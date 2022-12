Meilleurs logiciels VPN 2023 pour naviguer en toute sécurité sur internet

Les cyberattaques sont de plus en plus courantes de nos jours et avec elles, les données personnelles des internautes n’ont jamais autant été menacées.

Si vous avez été piraté, espionné ou qu’au mieux, vous souhaitez éviter que cela n’arrive, les VPNs constituent une excellente alternative.

Ils vous permettent de naviguer sur le web en toute sécurité grâce au chiffrement des données. Toutefois, choisir parmi la multitude de VPN existante peut s’avérer fastidieux.

L’objectif de ce guide est donc de vous faire découvrir les meilleurs dont l’utilisation en 2023 rendra votre connexion à Internet sûre et sécurisée.

À quoi sert un VPN ? On vous explique tout

Un VPN (Virtual Private Network) ou réseau privé virtuel est un moyen efficace pour naviguer sur internet en toute sécurité. En effet, lorsque vous vous connectez, des informations telles que votre adresse IP et sa localisation parviennent au site web de destination ainsi qu’à votre fournisseur d’accès au réseau.

Avec un VPN, votre adresse IP ainsi que votre activité sur le net bénéficient d’une confidentialité sans faille. Votre connexion internet est sécurisée grâce à un processus de cryptage bien pensé et vous pouvez accéder à des contenus initialement bloqués, via des serveurs qui se trouve hors de votre pays.

Guide des logiciels VPN les plus performant en 2023

Avant de choisir son VPN, il est utile de considérer chacune des possibilités existantes. En effet, le marché des VPNs grouille de faussaires spécialisés dans la vente des données personnelles de leurs utilisateurs.

Pour vous aider dans votre choix, ce guide vous présente les avantages, les inconvénients et les fonctionnalités des meilleurs VPNs du marché.

NordVPN

Au Panama où est basé le service NordVPN, il n’existe pas de loi de conservation de données. La législation est donc parfaite pour la protection de la vie privée des utilisateurs de ce service VPN. Plus encore, ce dernier procède par cryptage des données et s’assure que votre adresse IP est bien masquée, ce qui est un gage de confidentialité et de sécurité.

Avec plus de 5000 serveurs dans 59 pays, NordVPN se démarque par sa stabilité et sa vitesse sans frontière. Grâce à sa double fonctionnalité VPN, le niveau de sécurité se trouve décuplé. En plus de ses tarifs exceptionnels (4 € par mois pour un abonnement de 2 ans), il offre des solutions de paiements assez flexibles. Il est donc possible de payer par cryptomonnaies ou en espèces.

NordVPN présente toutefois quelques inconvénients. Par exemple, le Torrenting n’est pas pris en charge sur tous les serveurs de NordVPN et la connexion à un serveur ou une application est parfois lente. La configuration n’est pas non plus très intéressante lorsque vous optez pour un OpenVPN.

CyberGhost VPN

Basée en Roumanie, CyberGhost est un fournisseur de VPN qui possède un vaste réseau de plus de 6000 serveurs dans plus de 89 pays. Il garantit à ses utilisateurs une connexion HTTPS, un blocage du suivi de leurs activités par de tierces personnes, un blocage des publicités ennuyeuses et une protection antivirus efficace.

Les milliers de serveurs gérés par CyberGhost sont profilés selon l’usage afin d’en faciliter le choix. Tout en bénéficiant d’une connexion stable et correcte, vous pouvez vous connecter à sept appareils en simultané. L’application vous permet également de streamer sur Netflix grâce à des serveurs dédiés.

Le prix de la souscription à ce réseau s’élève à 12 € pour un abonnement mensuel. Toutefois il s’avère plus avantageux lorsqu’il est effectué sur une longue période (2,5 € par mois de réduction pour un abonnement sur trois ans).

Au nombre des inconvénients, il convient de noter que les règles de confidentialité ne sont pas aussi claires et rassurantes que celles de NordVPN. De plus, les moyens de paiement sont également très limités et peu flexibles.

SurfShark

Malgré l’affluence de nouveaux fournisseurs VPN, SurfShark a réussi à se faire une place sur le marché. Il gère plus de 1000 serveurs à travers plus de 61 pays du monde. En plus d’assurer une navigation sécurisée et anonyme grâce à son cryptage de niveau militaire, ce fournisseur propose une connexion constante à une vitesse acceptable.

SurfShark offre une expérience utilisateur agréable et une navigation fluide. Il se démarque des autres VPNs par ses fonctionnalités telles que : la liste blanche, le mode camouflage, le mode NoBorders et l’option CleanWeb. Les prix de SurfShark demeurent particulièrement intéressants et compétitifs à raison de 2,09 € par mois pour un abonnement de deux ans.

Cependant, le service semble pratiquement absent des réseaux sociaux avec très peu de followers. Ce manque de popularité pourrait susciter des questions sur l’intérêt de ses activités et la qualité de ses services. Il en est de même pour le torrenting qui est suffisamment lent.

ProtonVPN

Le fournisseur ProtonVPN est basé en Suisse, l’un des pays les plus stricts en matière de protection de la vie privée. Avec un niveau de cryptage très élevé (AES-256), le niveau de sécurité est au top pour un usage personnel. Il utilise une connexion multisauts ce qui participe à renforcer la confidentialité.

