Firewall 2023 : Guide des meilleurs pare-feu pour sécuriser son réseau ?

Internet a incontestablement apporté beaucoup de connaissances à l’évolution de l’humanité. Malgré cet état de choses, il dispose également de certaines facettes lamentables, à la limite critiquable.

En effet, il constitue un réseau favorisant le développement de certains programmes malveillants mis en place par les pirates informatiques. Ainsi, ces derniers peuvent divulguer les informations personnelles des internautes en vue de leur porter préjudice.

Pour parer à cette éventualité, il existe de nombreux pare-feu capables de vous protéger des cyberattaques. Ils sont dotés d’une très grande efficacité. Voici une liste des meilleurs pare-feu que vous pourrez adopter pour sécuriser votre réseau en 2023.

Qu’est-ce qu’un firewall ?

Encore connu sous le nom de pare-feu en français, un firewall est un système de protection qui permet d’éviter toute tentative d’accès en provenance d’un autre ordinateur.

Une fois installé sur votre ordinateur, il le protège de toute forme d’attaque émanant d’un réseau local ou d’internet.

En plus de cela, le firewall permet à l’usager d’avoir le plein contrôle sur toutes les informations qui sont véhiculées entre son ordinateur et les réseaux auxquels il est associé.

Guide des pare-feu pour sécuriser son réseau

Il existe une multitude de firewall les uns aussi performants que les autres. Bien qu’ils présentent des similitudes, chacun d’eux dispose des fonctionnalités qui leur sont propres.

Pour vous aider à choisir le logiciel qui vous convient, voici les 10 meilleurs firewall à privilégier en 2023 pour sécuriser son réseau.

1- KEIRO CONTROL

Au nombre des pare-feu les plus réputés au monde se trouve Kério Control. Il s’agit d’une plateforme conçue en grande partie pour les professionnels des entreprises. Il permet de sécuriser le système de connexion réseau d’une entreprise, peu importe son domaine d’activité. Pour assurer avec efficacité cette fonction, il se sert d’une kyrielle d’outils.

Au nombre de ceux-ci, on distingue la présence d’un réseau VPN qui permettra de relier les ordinateurs du siège social d’une entreprise à ceux de ses différentes annexes. En plus de cela, il a également un dispositif de filtrage qui se charge de bloquer n’importe quel contenu qu’il juge indésirable. Enfin, il possède un outil de gestion très dynamique et se sert d’une solution antivirus pour empêcher toute attaque de virus.

Autres articles :

2- ZONE ALARM FREE FIREWALL

Zone Alarm Free Firewall est un système de protection qui se veut très efficace, pratique et simple à utiliser. Il a à son actif une multitude de fonctionnalités en vue d’assurer la protection du réseau, et ce à plusieurs endroits en même temps. À cet effet, il se charge de filtrer les informations entrantes et sortantes que ce soit en provenance de divers téléchargements ou des partages de données. Cela faisant, il évite que vos données, quelles que soient leurs natures, se perdent ou s’endommagent.

Avec ce logiciel de pare-feu, vous avez la possibilité de mettre un terme aux opérations indésirables ou celles qui vous semblent malveillantes. De plus, il vous permet aussi d’avoir le contrôle total sur le mode de fonctionnement de l’ensemble de vos logiciels et applications.

Zone Alarm Free Firewall dispose également d’un outil d’analyse pour protéger votre système d’exploitation et pour sécuriser vos données. Apparue sous Windows, cette solution pare-feu constitue une ligne de défense pour toute personne connectée à des lignes ADSL ou des modems câbles. Le logiciel est payant, mais propose un délai d’essai gratuit de 30 jours.

Pour ce qui est des bonus, les utilisateurs de ce logiciel bénéficient d’un espace de 5 Go pour leur sauvegarde en ligne via Drive.

3- GLASSWIRE

GlassWire est un logiciel de pare-feu qui a fait son apparition en août 2004 et dont la réputation ne fait plus l’objet de doute, et ce, pour de nombreuses raisons. Une fois installé sur votre machine, il vous permet d’abord d’avoir le monopole du contrôle sur le trafic entrant et sortant de l’ensemble de vos applications. Vous pourrez ainsi retrouver l’historique de vos opérations sur une longue période.

Grâce à son grand nombre de fonctionnalités et d’outils, vous pourrez ensuite examiner la bande passante des applications et si nécessaire interrompre l’évolution du processus. De plus, ce logiciel est capable d’identifier dans un laps de temps des applications à risques et de les bloquer à temps.

Enfin, GlassWire dispose d’une interface très simple et d’une multitude de versions au nombre desquelles se trouvent le Basic et la Pro Élite. Ce logiciel est disponible sur mobile et sur PC en version gratuite et en version payante. Le pack premium de ce pare-feu offre des fonctionnalités spéciales telles que la surveillance de la webcam et du microphone.

4- NETBALANCER

Netbalancer est un système de protection informatique qui permet de sécuriser un réseau de connexion en faisant une analyse des différents flux entrant et sortant. Vous pourrez ainsi avoir des détails bien précis sur la bande passante au niveau de chaque application et si nécessaire régler leurs utilisations et prendre des dispositions pour gérer les flux.

