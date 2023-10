Caeli Energie : l’innovation française en matière de climatisation

Un système révolutionnaire qui consomme 5 fois moins d’électricité

La startup française Caeli Energie a mis au point un système de rafraîchissement d’air intérieur innovant. Ce dispositif consomme cinq fois moins d’électricité qu’un climatiseur traditionnel et ne réchauffe pas la façade extérieure de nos habitations grâce à son absence d’unité extérieure. Connu pour sa faible empreinte écologique, ce procédé permet de concilier confort thermique et respect de l’environnement.

Consommation électrique maximale de 60 watts

Aucune unité extérieure requise

Fonctionne à partir de l’eau courante

Construction française

Accessible aux particuliers et professionnels

Une économie d’énergie considérable par rapport aux climatiseurs classiques

Une des préoccupations majeures lors de l’achat d’un système de climatisation est généralement la consommation énergétique. Si les systèmes traditionnels ont tendance à être énergivores, celui développé par Caeli Energie s’avère beaucoup plus sobre. En effet, il fonctionne sur une consommation électrique maximale de 60 watts seulement, au lieu des plusieurs centaines voire milliers de watts nécessaires pour faire tourner les climatisations classiques.

Une installation facilitée pour les particuliers et professionnels

L’autre point fort de ce système réside dans la simplicité de son installation. Contrairement aux climatisations traditionnelles qui nécessitent l’intervention d’une entreprise spécialisée, le dispositif proposé par Caeli Energie se montre beaucoup moins contraignant. Son unique exigence : un accès à l’eau courante. En effet, bien qu’il consomme 5 fois moins d’électricité, il a tout de même besoin de 0,5 à 2 litres d’eau par heure selon les conditions.

Un fonctionnement basé sur l’évaporation de l’eau

Ce système utilise une méthode simple pour rafraîchir l’air intérieur : l’évaporation de l’eau. Ce principe est similaire au mécanisme de refroidissement corporel (la transpiration), dont l’évaporation permet d’abaisser notre température interne. Le dispositif de Caeli Energie fonctionne grâce à deux orifices situés sur la façade d’un bâtiment, servant à aspirer et expulser l’air, qui sera ensuite rafraîchi par l’eau alimentant la machine.

Un produit entièrement conçu et fabriqué en France

Fleuron de l’innovation française, le système de refroidissement d’air intérieur imaginé par Caeli Energie est intégralement fabriqué en France, plus précisément à Grenoble. Seuls 5 % des composants proviennent d’Asie. Auparavant axée sur le marché professionnel, la startup semble s’ouvrir peu à peu aux particuliers. Des renseignements peuvent être demandés via leur site Internet, où un test d’éligibilité est en cours de préparation.

Un coût d’investissement abordable pour les professionnels et bientôt pour les particuliers

Pour les installations dédiées au secteur professionnel, comptez environ 3000 euros pour l’achat et la pose du système. Cependant, les informations concernant le coût pour les particuliers ne sont pas encore disponibles. Nul doute que cette innovation attirera un large public soucieux de réaliser des économies d’énergie tout en préservant un certain confort thermique.

En somme, Caeli Energie semble avoir trouvé une solution idéale pour résoudre nos problématiques de climatisation intérieure, sans les inconvénients habituels. Économique et écologique, simple à installer et entièrement fabriquée sur notre territoire : voilà qui devrait séduire les consommateurs désireux de privilégier une alternative durable et respectueuse de l’environnement.