Le fournisseur est présent dans 41 pays à travers le monde avec un réseau de 500 serveurs. L’accès aux services de streaming étrangers tels que Netflix US et BBC iPlayer est un autre point positif. Les navigateurs Tor et P2P sont également disponibles sur certains serveurs de ProtonVPN. En termes de prix, l’entreprise propose des formules adaptées aux besoins des utilisateurs.

Néanmoins, le fait que ProtonVPN ne possède qu’un nombre limité de serveurs dans les pays asiatiques reste un facteur particulièrement limitant. Au-delà, il n’est pas non plus en mesure de prendre en charge les torrents de Suède, de Singapour, de Suisse et des Pays-Bas. Sa configuration est aussi complexe, ce qui n’offre pas forcément une très bonne expérience aux utilisateurs qu’ils soient novices ou expérimentés.

AtlasVPN

Lancé au début de l’année 2020, AtlasVPN est présent dans 35 pays du monde avec un réseau de 750 serveurs. Il est disponible en deux versions : une version gratuite et une version premium. Les utilisateurs de la version gratuite y ont accès seulement à trois endroits : New York, Los Angeles et Amsterdam.

Ce service dispose d’une option IP rotative destinée à optimiser l’anonymat des utilisateurs. Couplé avec le chiffrement du trafic, le changement de l’adresse IP s’avère efficace pour contourner les censures.

Le service client à AtlasVPN se démarque de celui de plusieurs autres VPNs à travers sa dimension fortement humaine. Les utilisateurs premium ont droit à des chats en live et ceux en mode gratuit peuvent échanger par mail avec l’entreprise.

L’avantage avec le service gratuit est que vous n’avez nul besoin de vous inscrire pour profiter du service VPN. Il vous donne accès aux serveurs de l’USA et du Pays-Bas, 2 Go de bande passante, 2 connexions simultanées et un cryptage puissant.

Afin de bénéficier de la totalité des fonctionnalités proposées par ce fournisseur, l’abonnement payant se décline comme le meilleur choix. Les tarifs pratiqués : 9,69 € pour un abonnement mensuel, 34,76 € pour un abonnement annuel (2,90 € par mois) et 63,04 € pour trois ans d’abonnement (1,75 € par mois).

Le seul vrai inconvénient de ce VPN est sa praticité selon la position géographique de l’utilisateur. En termes de vitesse de chargement, le serveur français est beaucoup plus lent (18 Mb/s) comparativement au débit du serveur américain qui est bien meilleur (176 Mb/s).

ExpressVPN

Le fournisseur ExpressVPN gère un réseau de plus de 3000 serveurs dans 94 pays à travers le monde entier. La vitesse de connexion du service est une des plus rapides ce qui permet de renforcer sa stabilité et de réduire considérablement les temps de latence.

Grâce à la technologie TrustedServer, les informations sont stockées sur la mémoire volatile qui s’efface automatiquement lorsque les serveurs sont redémarrés. Tout l’arsenal déployé vous permet d’accéder à plusieurs contenus bloqués sans être piratés ou espionner par un quelconque gouvernement ou toute autre personne malveillante.

La bonne nouvelle pour les streamers est qu’ils peuvent accéder aux services de streaming sur l’ensemble des plus de 3000 serveurs de ExpressVPN. Comparé aux autres réseaux, l’utilisation de ce VPN vous reviendra un peu plus chère.

L’abonnement mensuel s’élève 13,63 €, la souscription semestrielle est 10,51 par mois et le forfait annuel est de 8,76 € par mois. En plus de ce paramètre, les vitesses de connexion et de chargement sont lentes avec OpenVPN.

PureVPN

Depuis sa fondation en 2006 à nos jours, PureVPN basé à Hong Kong possède plus de 2000 serveurs à travers plus de 140 pays du monde. Il propose un cryptage militaire protégeant les données des utilisateurs contre d’éventuelles fuites (IP et DNS, IPV6 Web RTC) tout en offrant un service optimal pour le streaming.

PureVPN attribue des adresses IP consacrées aux streamings afin de garantir à ses abonnés 100 % d’anonymat. Sa fonction DDoS (Attaque par déni de service) vous prémunit contre toutes sortes d’attaques. Il dispose d’une sécurité Wifi qui détermine systématiquement la connexion à un réseau non sécurisé.

L’abonnement au réseau PureVPN s’élève 2,5 € par mois sur une souscription de deux ans. Les tarifs deviennent beaucoup plus intéressants lorsque l’on mise sur le long terme. Toutefois, le fait que la connexion aux serveurs de ce fournisseur ne soit pas rapide, mais plutôt moyenne constitue son principal inconvénient.

VyprVPN

VyprVPN est une application construite et gérée par les développeurs Golden Frog. Comme tout autre VPN qui se respecte, il fonctionne selon une politique no-log afin d’assurer efficacement la protection de la vie privée de ses collaborateurs.

Opérant à partir de ses propres serveurs, le fournisseur utilise le protocole ChameleonTM pour brouiller les métadonnées et ainsi débloquer toutes sortes de contenus, quel que soit le support. Cette solution est parfaite pour contourner les censures des pays hostiles aux VPNs (Russie, Chine ou Iran).

L’utilisation de ce logiciel est particulièrement agréable grâce à la simplicité de son design. Il permet également de connecter jusqu’à cinq appareils en simultané.

Malgré sa présence dans 66 pays, il dispose d’un nombre de serveurs très minime (environ 700). Les vitesses de VyprVPN sont également loin de l’excellence