Tata est un conglomérat industriel indien de renommée mondiale.

Fondée en 1868, l’entreprise englobe divers secteurs tels que l’automobile, l’acier, l’informatique, l’énergie, les télécommunications et bien d’autres. Tata est reconnue pour son envergure et son influence dans l’économie indienne, ainsi que pour son engagement dans le développement durable et l’innovation technologique.

Cummins moteurs et technologies liées à l’énergie et à la propulsion.