Microsoft Defender for Cloud prend désormais en charge GCP – Google Cloud Platform

Qu’est ce que CloudKnox Permissions Management ?

CloudKnox Permissions Management est une plateforme de sécurité d’entreprise conçue pour aider les organisations à protéger leurs données dans le cloud.

Elle fournit une approche complète de la gestion des autorisations dans le cloud, offrant aux administrateurs un moyen facile d’auditer, de gérer et de sécuriser le contrôle d’accès sur tous les comptes cloud.

En utilisant le moteur d’analyse avancé de CloudKnox, les professionnels de l’informatique peuvent détecter les anomalies et les menaces associées aux autorisations des utilisateurs.

Ils peuvent ainsi réduire le risque d’accès non autorisé et empêcher les activités malveillantes de se produire sur leurs systèmes.

En outre, CloudKnox comprend des fonctionnalités telles que l’application automatisée des politiques, les règles de gouvernance des autorisations, la programmation des analyses et les capacités de création de rapports qui permettent aux utilisateurs d’identifier et de remédier rapidement aux incidents liés à la sécurité du cloud.

Grâce aux puissantes fonctionnalités de CloudKnox, les organisations peuvent améliorer la visibilité de leur infrastructure et protéger leurs comptes cloud contre les menaces potentielles.

Les entreprises peuvent mieux gérer et sécuriser leur environnement, ce qui leur donne la tranquillité d’esprit de savoir que leurs données de cloud computing sont en sécurité.

Microsoft Defender prend désormais GCP en charge

L’offre de gestion de permissions Defender for Cloud du géant de Redmond couvre désormais, non seulement Amazon Web Services, mais aussi Google Cloud Platform (GCP).

Selon Microsoft, une étude en interne a révélé que 5.000 clients de son Azure Active Directory utilisaient AWS et que près de 5.000 utilisaient GCP. 83% des dirigeant.e.s interrogé.e.s percevaient la complexité du multicloud et sa sécurisation comme une difficulté majeure.

La prise en charge de GCP par Defender for Cloud est fournie avec des suggestions prêtes à l’emploi qui simplifient la configuration des environnements GCP conformément aux normes de sécurité telles que les références du Center for Internet Security (CIS), la protection des charges de travail critiques exécutées sur GCP, etc.

Source : https://www.channelnews.fr/microsoft-defender-prend-desormais-gcp-en-charge-112078

Configuration de la sécurité pour Google Cloud Platform

Nous avons renommé Microsoft Cloud App Security. C’est maintenant appelé Microsoft Defender for Cloud Apps. Dans les semaines à venir, nous allons mettre à jour les captures d’écran et les instructions ici et dans les pages associées.

Pour plus d’informations sur la modification, consultez cette annonce. Pour en savoir plus sur le renommage récent des services de sécurité Microsoft, consultez le blog Microsoft Ignite Security

Source : https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/security-config-gcp

Connecter Google Cloud Platform à Microsoft Defender for Cloud Apps

Microsoft Defender for Cloud Apps fait désormais partie de Microsoft 365 Defender.

Le portail Microsoft 365 Defender permet aux administrateurs de sécurité d’effectuer leurs tâches de sécurité dans un emplacement unique. Cela simplifie les flux de travail et ajoute les fonctionnalités des autres services Microsoft 365 Defender.

Microsoft 365 Defender sera l’accueil de la surveillance et de la gestion de la sécurité sur vos identités, données, appareils, applications et infrastructure Microsoft. Pour plus d’informations sur ces modifications, consultez Microsoft Defender for Cloud Apps dans Microsoft 365 Defender.

Source : https://learn.microsoft.com/fr-fr/defender-cloud-apps/connect-google-gcp?source=recommendations

Microsoft Defender for Cloud assure désormais la protection de Google Cloud Platform (GPC)

Les utilisateurs de Windows connaissent bien le Microsoft Defender qui s’exécute sur leurs ordinateurs et offre une protection locale, mais il existe également une version de l’outil de sécurité basée sur le cloud.

Microsoft Defender for Cloud est le résultat de l’unification d’Azure Security Center et d’Azure Defender.

Après avoir déjà ajouté le support pour Amazon Web Services (AWS), Microsoft a maintenant ajouté la protection pour Google Cloud Platform.

Ce dernier ajout intervient alors que Microsoft reconnaît le fait que 92 % des organisations adoptent désormais une stratégie multi-cloud.

Source : https://windows-azure.developpez.com/actu/331389/Microsoft-Defender-for-Cloud-assure-desormais-la-protection-de-Google-Cloud-Platform-GPC-alors-que-92-pourcent-des-organisations-adoptent-une-strategie-multi-cloud/

Microsoft Defender for Cloud peut désormais protéger Google Cloud

Microsoft a annoncé récemment que “Microsoft Defender for Cloud” est désormais également doté d’une protection native pour les environnements Google Cloud Platform (GCP), fournissant des recommandations de sécurité et la détection des menaces dans les clouds. Sources : https://insys.fr/blog/microsoft-defender-for-cloud-peut-desormais-proteger-google-cloud/