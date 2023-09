Le bouton ‘magique’ de Chromecast TV : les secrets de la télécommande Chromecast que Google ne vous dit pas

Chromecast Google TV : Découvre la Magie de la Nouvelle Télécommande”

Chromecast Google TV : Le Bouton “Magique” et Plus

Le dernier Chromecast avec Google TV est disponible depuis 2022, mais le géant de la technologie a eu une autre idée pour remettre au goût du jour ce formidable accessoire.

Nouvelle Télécommande, Nouvelle Magie

À l’automne dernier, le géant de la technologie a lancé un nouveau Chromecast avec Google TV, qui se distinguait du précédent par son prix plus bas, bien que sans lecture de contenu 4K. Aujourd’hui, la version bêta d’Android TV 14 a révélé que Google travaillerait sur une refonte de son Chromecast, avec une différence de taille : un pavé de commande redessiné pour Google TV.

Évolution d’un Accessoire Iconique

L’un des meilleurs accessoires lancés par Google a été son Chromecast dans ses différentes versions. En fait, le premier a été un grand succès de vente avant le Pixel et dans les années où Google lançait les Nexus. Le temps a passé et cet accessoire a connu différentes versions avant d’arriver au premier Chromecast avec Google TV, qui incorporait une petite télécommande, et au Chromecast de l’année dernière avec une résolution HD.

Nouvelle Télécommande, Nouveaux Boutons

Dans la dernière version bêta d’Android TV 14 publiée via l’émulateur Android Studio, une vidéo montre une nouvelle télécommande pour un nouveau Chromecast avec Google TV. À première vue, son design est identique à celui de la télécommande actuellement disponible pour vos deux Chromecasts, mais il y a quelques changements clés.

Si vous regardez la télécommande actuelle du Chromecast avec Google TV, vous trouverez un total de 8 boutons sous son “D-pad” pour aller en arrière, Assistant, home, mute, YouTube, Netflix, le bouton d’alimentation et le bouton d’entrée. Les boutons de contrôle du volume sont situés sur le côté droit de la télécommande.

Le Nouveau Bouton “Magique”

Le design de la nouvelle télécommande est une esquisse dans laquelle vous pouvez trouver les différences mentionnées ci-dessus. Sous le pavé directionnel, ou “D-pad”, se trouvent deux boutons ronds qui serviront à revenir en arrière et à l’assistant. Sur le côté gauche se trouvent trois boutons, qui servent à la fois à l’accueil, à la mise en sourdine et à l’un des deux raccourcis d’application. Sur la droite, on trouve l’une des nouvelles fonctions de la télécommande, avec l’apparition d’un bouton plus grand qui pourrait être utilisé pour contrôler le volume de lecture.

L’Étoile de la Magie

Le grand changement est le nouveau bouton en bas avec l’icône en forme d’étoile. Dans les fichiers système trouvés sur Android TV 14, selon 9to5Google, il y a une référence à la “magie” et même une animation qui la met en évidence. Il s’agirait d’un accès personnalisé qui est déjà apparu en 2021 et qui fera son apparition sur Android TV 14.

Ce Qui Se Trame en Coulisse

Cette nouvelle télécommande indique que Google travaille déjà sur le lancement d’un nouveau Chromecast avec Google TV, un appareil qui a fait l’objet d’une fuite en début d’année. Il convient de noter que la version bêta d’Android TV 14 n’y fait pas référence, mais l’apparition du schéma et de l’animation du bouton “magique” montre clairement qu’un autre accessoire important du géant de la technologie est en préparation. Il serait plutôt étrange que Google profite de la keynote du 4 octobre pour le présenter, mais au vu des initiatives prises par l’entreprise, tout peut arriver.

Conclusion

Dans l’univers du Chromecast Google TV, le changement est constant, et la nouvelle télécommande avec son bouton “Magique” en est la preuve. Google continue d’innover pour offrir une expérience de divertissement inégalée. Restez à l’affût des dernières actualités technologiques, car qui sait ce que le géant de la technologie nous réserve ensuite ? L’avenir de la télévision est entre vos mains, ou devrais-je dire, sous vos doigts magiques.

FAQ (Questions Fréquentes)

Q1 : Quand le nouveau Chromecast avec la télécommande “Magique” sera-t-il disponible ? R : Google n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle, mais gardez un œil sur les annonces à venir.

Q2 : Quelles sont les fonctionnalités du bouton “Magique” de la télécommande ? R : Les détails exacts n’ont pas été révélés, mais il semble offrir une expérience personnalisée unique.

Q3 : Faut-il acheter la nouvelle télécommande séparément ou sera-t-elle incluse avec le Chromecast ? R : Les détails sur l’inclusion de la télécommande avec le Chromecast ne sont pas encore clairs, mais Google devrait bientôt fournir des informations à ce sujet.

Q4 : Comment puis-je rester informé des dernières actualités sur le Chromecast Google TV ? R : Vous pouvez suivre les annonces officielles de Google sur leur site Web et sur les réseaux sociaux, ou consulter des sources d’actualités technologiques fiables.