Ce pare-feu permet aussi de déceler les transactions douteuses. Pour ce faire, il fournit sous forme de graphes toutes les informations nécessaires à l’analyse telles que :

le nombre total de connexions ;

le volume total des données entrantes et sortantes ;

les débits d’émissions ;

les flux de réceptions, etc.

Enfin, ce logiciel dispose d’une version payante qui offre des fonctionnalités très vastes.

5- FORTKNOX PERSONAL FIREWALL

Le logiciel Fortknox Personal Firewall est une plateforme qui assure la protection de vos machines contre toutes formes d’attaques externes que ce soit des hackers ou des logiciels. Ces attaques essaient d’infiltrer votre ordinateur pendant que vous êtes connectés. Le logiciel se charge alors d’analyser toutes les informations entrantes et sortantes de votre appareil.

Cette solution pare-feu vous donne la possibilité de prendre des dispositions en vue d’adapter son fonctionnement aux besoins des applications et des autres logiciels.

6- COMODO FREE FIREWALL

Comodo Free Firewall est un logiciel pare-feu particulièrement connu pour son efficacité. Très convoité par plusieurs personnes bien qu’étant entièrement conçu anglais, ce logiciel est l’outil idéal pour sécuriser votre réseau. Pour ce faire, il analyse l’ensemble du système de sécurité et protège votre machine des menaces extérieures en inhibant leur action dévastatrice.

Ce logiciel vous donne la liberté de définir la charte d’utilisation ou les règles d’accès aux applications présentes sur votre ordinateur. Comme son nom l’indique, Comodo Free Firewall est un logiciel gratuit. Il requiert juste une procédure d’enregistrement une fois installé.

Cette solution pare-feu est compatible avec des ordinateurs fonctionnant sous Windows. Il dispose d’une panoplie de fonctionnalités au nombre desquelles se trouvent la fonction file rating et l’outil de préventions des intrusions sur l’hôte.

7- PC TOOL FIREWALL PLUS

Parmi les meilleurs pare-feu qui existent pour sécuriser un réseau se trouve PC Tool Firewall Plus. Il constitue une véritable barrière que ce soit pour les intrusions ou pour toutes formes d’attaques en vue de sécuriser vos informations. En plus de cela, il consolide la sécurité du système réseau auquel est relié un ordinateur et favorise une optimisation complète de son fonctionnement.

Ce logiciel dispose d’une flopée de fonctionnalités en vue de remplir sa mission. Il exerce un contrôle sur tous les mouvements entrants et sortants opérés sur votre machine ou sur un réseau de connexion qui lui est associé.

PC Tool Firewall Plus a besoin en toute circonstance de votre autorisation avant de donner l’accès à un programme extérieur à votre ordinateur. Vous pourrez ainsi refuser l’accès à un logiciel qui vous semble malveillant. Ce logiciel est gratuit. Il existe toutefois une version payante qui offre plus de fonctionnalités.

8- TINYWALL

TinyWall est une solution pare-feu gratuite qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur le net et d’assurer par la même occasion la protection de votre appareil. Comme tous les autres logiciels de pare-feu, TinyWall permet de bloquer l’accès aux sources malveillantes à votre PC. Toutefois, il est doté d’une particularité. Il dispose d’une configuration de mot de passe qui vous permet de bloquer ou de débloquer à volonté le trafic LAN de votre réseau.

Ce logiciel est simple et facile à utiliser. En effet, vous n’avez aucunement besoin des compétences techniques pour l’utiliser. Vous n’avez qu’à le télécharger et accepter les conditions. Il est compatible avec les appareils IPv4 et IPv6. Si vous désirez une sécurité plus optimale, vous pouvez également l’utiliser sur un PC simultanément avec Windows Firewall.

9- PRIVATE FIREWALL

Private Firewall est l’un des meilleurs pare-feu gratuits si vous désirez offrir une protection à votre appareil et à vos données contre les malwares dans un cadre professionnel ou en entreprise. Ce logiciel dispose d’un outil chargé de la surveillance des processus d’exécution en vue d’identifier à temps les programmes qui semble dangereux pour votre appareil.

Au-delà, Private Firewall dispose d’un outil permettant d’avoir une estimation sur le nombre de données reçues et envoyées de votre PC. Enfin, il propose une assistance technique active en vue de donner satisfaction aux interrogations de ces utilisateurs. Il est disponible en version française et est destiné à un système d’exploitation de Windows.

10- FREE FIREWALL BY EVORIM

Free Firewall est un logiciel gratuit qui permet de sécuriser vos données ainsi que votre connexion internet. Tout comme les autres pare-feu, il bloque l’accès de toutes les connexions douteuses à votre appareil. Il se charge également de protéger votre PC de toutes formes de virus capable d’exposer vos données et de saccager votre appareil.

En plus de cela, ce logiciel dispose d’une fonctionnalité Blocus qui vous permet d’avoir le contrôle de l’accès des différents logiciels de votre ordinateur à internet. Autrement dit, vous avez la possibilité d’interdire à n’importe quel logiciel de votre choix d‘accéder à internet.