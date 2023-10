Windows 10 : problèmes d’installation avec la dernière mise à jour ? Vous n’êtes pas les seuls

La dernière mise à jour de Windows 10, KB5031356, semble causer des soucis à de nombreux utilisateurs. Pour certains d’entre eux, cette update ne veut tout simplement pas s’installer malgré plusieurs tentatives. Cet article décortique cette situation et vous propose des solutions pour y remédier.

Situation délicate pour les utilisateurs de Windows 10

Alors que Microsoft a annoncé la fin des mises à jour majeures sur son système sorti en 2015, celui-ci continue de recevoir des correctifs pour résoudre divers problèmes et failles de sécurité. La récente mise à jour KB5031356 concerne les ordinateurs équipés soit de Windows 10 21H2, soit de Windows 22H2, mais sa configuration semble poser problème à certains utilisateurs qui rencontrent des difficultés lors de son installation.

Tentatives infructueuses pour l’installation de la mise à jour KB5031356

Certains ont tenté de contourner le problème en téléchargeant manuellement la mise à jour, sans passer par l’onglet dédié dans les paramètres Windows, mais le résultat est identique : la mise à jour KB5031356 ne s’installe pas chez de nombreux utilisateurs. Si vous êtes vous-même victime de ce bug, sachez que Microsoft met à disposition une page pour résoudre les problèmes de mises à jour Windows.

Voici quelques manipulations proposées par Microsoft pour tenter de solutionner l’échec d’installation de cette mise à jour :

Lancer l’utilitaire de résolution des problèmes lié à Windows Update : après avoir cliqué sur le bouton Démarrer, suivez ce chemin : Paramètres > Mise à jour et sécurité > Résoudre les problèmes > Outils de dépannage supplémentaires. Sous “Démarrer”, choisissez “Windows Update”, puis lancez le dépanneur. Il est recommandé de redémarrer votre PC une fois le processus terminé.

: après avoir cliqué sur le bouton Démarrer, suivez ce chemin : Paramètres > Mise à jour et sécurité > Résoudre les problèmes > Outils de dépannage supplémentaires. Sous “Démarrer”, choisissez “Windows Update”, puis lancez le dépanneur. Il est recommandé de redémarrer votre PC une fois le processus terminé. Vérifier l’espace disque disponible : assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace libre sur votre disque dur pour installer la mise à jour. Si besoin, supprimez ou déplacez des fichiers volumineux pour libérer de l’espace.

: assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace libre sur votre disque dur pour installer la mise à jour. Si besoin, supprimez ou déplacez des fichiers volumineux pour libérer de l’espace. Désactiver temporairement vos logiciels antivirus ou pare-feu : certains antivirus ou pare-feu peuvent bloquer l’installation des mises à jour. Essayez de les désactiver momentanément et réessayez l’installation.

: certains antivirus ou pare-feu peuvent bloquer l’installation des mises à jour. Essayez de les désactiver momentanément et réessayez l’installation. Réinstaller les pilotes de périphériques : les pilotes obsolètes ou corrompus peuvent empêcher la mise à jour de s’installer correctement. Assurez-vous que tous les pilotes de votre ordinateur sont à jour.

: les pilotes obsolètes ou corrompus peuvent empêcher la mise à jour de s’installer correctement. Assurez-vous que tous les pilotes de votre ordinateur sont à jour. Réinitialiser les composants Windows Update : si votre installation est toujours bloquée, il est possible que vous ayez besoin de réinitialiser les services et les dossiers associés aux mises à jour Windows.

Que faire si ces solutions ne fonctionnent pas ?

Si malgré toutes ces tentatives, la mise à jour KB5031356 ne parvient toujours pas à s’installer sur votre machine, il est conseillé de contacter le support technique de Microsoft pour obtenir une assistance personnalisée.

Pourquoi est-il important de mettre à jour son système d’exploitation ?

Même si Windows 10 semble toucher à la fin de sa vie, il reste essentiel de maintenir son système d’exploitation à jour. Les raisons principales pour ce faire comprennent :

La protection contre les menaces de sécurité : les mises à jour incluent des correctifs de sécurité qui protègent votre ordinateur contre les virus et les logiciels malveillants.

: les mises à jour incluent des correctifs de sécurité qui protègent votre ordinateur contre les virus et les logiciels malveillants. L’amélioration de la stabilité du système : les bugs et autres problèmes techniques peuvent être résolus grâce aux mises à jour, offrant ainsi un système plus stable et réduisant le risque de plantages.

: les bugs et autres problèmes techniques peuvent être résolus grâce aux mises à jour, offrant ainsi un système plus stable et réduisant le risque de plantages. Les nouvelles fonctionnalités : même si les grandes mises à jour sont terminées, certaines améliorations mineures et de nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées au système via des mises à jour ponctuelles.

: même si les grandes mises à jour sont terminées, certaines améliorations mineures et de nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées au système via des mises à jour ponctuelles. La compatibilité logicielle : en restant à jour, vous garantissez la compatibilité avec les applications récentes et optimisez leurs performances sur votre ordinateur.

En somme, il est crucial de surveiller régulièrement les mises à jour pour Windows 10 et de procéder à leur installation dès que possible. Si vous rencontrez des difficultés avec la dernière update KB5031356, n’hésitez pas à tenter les solutions évoquées ci-dessus et, en dernier recours, à solliciter l’aide du support technique Microsoft.