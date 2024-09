Toutes les nouveautés dans WoW The War Within

La nouvelle extension de World of Warcraft sera lancée le 26 août 2024. De nombreux changements et une tonne de nouveaux contenus seront introduits. Nous examinerons ici tout ce que vous devez savoir sur l’extension WoW The War Within.

Ce que vous devez retenir des nouveautés de WoW The War Within :

– 🛡️ La nouvelle extension sortie le 26 août 2024, avec de nombreuses nouveautés, dont les Talents de Héros pour des builds plus flexibles par classe.

– 🎮 Les Delves, un nouveau contenu endgame, introduisent des quêtes scénarisées avec un compagnon évolutif et des défis variés comme des puzzles et des combats de boss.

– 🌍 Les Terrestres, nouvelle race alliée, disposent de passifs spécifiques et de compétences actives uniques comme le « Survoltage d’Azerite ».

– 🗃️ Le système Warband facilitera la progression pour plusieurs personnages, partageant réputation, transmogrifications, équipements et monnaies entre eux.

Avant l’arrivée de la nouvelle extension, vous avez encore le temps de récupérer quelques récompenses en terminant la Tour des Mages. Cependant, c’est l’un des contenus les plus difficiles du jeu, donc vous devrez peut-être vous donner un peu de mal. Heureusement, vous pouvez toujours obtenir un boost de la Tour des Mages pour le terminer sans difficulté.

Les talents de Héros

Le premier changement, et probablement le plus excitant, est la nouvelle fonctionnalité de classe : les Talents de Héros. Ces nouveaux talents fourniront des compétences actives et passives supplémentaires pour chaque classe, complétant leur style et donnant accès à des builds plus polyvalents. Voici ce que vous devez savoir à ce sujet :

– Chaque spécialisation aura accès à 2 arbres de Talents de Héros interchangeables. Chaque arbre sera partagé avec une autre spécialisation.

– Les arbres de Talents de Héros se débloquent au niveau 71. Vous devrez dépenser des points de talents classiques gagnés en montant de niveau. Chaque arbre comportera 10 talents au total.

– Ils peuvent être échangés comme les talents normaux, permettant un changement facile et plus d’options pour les builds.

– Les Talents de Héros se concentreront sur des sorts spécifiques qui représentent la classe et les renforceront.

Nouveau contenu de fin de jeu : les Délves

Avec la sortie de The War Within, il y aura un nouveau contenu de fin de jeu en extérieur.

Les Délves seront des instances nécessitant de 1 à 5 joueurs, sans exigence de rôle spécifique.

Pendant les Délves, un compagnon PNJ aidera les joueurs.

Il est confirmé que les Délves resteront une activité permanente dans World of Warcraft.

– Les Délves contiendront une histoire narrative et un compagnon PNJ qui aidera les joueurs. Certaines se termineront par un combat contre un boss, d’autres par une quête simple.

– Le PNJ compagnon pourra évoluer au fil du temps, gagner de l’expérience et débloquer de nouvelles compétences pour les rôles de tank, DPS et soigneur.

– Les Délves seront parallèles aux raids et aux donjons Mythic+. Ils ne seront pas nécessaires pour progresser dans ces contenus.

– Les Délves incluront des éléments de gameplay variés comme des puzzles et des défis de plateformes.

– Elles seront saisonnières, avec des récompenses comme des montures et des objets cosmétiques.

Une nouvelle race alliée : les terrestres

Une nouvelle race alliée, les Terrestres, sera disponible avec la nouvelle extension. Elle sera accessible après avoir obtenu le succès « Races Alliées : Terrestres » et pourra être jouée par la Horde et l’Alliance. Voici leurs sorts et passifs spécifiques :

– Compétence active « Survoltage d’Azerite » : inflige des dégâts de feu en cône frontal, avec des effets supplémentaires comme des soins ou des dégâts bonus.

– Passif « Hyper Productif » : 2% de chance supplémentaire d’obtenir des matériaux en récoltant.

– « Ingestion de Minéraux » : vous ne pouvez pas manger de nourriture, mais vous consommez une gemme Kza Algar pour recevoir un buff.

– Passif « Structure forgée par les Titans » : bonus de 10% d’armure de base avec les objets équipés.

– Passif « Émerveillement des grands yeux » : bonus d’expérience en explorant de nouvelles zones.

Système de progression partagée : le Warband

Ce changement facilite la progression pour les joueurs ayant plusieurs personnages. Le système Warband permettra de partager certaines progressions entre vos personnages :

– Progression liée au compte : avec The War Within, vous pourrez partager des progressions comme la réputation, les chemins de vol, les transmogs et les succès.

– Équipement transférable : certains équipements Warband pourront être transférés entre personnages.

– Monnaies transférables : la plupart des devises liées au compte pourront être transférées facilement via l’interface utilisateur.

– Banque Warband : une banque de composants avec plusieurs onglets, permettant de transférer des objets et matériaux entre personnages.

Nouvelles zones dans The War Within

Comme pour chaque nouvelle extension, de nouvelles zones seront disponibles. Khaz Algar est une zone située sous la surface d’Azeroth. Dans ce nouveau monde plein de mystères et d’aventures, Xal’atath, le Héraut du Vide, rassemble une armée pour conquérir Azeroth.

– Île de Dorn

– Les Profondeurs Tintantes

– Hallowfall

– Azj-Kahet

Vous pourrez explorer toutes ces zones et bien d’autres dès que vous aurez acheté l’extension The War Within.

