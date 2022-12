Des drones pour lutter contre les nuisibles

Drones pour éliminer les nuisibles

Que vous soyez un propriétaire ou un gestionnaire immobilier, les drones sont un excellent moyen de garder les ravageurs hors de votre maison.

Ces petits appareils volants peuvent être exploités par un pilote formé et peuvent même être armés d’outils spéciaux pour attaquer des parasites spécifiques.

Le drone élimine les ravageurs pour un coût restreint

L’utilisation de drones spécialement adaptés pour lutter contre les ravageurs a le potentiel de travailler moins cher qu’avec les techniques traditionnelles.

Ces appareils pulvérisent les produits de traitement d’une manière plus ciblée et efficace. Le coût en main-d’œuvre est également moindre. La nouvelle technologie peut également donc réduire l’utilisation de pesticides, augmentant ainsi les bénéfices pour les agriculteurs.

Une étude récente évaluant l’efficacité des drones de traitement des arbres pour lutter contre les ravageurs a révélé que les machines étaient tout aussi efficaces qu’une approche manuelle. De plus, les chercheurs ont constaté qu’ils avaient éliminé plus d’insectes en moins de temps.

Drones et études entomologiques

Ces résultats valident le potentiel pour que les drones fournissent une recherche sur l’entomologie. Auparavant, aucune étude n’avait testé si les drones pouvaient ou non capturer des populations d’insectes sur des territoires forestiers. Cependant, de futures études pourraient être menées de cette manière.

L’un des principaux défis de la conduite d’études d’entomologie en milieu naturel est la capacité de collecter des insectes en toute sécurité. Pour résoudre ce problème, les chercheurs s’associent à des entreprises qui emploient des télé-pilotes de drones professionnels.

Quelles utilisations des drones anti-nuisibles?

Les producteurs agricoles recherchent de nouvelles façons d’améliorer la production et la lutte contre les ravageurs nuisibles.

Les dernières avancées incluent des drones pour lutter contre les ravageurs et les processus automatisés tels que l’analyse des données dans les fermes. Les drones peuvent être de petite taille, mais ils peuvent être d’une grande aide dans bien des domaines.

Certaines entreprises se spécialisent dans les applications de drones pour la gestion agricole ou la lutte anti-nuisibles. L’entreprise ALLO FRELONS est spécialisée depuis presque 20 ans dans la lutte anti-nuisibles. L’entreprise proche de Toulouse a été parmi les premiers à utiliser un drone pour traiter les nids de frelons asiatiques.

L’entreprise dessert actuellement des clients dans les départements du Tarn-et-Garonne, de l’Haute-Garonne, du Gers, de l’Aveyron, du Lot et du Tarn principalement.

Le drone est utilisé pour traiter le ver du palmier d’ornement

La société s’est également associée à l’une des premières sociétés de travaux aériens basée sur des drones : l’entreprise SI DRONE. L’entreprise vise à fournir des nouvelles solutions aux problèmes d’application des pesticides.

Les services des sociétés de désinsectisation sont conçus pour répondre aux besoins de la communauté rurale et urbaine.

Utilisation des drones agricoles pulvérisateurs

Les drones agricoles sont utilisés pour lutter contre les ravageurs même hors cultures (frelons, chenilles processionnaires, ver du palmier …).

Cependant, il y a encore un certain nombre d’obstacles à leur utilisation généralisée. Certains des plus grands freins sont le coût et la capacité de charge utile limitée.

Cependant, SI DRONE a trouvé un moyen de contourner ces obstacles, et ils utilisent un système de pulvérisation aérien autonome servant d’habitude à la pulvérisation des toitures. Le réservoir reste alors au sol, et le biocide est pulvérisé par le drone qui est relié avec celui-ci par un tuyau souple et léger.

La pulvérisation aérienne de précision est conçue pour pulvériser des nids de ravageurs élevés sans mettre les gens en danger. L’appareil équipé de ses buses de traitements est en constante évolution et s’adapte à chaque usage et à chaque nuisible ciblé.

En plus d’utiliser un système de pulvérisation aérien certaines entreprises développent également certaines applications mobiles et des logiciels pour rendre les inspections et les traitements plus sûrs, plus rapides et plus faciles. Ces technologies sont également testées pour une utilisation dans d’autres industries.

L’avenir du drone agricole implique la création d’une série de drones autonomes qui peuvent pulvériser efficacement les ravageurs. L’objectif est de désactiver le processus invasif des populations de nuisibles, rendant le matériel plus efficace et évolutif.

Les drones au service de la biodiversité

Utiliser des drones pour lutter contre les ravageurs est l’une des dernières stratégies testées par l’Agence Française pour la biodiversité. Selon l’organisation, l’utilisation de drones pour la gestion des ravageurs a le potentiel d’éliminer le besoin d’insecticides traditionnels.

Au cours des dernières années, les entomologistes ont découvert que l’utilisation de systèmes d’aéronefs sans pilote a ouvert de nouvelles portes à la recherche sur la gestion des ravageurs. En survolant les champs agricoles avec des drones équipés de capteurs, les entomologistes peuvent détecter et identifier les différents types d’insectes présents dans le domaine. Cette technologie a également le potentiel d’accélérer la détection des ravageurs des cultures.

Actuellement, les chercheurs travaillent à utiliser des drones en lutte biologique, pour livrer sur des zones précises des ennemis naturels, tels que des insectes prédateurs, des parasitoïdes ou des insectes stériles. Ils croient que cela aidera les producteurs à réduire le besoin de pesticides, ainsi qu’à augmenter les marges de production des produits biologiques.

