont proposés : le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

Smartphone Google Pixel 8

Cependant, Google fait face à une hausse significative des coûts liés à la production et à l’expédition de ses smartphones. Comme la marque représente encore des volumes modestes par rapport aux leaders du secteur, il est compréhensible que ces augmentations de coût soient difficiles à absorber.

Caractéristiques techniques des deux nouveaux modèles

Dimensions : Pixel 8 – 150.5 x 70.8 x 8.9 mm / Pixel 8 Pro – 162.6 x 76.5 x 8.8 mm

Pixel 8 – 150.5 x 70.8 x 8.9 mm / Pixel 8 Pro – 162.6 x 76.5 x 8.8 mm Poids : Pixel 8 – 187 g / Pixel 8 Pro – 213 g

Pixel 8 – 187 g / Pixel 8 Pro – 213 g Étanchéité : IP68 sur les deux modèles

IP68 sur les deux modèles Affichage : Résolution et taille d’écran différentes

Résolution et taille d’écran différentes Audio : Haut-parleurs stéréo – Pas de prise casque

Haut-parleurs stéréo – Pas de prise casque Chipset : Google Tensor G3 – Co-processeur de sécurité Titan M2 sur les deux modèles

Google Tensor G3 – Co-processeur de sécurité Titan M2 sur les deux modèles Stockage : 128/256 GB UFS3.1 sur le Pixel 8 et 128/256/512 GB UFS3.1 sur le Pixel 8 Pro

128/256 GB UFS3.1 sur le Pixel 8 et 128/256/512 GB UFS3.1 sur le Pixel 8 Pro Version Android : 13/14 avec 7 ans de mises à jour

13/14 avec 7 ans de mises à jour RAM : Pixel 8 – 8GB / Pixel 8 Pro – 12GB

Pixel 8 – 8GB / Pixel 8 Pro – 12GB Batterie : Pixel 8 – 4500mAh / Pixel 8 Pro – 5000mAh

Pixel 8 – 4500mAh / Pixel 8 Pro – 5000mAh Technologie de déverrouillage : Secure Face Unlock sur les deux modèles

Le Google Tensor : une puce améliorée

Google continue d’offrir sa puce Tensor sur cette génération, identique pour les deux modèles. On note également l’arrivée d’une expérience biométrique inédite avec la fonctionnalité de déverrouillage sécurisée par reconnaissance faciale, comparable au Face ID de l’iPhone.

Nouveaux capteurs photo et batteries

Pixel 8 : Combinaison de 50MP + 12MP avec des capteurs plus lumineux

Pixel 8 Pro : Objectif grand angle de 48MP et zoom 5x

Les nouveaux smartphones Google proposent des photos plus réalistes grâce aux capteurs améliorés de l’appareil photo. Le nouvel éditeur magique, la meilleure fonction de capture, la fonction anti-flou et les contrôles Pro dans l’application photo du Pixel 8 Pro sont également des atouts à considérer.

Un support étendu pour une meilleure revente

Les Google Pixels sont pris en charge pendant jusqu’à 7 ans pour les mises à jour Android majeures et les correctifs de sécurité. Cela permettra aux smartphones d’être plus faciles à revendre sur le marché de l’occasion, car cette durée de support étendue améliore leur valeur.

Désign similaire aux générations précédentes

Les deux modèles ressemblent de près aux Pixel 7. Les capteurs de l’appareil photo du modèle Pro sont regroupés ensemble dans un même “bulle” contrairement au Pixel 7 Pro qui le séparait des deux autres capteurs.

Écran plat pour une meilleure durabilité

Les écrans incurvés ont souvent des points faibles qui les rendent fragiles. Ce changement apporte une valeur ajoutée en termes de durabilité pour les nouveaux smartphones.

Un lancement prévu en octobre

Comme chaque année, la sortie des nouveaux modèles de Google Pixel est prévue en octobre. Les amateurs de smartphones attendent donc avec impatience les ceux-ci et se demandent si les coûts liés à la production et à l’expédition auront un impact sur leur prix de vente final.

En conclusion, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro apportent plusieurs améliorations par rapport aux précédents modèles : une autonomie plus importante, des capteurs photo améliorés et un design plus robuste. Ces nouveautés devraient attirer les consommateurs à la recherche d’un smartphone performant et durable sous Android.