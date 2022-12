Motivé pour changer votre façon de travailler, mais comment faire ? 

La Motivation dans le monde du travail : indispensable

Envisager de changer sa façon de travailler est une démarche naturelle chez l’être humain.

Elle ne remet en question ni les acquis, ni l’expérience professionnelle passée, mais au contraire, s’en sert pour engager une réflexion de fonds sur sa carrière à venir.

Nous avons décidé de nous intéresser à ce sujet, afin de comprendre les différentes motivations à l’origine de ce changement ainsi que les outils qui permettent d’y parvenir.

Vos différentes interrogations face au changement

De plus en plus de personnes ne sont plus satisfaites de leur travail, ou aspirent à mieux. Ce phénomène est exacerbé en période de chômage et de crise économique.

Les cadres et non-cadres sont soumis au stress et à l’angoisse sur leur lieu de travail, avec des employeurs parfois peu scrupuleux. Peut-on pour autant décider de changer aussi facilement ?

La notion de changement est vague, et parfois ambigüe pour l’individu. Il peut s’agir d’une reconversion professionnelle, d’un changement de statut ou de tout autre changement touchant votre vie privée et qui aura des conséquences sur l’organisation de sa manière de travailler.

Changer de mode de travail fait toujours rêver, mais au-delà du phantasme d’une vie meilleure, il faut bien construire son projet avant de se lancer. La condition sine qua non est de pouvoir assurer une survie alimentaire, de logement, et de se donner suffisamment de temps et de moyens (financiers et moraux) afin de rebondir du bon pied.

Qu’il s’agisse de créer sa propre entreprise ou de se mettre à son compte, ou encore changer radicalement de métier, la problématique est la même : Est-ce réalisable et à quel prix ?

Quelques exemples pour changer sa façon de travailler

Envisager de travailler différemment peut être pour vous relatif à une situation de confort sur votre lieu de travail. Dans ce cas de figure, le télétravail pourrait être intéressant pour vous.

En plein essor, notamment depuis la pandémie de la Covid-19, ce mode de travail présente de nombreux avantages, attention toutefois à ne pas sous-estimer le risque d’isolement !

Si le problème provient de votre aspiration à avoir plus d’autonomie et moins de subordination, il ne vous reste plus qu’à étudier la possibilité de vous mettre à votre propre compte.

Dans ce cas, plusieurs alternatives s’offriront à vous : micro-entreprise, SARL, portage salarial…vous trouverez très certainement un compromis idéal pour mener à bien vos futures ambitions. En pleine émergence, le portage salarial est une solution alternative à la création d’entreprise, qui permet d’exercer son activité de consultant en toute liberté.

Le portage salarial est un statut encadré par la loi, permettant à chacun, qu’il soit salarié, indépendant ou retraité, de fournir des prestations à ses propres clients tout en bénéficiant des avantages du salariat.

Cette solution est particulièrement indiquée pour les professionnels ne souhaitant pas quitter leur emploi salarié actuel, pour les retraités souhaitant conserver leur pension, et pour les demandeurs d’emploi bénéficiant des allocations Pôle Emploi.

Le portage salarial est également une alternative de choix pour les indépendants qui ne souhaitent pas se préoccuper des aléas afférents à la gestion d’une structure ad hoc, à savoir les flux de trésorerie, la comptabilité et la facturation (parfois conflictuelle) des clients.

Certains secteurs d’activité sont particulièrement adaptés au portage salarial. Il s’agit essentiellement des prestations de service intellectuelles, à l’exception des professions libérales réglementées (avocats, médecins, expert-comptables, etc.).

Un formateur, un consultant, une rédactrice freelance ou une graphiste web auront tous de bonnes raisons pour solliciter une société de portage, qui les allégera du poids des contraintes administratives tout en leur procurant les avantages du salariat.

Alors, prêt(e) à vous lancer ? Portageo par exemple, est une société de portage dotée d’un personnel hautement qualifié dans le traitement des dossiers de consultants, experts et formateurs, recrute de plus en plus de consultants indépendants, pour le grand bonheur de leurs clients.

Présente partout en France mais aussi à l’international, cette structure a été créée dans le but de pour vous aider et vous accompagner dans ce changement de vie. N’hésitez pas à contacter cette entreprise pour leur parler de votre projet professionnel et obtenir une simulation concrète de votre future rémunération en tant que salarié indépendant.

Le fait de changer d’horizon doit être un choix très réfléchi. Il ne doit en aucun cas émerger d’un coup de tête ou d’une simple envie passagère. Une fois que vous aurez bien déterminé votre objectif et votre nouveau plan de carrière, vous pourrez alors franchir le cap, vous former et penser à votre éventuelle reconversion professionnelle.

N’oubliez pas que vous pouvez faire appel à de coachs en reconversion professionnelle qui sauront vous guider et vous accompagner dans ce changement. De la phase de diagnostic jusqu’au pilotage de votre nouvelle activité, faire appel à un coach réduit considérablement votre risque d’échec, alors pensez-y !