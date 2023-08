Fusion d’Innovation et de Suivi Santé avec Fitbit et la montre Google Pixel Watch

Elégance et Intelligence avec la Montre Google Pixel Watch

Plongez dans une nouvelle ère de dispositifs portables intelligents avec la remarquable Google Pixel Watch, où la brillance de Google rencontre l’expertise santé de Fitbit.

Cette montre intelligente révolutionnaire réunit le meilleur des deux mondes en offrant un mélange harmonieux d’élégance, de performance et de fonctionnalités axées sur le bien-être.

L’Harmonie Parfaite : Intégration Google et Fitbit

Imaginez un accessoire à porter qui non seulement vous offre la technologie de pointe de Google à votre poignet, mais intègre également les capacités de suivi de santé renommées de Fitbit.

La Google Pixel Watch fait exactement cela, en combinant la puissance de l’écosystème numérique de Google avec les informations santé complètes de Fitbit pour créer une expérience portable holistique.

Élégance et Fonctionnalité Réunies

Conçue avec un souci de l’élégance et pensée pour des performances optimales, la Google Pixel Watch arbore un design audacieux et arrondi avec une courbure subtile. Sa silhouette élégante est complétée par une gamme de plus de 20 bracelets interchangeables, vous permettant de changer de style en un clin d’œil pour refléter votre personnalité. Chaque choix de design est une déclaration, mettant en avant votre flair unique.

Google Pixel Watch – Montre connectée Android avec suivi et analyse des activités – Boîtier en acier inoxydable Argent Poli avec bracelet sport couleur Charbon, WiFi/BT Dotée d'un cadran arrondi et légèrement bombé, d'un verre anti-rayures Corning Gorilla Glass et de la dernière technologie Wear OS by Google, elle vous permet d'obtenir de l'aide en un clin d'œil. Suivez vos activités, les calories brûlées et bien d'autres données avec l'analyse des activités Fitbit. Surveillez également votre fréquence cardiaque et la qualité de votre sommeil. Vous pouvez même suivre votre rythme cardiaque à l'aide d'un ECG. Choisissez votre montre, puis ajoutez des bracelets supplémentaires adaptés à chaque tenue et à chaque activité. Gagnez du temps grâce à des fonctionnalités comme Google Wallet pour les paiements sans contact, Maps pour la navigation détaillée et Agenda pour les notifications d'événements. Restez connecté et productif où que vous alliez. Répondez à vos messages, gérez votre boîte de réception et passez des appels directement depuis votre montre connectée. Votre montre connectée peut envoyer une alerte à vos contacts de confiance ou aux services d'urgence en cas de danger. La Pixel Watch, les smartphones et les écouteurs Google Pixel fonctionnent en parfaite synergie pour vous simplifier la vie. Grâce à la fonctionnalité Association express, vous pouvez facilement connecter vos appareils les uns aux autres. Avec les Pixel Buds, vous profitez de votre musique partout où vous allez. Votre montre vous permet même de contrôler vos appareils Google Nest 379,00 € 310,81 € -18%

Un Bien-Être Renforcé avec Fitbit

Adoptez un mode de vie plus sain avec les fonctionnalités de santé et de remise en forme de Fitbit intégrées en toute transparence dans la Google Pixel Watch. Du suivi de vos activités quotidiennes à la fourniture d’informations personnalisées, Fitbit vous donne les moyens de prendre en main votre bien-être. Notez que l’accès à certaines fonctionnalités Fitbit peut nécessiter un compte Fitbit et un abonnement Premium.

Google Pixel Watch - Montre Intelligente Android avec Tracker d'activité et de fréquence Cardiaque - Boîtier en Acier Inoxydable Noir Mat avec Bracelet de Sport Obsidienne, LTE À propos de cet article Avec le beau design rond et bombé, le verre Corning Gorilla résistant aux rayures et le Wear OS de Google, il est facile d'obtenir de l'aide en un coup d'œil. Gardez un haut niveau d’activité, brûlez le maximum de calories et plus encore avec le tracker de fitness Fitbit. Suivez votre fréquence cardiaque et la qualité de votre sommeil. Vous pouvez même suivre votre rythme cardiaque avec ECG. Choisissez votre montre, puis accessoirisez-la avec des bracelets supplémentaires pour chaque tenue et activité. Gagnez du temps avec des applications telles que Google Wallet pour des paiements sans contact, des orientations détaillées sur Maps et des notifications d'événements avec Agenda. Restez connecté(e) et productif(ve) où que vous alliez. Répondez aux messages, gérez votre boîte de réception et passez des appels directement depuis votre montre connectée. Votre montre connectée peut alerter les contacts de confiance ou les services d'urgence lorsque vous ne vous sentez pas bien. La Google Pixel Watch, les téléphones et les oreillettes fonctionnent ensemble pour encore plus d'aide. Fast Pair permet d’apparier facilement des appareils. Avec Pixel Buds, écoutez de la musique en déplacement. Vous pouvez même contrôler vos appareils Nest depuis votre montre. 442,19 €

Adapté à Votre Style

La Google Pixel Watch propose une série de cadrans exclusifs qui non seulement fournissent des informations d’un coup d’œil, mais vous permettent également d’exprimer votre individualité. Avec son cadran rond, le nouveau Wear OS by Google assure une expérience utilisateur fluide et intuitive, tirant le meilleur parti du design de la montre.

