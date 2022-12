Difficile, malgré toutes le bonnes volontés d’aider les 3 millions de PME qui existent sur notre pays, aussi avec l’aide de l’ANSSI, la principale mission de Campys Cyber est d’aider les pays face aux attaques nouvelles et incessantes.

Cybersécurité, Campus Cyber qui s’est vu confier la mission d’assurer la protection des PME. En France comme partout ailleurs dans le monde, les petites et moyennes entreprises (PME) sont des cibles attrayantes pour les cybercriminels, notamment car elles ne disposent généralement pas des performances et des outils nécessaires et des moyens financiers pour se protéger efficacement, contrairement aux grandes entreprises.

Selon une étude réalisée cette année, au niveau mondial, environ 43% des cyberattaques ciblent les petites entreprises, et les conséquences de ces violations peuvent être extrêmement coûteuses, allant de la perte de productivité à la perte de réputation de l’entreprise.

Avec un chiffre aussi alarmant, il va de soi que les PME ont besoin d’attention toute particulière de la part des autorités compétences dans le domaine de la cybersécurité.

Le 28 novembre dernier, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, alors qu’il assistait à l’évènement Cyber Eco IDF a confié au Campus Cyber une nouvelle mission, celle de cybersécuriser les PME françaises.

Découvrez dans cet article tout ce qu'il y a à savoir sur ce qu'attend réellement le gouvernement de ce pôle dédié à la lutte contre Cybersécurité, cybermenaces qu'est le Campus Cyber.

Cyber protection des PME, Campus Cyber va renforcer les efforts fournis par l’Anssi et le gouvernement

Le 28 novembre dernier s’est tenu l’événement Cyber Eco IDF au sein du Campus Cyber. Avec pour objectifs la sensibilisation des entreprises et des collectivités aux risques cyber, la mise en avant des solutions innovantes ou encore la présentation des métiers et parcours de formations dans le domaine de la cybersécurité, l’évènement a rassemblé les principaux acteurs nationaux de la sécurité informatique dont l’Anssi et le ministère chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.

Lors de son intervention, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, devant les nombreuses personnalités qui sont venues à l’évènement, a confié au Campus Cyber la lourde tâche de cybersécuriser les PME françaises, considérées comme le maillon faible de l’économie française.

Selon Jean-Noël Barrot, même avec l’appui de l’Anssi, le gouvernement n’arrivera pas à prendre en charge les trois millions d’entreprises dans le pays. C’est pourquoi il souhaite confier à Campus Cyber la mission d’aider les entreprises, en particulier les PME, à renforcer leurs systèmes de sécurité informatique.

Dans cette mission, le Campus Cyber est invité à ne pas se contenter au déploiement de dispositifs publics, mais de trouver des mesures plus spécifiques pour chaque entreprise, en bref faire rayonner l’excellence française, dans se domaine si particulier..

Campus Cyber qu’est ce que c’est, de quoi parlons-nous.

Projet directement né, de par la volonté de notre président de la République, pour devenir l’emblème ou le totem de la cybersécurité nationale et internationale, il va accueillir sur un site unique en région parisienne un grand nombre d’entreprises de toutes tailles (pme, grands groupes, organismes de formation et acteurs de la recherche et des associations); il est situé à la Défense. Son objectif est de fédérer toute la communauté de le cybersécurité, en développant des synergies, entre tous les acteurs concernées, activant si nécessaire des partenariats avec d’autres Campus où qu’ils soient, à ce jour près de 200 demandes ont déjà été enregistrées, et comme le sujet est grave et d’actualité, nos autorités ne lésinent pas sur les moyens mis en œuvre.

Campus Cyber, un pôle dédié à la lutte contre les cybermenaces

Mais qu’est-ce que le Campus Cyber ? Avant d’aller plus loin, un petit rappel de l’identité et de la raison d’être de ce lieu totem de la cybersécurité en France s’impose. Véritable pôle dédié à la lutte contre les cybermenaces, le Campus Cyber est un établissement situé à Puteaux. Il rassemble des industriels, des dirigeants de grandes entreprises, des start-up, des services de l’Etat, des associations et des acteurs de la recherche autour d’un sujet commun : la cybersécurité en France.

Le but d’une telle initiative à l’origine est de créer une synergie entre ces différents acteurs dans l’espoir que cela puisse contribuer à faire de la France une grande puissance dans le secteur de la cybersécurité et ainsi de pouvoir concurrencer les géants américains et chinois.

Le Campus Cyber reçoit aussi régulièrement des évènements dédiés à la cybersécurité où les acteurs majeurs dans le secteur peuvent s’échanger et présenter leurs nouvelles créations ou découvertes. C’est le cas d’ailleurs de l’évènement Cyber Eco IDF évoqué plus haut.

Enfin, le Campus Cyber a aussi été créé pour être une salle de formation où différents acteurs peuvent faire des simulations de gestion de crise cyber.

À ce jour, le Campus Cyber réunirait plus de 240 acteurs, issus d’une pluralité de secteurs d’activité. Pour rappel, il a été lancé le 15 février 2022 à l’initiative d’Emmanuel Macron dans le contexte de la structuration de la filière par le Comité Stratégique de Filière (CSF).

Assurer la protection des PME du risque cyber, la nouvelle mission de Campus Cyber

Cette nouvelle mission du Campus Cyber et de l’équipe dirigée par Van Den Berghe, président du site, se décline en 3 grands points, qui sont les suivants :

Elaboration d’un référentiel sur l’évaluation du risque cyber, qui est un catalogue de bonnes pratiques en cyber sécurité à partager avec les PME.

Identification de dispositifs qui améliorent la résilience des systèmes d’information des PME.

Contribuer à la structuration d’une offre compétitive de conseil et d’audit en cybersécurité.

Toutefois, il est important de rappeler que lors de l’inauguration du Campus Cyber en février 2022, Michel Van Den Berghe a déjà annoncé que le Campus Cyber veillera également à encadrer et conseiller les entrepreneurs et les patrons de TPE et PME. « Il est aujourd’hui très compliqué pour un chef d’entreprise, qui n’a qu’une dizaine de salariés et seulement un DSI ou un responsable de la cybersécurité de pouvoir sécuriser son environnement numérique », a-t-il déclaré à l’époque.

Ainsi, depuis le début, derrière le lancement de Campus Cyber, il y a toujours eu cette idée de protéger les plus faibles, les PME en l’occurrence, sans qu’ils deviennent des experts de la cybersécurité.

Pourquoi il est urgent d’accompagner les PME ?

Les cyberattaques font partie du quotidien des dirigeants et ce depuis que Internet s’est vulgarisé. Mais dernièrement, elles n’ont jamais coûté aussi cher aux entreprises. Pour preuve, en 2021, les pertes liées aux cyberattaques au niveau mondial sont estimées à 1.000 milliards d’euros, c’est malheureusement plus que le PIB de certains pays.

Selon une autre étude cette fois réalisée par l’entreprise allemande NTT Com Security sur 1000 décideurs d’entreprises de plus de 250 salariés, les entreprises victimes de cyberattaques connaissent en moyenne une perte de 773 000 euros. Et quand elles sont répétées, les cyberattaques diminuent le revenu d’une société jusqu’à 14%.

Avec les cyberattaques qui deviennent de plus en plus fréquentes et leur coût qui a explosé ces dernières années, notamment à cause des rançons que les victimes doivent parfois payer, il devient urgent d’accompagner les PME à sécuriser leur système informatique et réseau afin de garantir leur survie dans le temps.

Auteur Antonio Rodriguez Mota Editeur et Directeur de Clever Technologies