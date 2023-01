ChatGPT blague 2023 : Intelligence qui nous fait rire nous les SEO ou pas…

Blague ChatGPT du SEO 2023

Amis experts et spécialistes du SEO et de la bonne humeur, vous avez ici une blague sur la technologie sur ChatGPT 2023.

GPT-2 est un modèle de langage non supervisé à grande échelle développé par OpenAI. Il s’agit d’un modèle de langage autorégressif qui a été entraîné sur un ensemble de données de 8 millions de pages Web. GPT-2 peut générer du texte de type humain et a été utilisé pour générer des passages convaincants de prose, d’articles, d’histoires et plus encore.

Les craintes dans l’éducation avec ChatGPT

L’inévitable est arrivé : plusieurs écoles américaines ont interdit l’utilisation de ChatGPT à leurs élèves. Les professeurs craignent en effet que ces derniers se contentent de reprendre les réponses fournies par l’IA au lieu de comprendre par eux-mêmes les exercices. Néanmoins, de nombreux experts pointent du doigt l’inutilité de la mesure. source

ChatGPT inquiète Google. Est-ce vraiment crédible

L’outil de dialogue boosté à l’IA ChatGPT d’Open AI défraie la chronique depuis sa sortie, au point que l’on parle de concurrence directe à Google et que l’on prédit la prochaine mort de la firme de Mountain View. Pourtant, tout cela est bien dans l’ordre normal de l’évolution des outils de recherche. Et ChatGPT est encore loin de concurrencer le moteur leader…