Design Époustouflant et Durabilité

Fabriquée en acier inoxydable haut de gamme recyclé, la Google Pixel Watch ne se contente pas d’évoquer la sophistication, elle est également conçue pour résister aux rigueurs de la vie quotidienne. Sa forme incurvée est bien plus qu’esthétique ; elle est conçue pour s’adapter confortablement à votre poignet tout en mettant en valeur votre style.

Rester Connecté, Partout

Grâce à la connectivité 4G LTE en option, vous pouvez laisser votre téléphone à la maison et rester connecté en déplacement. Recevez des appels, des messages et effectuez même des paiements avec Google Pay, le tout depuis votre poignet. Le design résistant aux rayures et aux éclaboussures de la Google Pixel Watch garantit sa durabilité tout en vous maintenant connecté.

Votre Sécurité Avant Tout

Dotée de fonctionnalités telles que la détection de chute et l’urgence SOS, la Google Pixel Watch améliore votre sécurité personnelle. En cas d’urgence, vous pouvez rapidement demander de l’aide. Veuillez noter que la disponibilité de ces fonctionnalités peut varier en fonction de l’emplacement et de la compatibilité réseau.

Découvrez le Futur avec Google

La Google Pixel Watch introduit une toute nouvelle expérience Wear OS by Google. Conçue spécifiquement pour tirer parti du cadran rond de la montre, cette interface offre une navigation fluide, des commandes intuitives et un accès rapide aux informations.

Un Monde de Possibilités

Explorez un monde de possibilités avec vos appareils Pixel. Accédez aux applications sur Google Play, gérez votre maison intelligente, contrôlez la lecture de musique et restez informé avec les notifications. La Google Pixel Watch s’intègre en douceur dans votre routine quotidienne, rendant la vie plus pratique et agréable.

Choisissez Votre Montre Pixel, à Votre Façon

Avec une large gamme de combinaisons de couleurs disponibles, vous pouvez personnaliser votre Google Pixel Watch pour correspondre à votre style. Sélectionnez votre boîtier et votre bracelet préférés lors du paiement, et envisagez d’ajouter des bracelets supplémentaires pour créer des combinaisons uniques.

Donnez un Élan à Votre Parcours de Santé

Activez votre abonnement Fitbit Premium via l’application Fitbit sur votre Google Pixel Watch et plongez dans un trésor d’informations de santé avancées, d’entraînements exclusifs, de sessions de pleine conscience et bien plus encore. Profitez de cet essai Fitbit Premium de six mois pour débloquer un niveau supérieur de bien-être.

Adoptez l’innovation, sublimez votre style et prenez le contrôle de votre bien-être avec la Google Pixel Watch – là où l’ingéniosité rencontre l’élégance et le suivi santé dans un accessoire extraordinaire.

L’Abonnement Fitbit Premium : Pour Aller Encore Plus Loin

En plus de ses fonctionnalités standard, Fitbit propose un abonnement Premium qui ouvre les portes à une expérience encore plus approfondie. L’abonnement Fitbit Premium offre un accès exclusif à une variété de fonctionnalités et de ressources personnalisées pour vous aider à maximiser vos résultats :

Analyses Avancées : Accédez à des analyses détaillées de vos données de santé et de remise en forme, offrant une compréhension plus profonde de vos progrès et de vos domaines d’amélioration. Entraînements Exclusifs : Profitez d’entraînements spécialement conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs, qu’il s’agisse de perdre du poids, de gagner en endurance ou de développer la force musculaire. Sessions de Pleine Conscience : Explorez des séances de méditation et de relaxation pour apaiser votre esprit et réduire le stress. Programmes de Santé Spécialisés : Participez à des programmes ciblés, tels que la perte de poids, la gestion du sommeil et bien d’autres, guidés par des experts en santé. Contenu Exclusif : Accédez à des articles informatifs et à du contenu éducatif pour vous aider à mieux comprendre votre corps et vos habitudes. Suivi Nutritionnel : Profitez d’outils pour suivre votre apport alimentaire, ce qui peut être essentiel pour atteindre vos objectifs de santé. Données Avancées sur le Sommeil : Obtenez des informations détaillées sur la qualité de votre sommeil et des recommandations pour l’améliorer. Support Personnalisé : Bénéficiez d’une assistance prioritaire de l’équipe Fitbit pour toutes vos questions et préoccupations.

En somme, l’abonnement Fitbit Premium va au-delà du simple suivi en vous offrant des informations spécialisées, des outils de motivation et des ressources pour vous aider à faire des choix éclairés et à évoluer vers un mode de vie plus sain. Profitez d’une expérience sur mesure qui soutient vos objectifs de bien-être à chaque étape de votre parcours.