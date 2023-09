Pourquoi rechercher le Raspberry Pi Compute Module 4 et où en trouver en cette année?

Depuis sa création en 2008, la fondation Raspberry Pi a toujours été synonyme d’innovation technologique.

Le 19 octobre 2020, elle a dévoilé le Raspberry Pi Compute Module 4 dont les performances dépassent largement celles des modèles antérieurs. Ce qui a contribué de manière significative au succès du produit sur le marché.

Jusque-là, la demande ne cesse d’ailleurs de monter en flèche. Si vous décidez donc aujourd’hui de vous faire compter parmi les illustres utilisateurs du Compute Module 4 (CM4), où pourrez-vous en trouver à acheter et qu’allez-vous y gagner ?

Les avantages sont vraiment inestimables et c’est justement ce que vous allez découvrir dans la suite de l’article. Lisez-le pour savoir alors à quoi vous en tenir !

Les bonnes raisons d’avoir le Raspberry Pi Compute Module 4 pour vos projets informatiques

Les avantages du Raspberry Pi Compute Module 4 sont multiples et variés. En l’ayant dans votre parc informatique, voici tout ce que vous gagnerez !

Caractéristiques techniques clés

Bien entendu, le Raspberry Pi Compute Module 4 brille de ses caractéristiques internes spécifiques que vous pouvez vérifier sur le site https://envytech.fr/categorie/electronique/nano-ordinateurs/.

Un processeur surpuissant

C’est un nano ordinateur doté d’un processeur Broadcom BCM2711, une évolution significative par rapport aux générations précédentes. Comparé au CM3 qui avait un processeur Cortex-A53 quad-core cadencé à 1,2 GHz, le CM4 brille avec son Cortex-A72 quad-core cadencé à 1,5 GHz. Cette puissance de traitement vous permet d’exécuter des tâches complexes le plus rapidement et efficacement possible.

De plus, le BCM2711 est basé sur l’architecture ARMv8-A, ce qui signifie qu’il prend en charge les applications 64 bits. Que vous travailliez sur des projets d’automatisation, de calcul intensif ou d’apprentissage automatique, ce processeur est à la hauteur des défis.

Une mémoire généreuse

Cette mémoire RAM, de type LPDDR4, est fournie avec trois options : 2 Go, 4 Go ou 8 Go. Cette variété permet d’adapter la carte électronique à diverses applications. Si vous travaillez sur des projets nécessitant une quantité modérée de mémoire, la version 2 Go peut suffire. Si par contre vos besoins en mémoire sont plus importants, le CM4 peut être configuré avec 8 Go de RAM.

De toutes les manières, la mémoire LPDDR4 est une mémoire pas comme les autres. Elle garantit essentiellement que les données sont chargées et traitées en un clin d’œil. Que vous exécutiez des logiciels complexes ou souhaitiez simplement une réactivité accrue de votre système, cette mémoire peut valablement faire l’affaire. Et vos données peuvent être stockées le plus simplement et efficacement possible.

Une gestion de stockage très pratique

Comparé aux ordinateurs traditionnels, le CM4 présente une différence fondamentale en termes de stockage. Les ordinateurs traditionnels, qu’ils soient des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables, sont généralement équipés de disques durs ou de SSD internes de grande capacité.

En revanche, le CM4 ne dispose pas de stockage interne intégré, mais il offre des options de stockage variées grâce à son architecture modulaire. Il dépend entièrement de solutions de stockage externes telles que des cartes microSD ou des SSD NVMe. Vous pouvez insérer une carte microSD pour stocker votre système d’exploitation, vos données et vos applications. Cette option est simple, abordable et pratique, notamment pour des projets de petite envergure. Pour des projets plus complexes, le SSD NVMe est là, aussi facile et pratique à utiliser.

Une carte graphique pas comme les autres

Là encore, le Raspberry Pi Compute Module 4 pourrait vous étonner. Car il n’est pas équipé d’une carte graphique dédiée comme vous pouvez le trouver dans les ordinateurs traditionnels. Au lieu de cela, il utilise un processeur vidéo VideoCore VI intégré au SoC Broadcom BCM2711.

Cette puce graphique fait partie du même composant qui abrite le processeur central (CPU) du CM4. Bien qu’elle ne soit pas aussi puissante que celles dédiées des ordinateurs de bureau haut de gamme, elle offre des performances solides pour un nano-ordinateur de sa taille. Elle est capable de décoder des vidéos en 4 K à 60 images par seconde (fps) et prend en charge une variété de codecs vidéo, y compris :

264 ;

265 ;

VP9 et plus encore.

Plutôt que d’intégrer une carte graphique dédiée coûteuse, le CM4 mise donc sur une solution intégrée qui permet de maintenir une faible consommation d’énergie. Et cela permet en même temps de déployer une panoplie d’applications.

Applications variées

Une autre raison valable d’investir dans le CM4 est la possibilité de l’implanter dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l’automatisation industrielle, il peut être utilisé pour surveiller et contrôler des processus de fabrication (ici). Vous pouvez le configurer en tant que contrôleur de système automatisé pour gérer des machines et collecter des données de capteurs en temps réel.

Dans le domaine de l’Internet des objets (IoT), par ailleurs, le CM4 est un choix idéal pour créer des dispositifs connectés. Vous pouvez le personnaliser pour contrôler des appareils et transmettre ces informations via Internet. Au même titre, vous pouvez l’intégrer dans des systèmes embarqués pour des applications spécifiques telles que :

Les écrans tactiles interactifs ;

Les bornes interactives ;

Les systèmes de contrôle automatisés.

Enfin, le CM4 offre également au secteur de l’éducation d’excellentes ressources de construction pédagogique. Vous pouvez l’utiliser pour créer des ateliers interactifs, des projets pédagogiques et des expériences pratiques. Aux élèves, le CM4 permet d’apprendre autant de compétences que cela leur est nécessaire, et ceci de manière amusante et engageante. Avec un tel outil, vous avez la possibilité de réinventer le monde à votre façon. Mais la question cruciale est de savoir où en trouver à acheter surtout qu’il devient de plus en plus précieux !

L’endroit idéal où trouver ce nano ordinateur en 2023

« À bon vin, point d’enseigne », c’est justement ce qui arrive au fameux CM4, car la demande ne cesse de croître depuis son entrée sur le marché. Elle a même atteint des sommets encore jamais vus. Ce qui a finalement créé un défi majeur en cette année 2023 : la disponibilité du produit. Pour ceux qui cherchent à se procurer le CM4, il devient essentiel de savoir où se tourner.

Que vous recherchiez une version avec ou sans Wi-Fi et Bluetooth, avec différentes quantités de RAM et d'eMMC, Envytech a la solution. En effet, Envytech offre une gamme complète de CM4, couvrant une variété de configurations pour répondre à tous les besoins.