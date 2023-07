Les constructeurs automobiles sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la course à l’électrification et l’innovation. Parmi eux, Mercedes fait partie des leaders avec sa gamme EQ, qui ne cesse de s’enrichir.

Un nouveau modèle vient justement d’être annoncé : le Grenadier 4×4 électrique. Selon certaines rumeurs, il pourrait arriver sur le marché en 2026.

Voyons ensemble les principaux atouts de ce futur véhicule électrique Mercedes, ainsi que son autonomie, ses performances et son prix.

Un design extérieur résistant et élégant

Premier atout du Grenadier 4×4 électrique de Mercedes, son design extérieur. Inspiré par le célèbre G-Wagen, ce 4×4 tout-terrain affiche un look robuste et moderne, avec une calandre imposante et des phares LED. Une vraie réussite pour les amateurs de sensations fortes.

Un intérieur spacieux et luxueux

A l’intérieur, on retrouve tout le savoir-faire de Mercedes en termes de confort et de luxe. La qualité des matériaux est au rendez-vous, pour une ambiance premium et soignée. Le tableau de bord est épuré et met en avant un grand écran tactile central permettant de gérer toutes les fonctionnalités du véhicule.

Cuir haut de gamme pour les sièges et les garnitures

pour les sièges et les garnitures Sièges ergonomiques et réglables électriquement pour un confort optimal

et réglables électriquement pour un confort optimal Climatisation automatique bi-zone pour une température toujours idéale à bord

Un coffre volumineux pour partir à l’aventure

Avec ce 4×4, Mercedes souhaite séduire les amateurs de road-trip et d’aventure. Pour cela, le Grenadier dispose d’un coffre particulièrement volumineux, capable d’accueillir tout votre matériel de camping ou vos bagages pour un long voyage.

Une motorisation électrique performante et efficiente

Le deuxième atout majeur du Grenadier électrique de Mercedes est sans conteste sa motorisation 100% électrique. Le constructeur allemand a mis au point un système innovant pour offrir à la fois des performances impressionnantes et une autonomie respectable.

Moteur électrique délivrant jusqu’à 400 chevaux

délivrant jusqu’à 400 chevaux Batterie de grande capacité (plus de 100 kWh)

(plus de 100 kWh) Autonomie estimée entre 400 et 500 kilomètres selon les rumeurs

entre 400 et 500 kilomètres selon les rumeurs Recharge rapide en moins d’une heure grâce à des bornes compatibles

Ce véhicule promet donc de rivaliser avec les meilleures références du marché en termes de performances, tout en étant parfaitement adapté aux longs trajets hors des sentiers battus.

Un 4×4 électrique adapté à tous les terrains

Le Grenadier de Mercedes ne serait pas un vrai 4×4 s’il n’était pas capable d’affronter tous les types de terrains. Grâce à ses suspensions ajustables et sa garde au sol importante, ce véhicule électrique devrait pouvoir se jouer des obstacles avec aisance.

Suspensions réglables pour une meilleure adaptation aux conditions de conduite

pour une meilleure adaptation aux conditions de conduite Garde au sol élevée pour franchir facilement les bosses et les creux

pour franchir facilement les bosses et les creux Aide à la descente et système anti-patinage pour garder le contrôle en toutes circonstances

Un prix compétitif face à la concurrence ?

Même si aucun tarif officiel n’a encore été communiqué par Mercedes, on peut s’attendre à un positionnement compétitif pour ce Grenadier électrique. En effet, le constructeur allemand aura fort à faire face à des concurrents comme Tesla ou Rivian, qui proposent déjà des modèles électriques performants et innovants.

Selon certaines rumeurs, le prix du Grenadier pourrait se situer autour de 70 000 euros, soit un niveau raisonnable compte tenu de ses caractéristiques techniques et de son positionnement haut de gamme. Mais il faudra attendre l’annonce officielle de Mercedes pour en savoir plus sur ce point.

En conclusion : le Grenadier électrique de Mercedes, un futur succès ?

Il est encore trop tôt pour dire si le Grenadier 4×4 électrique de Mercedes rencontrera le succès escompté. Cependant, avec ses nombreux atouts et son positionnement intéressant, il a toutes les chances de séduire une clientèle amatrice de sensations fortes et d’aventure.

Il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation de ce projet et la présentation détaillée du véhicule pour en savoir plus sur ses performances, son autonomie et son prix. Rendez-vous en 2026 ?

A lire aussi :