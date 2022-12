Taxi Volocoptère et Drones en tous genres.

Vélocoptère et Drones en tous genres ; la révolution du drone semble trouver sa voie, faits pour s’amuser au départ, on les trouve de plus en plus sur toutes les places de la planète.

Son utilisation est de plus en plus diversifiée, et cela va de la Supervision des Courses, en tous genres, à la surveillance des chasses, l’agriculture, sans oublier l’une des utilisations premières les reportages vidéos et les reportages photos, pour de évènements en plein air.

Sans oublier que les paysans semblent se les approprier avec envie, pour contrôler leur bétail dans la haute montage, ou leurs plantations dans les grands champs qu’ils sèment ; j’ai même vus des chasseurs surveiller les sangliers dans les pyrénées, en profitant au passage pour les compter.

Nous passerons sur la diffusion des pesticides, autres engrais et arrosages au bon endroit et au bon moment, les agriculteurs savent tirer profit, notamment pour fertiliser leurs vergers, et empêcher des nuages de papillons détruire leurs cultures.

Drones à tout faire et pour tout faire

Mais la circulation dans le grandes villes semble nécessite un autre type d’utilisation, à savoir le transport des êtres humains, et des colis

Paris a mis à l’étude, le transport pour les prochains jeux olympiques de certaines personnalités, leur évitant ainsi les embouteillages, c’est une piste qui promet

Les Gafa (Amazone) mettent en test, la livraison de certains colis, dans des zones perdues ou lointaines, ou tout simplement difficiles d’accès.

Si l’on suit les journaux spécialisés Facebook s’apprête à utiliser des batteries de drones, pour tout simplement diffuser internet, dans certaines régions (isolées, reculées), du monde.

Bien d’autres utilisations sont faites un peu partout avec les drones, de la recherche des personnes perdues à la cartographie de certaines régions ou infrastructures, où leur maniabilité fait merveille.

Volocopter, Velicopter, Helicopter, Motocopter, que de noms différents pour un simple produit.

Le 30 mars dernier, la start-up allemande e-volo a réalisé le premier vol « habité » de son Volocopter VC200, et avec quel succès.

Les concepteurs de ce prototype d’aéronef, à mi-chemin entre drone et hélicoptère, souhaitent en faire l’un des modes de transport de demain.

Facile a piloter, n’utilisant pas de carburant, c’est un prototype plein de promesses et qui plus et ne diffuse ou ne produit pas de CO2, mais disposer de 1 hélices, ne semble pas lui faciliter son marché.

Il présente de plus l’avantage de décoller verticalement, et d’atteindre une vitesse de croisière de près de 100 kms/Heure, avec la possibilité de le diriger à partir d’un simple Joystick.

Rien n’est figé, mais le volocoptère a reçu le prix “champion Cop 2021 du climat”, car en plus cet aeronef n’émet pas de Co2, ce qui par les temps qui courent est un sacré avantage.

Conclusions sur les drones de demain

En juin 2021, et cela fait déjà plus d’un an Numérique news prétendait que les drones demain finiraient par envahir les espaces publics et les espaces privés, dans les prochaines décennies.

Drone Volt leader français du drone civil, a commencé l’année 2021, avec un CA monstrueux de 1,8 Millions d€uros, et le marché est grand, car le panel de possibilités s’agrandit chaque jour.

Après bien des déboires, le projet Européen Eurodrone a été approuvé après plusieurs longues années d’attente, ce projet d’armement européen vise à rattraper le retard perdu.

Une remarque néanmoins, il est indispensable d’encadrer tous les développements et toutes les évolutions, sous peine de voir des dérives sur nos vies au quotidien.