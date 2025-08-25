Comment migrer un site wordpress de localhost vers un serveur nginx avec ssl ?

4.5/5 - (14 votes)

Migrer un site wordpress depuis son environnement local vers un serveur nginx sécurisé par SSL nécessite une préparation méthodique et des étapes précises. Ce processus, allant du transfert des fichiers à la configuration des certificats, en passant par l’ajustement de la base de données et des URLs, séduit autant les développeurs indépendants que les entreprises soucieuses de sécuriser leur présence en ligne via HTTPS.

Préparer le site wordpress avant la migration

La migration d’un site wordpress débute toujours par une phase de préparation minutieuse sur l’environnement local. Cela permet d’éviter les erreurs lors du passage sur le serveur distant. Il est recommandé de mettre à jour tous les thèmes, plugins et la version principale de wordpress pour garantir la compatibilité avec nginx, php-fpm et les certificats TLS/SSL.

Il est indispensable de sauvegarder la base de données ainsi que le répertoire wp-content qui contient médias et personnalisations. L’utilisation d’outils ou plugins de migration comme duplicator ou all-in-one wp migration facilite grandement cette tâche, en automatisant l’exportation des éléments essentiels.

Exporter et importer la base de données

L’exportation/importation de la base de données constitue le socle technique d’une migration réussie. Depuis l’environnement local, il est courant d’utiliser phpMyAdmin pour exporter la base au format SQL, garantissant ainsi l’intégrité des données.

Une fois le nouveau serveur configuré (souvent sous mysql ou mariadb), il suffit d’importer ce fichier SQL. Il faut veiller à la correspondance du jeu de caractères entre la source et la destination afin d’éviter tout problème d’encodage pouvant perturber l’affichage du site après la migration.

Créez une nouvelle base sur le serveur avant l’import.

Vérifiez l’utilisateur et le mot de passe dans wp-config.php .

. Contrôlez que le préfixe des tables n’a pas changé involontairement.

Transférer les fichiers wordpress sur le serveur nginx

Pour transférer les fichiers, il convient de déplacer l’ensemble du dossier wordpress (y compris wp-content, wp-admin, wp-includes) dans le dossier web racine de nginx, généralement situé dans /var/www/html selon la configuration choisie.

L’utilisation de SFTP ou SCP garantit la sécurité et l’intégrité durant la copie. Ces protocoles permettent d’éviter les pertes de fichiers et assurent une bonne gestion des droits, notamment pour les images, thèmes et plugins indispensables au bon fonctionnement du site wordpress.

Adapter la configuration de nginx et de php/php-fpm

La configuration de nginx diffère sensiblement de celle d’apache. Il faut définir des règles de redirection adaptées aux liens permanents générés par wordpress, ce qui assure une navigation fluide après la migration et optimise la gestion des URLs pour la sécurité et le référencement naturel.

Ajouter un bloc server spécifique dans la configuration de nginx relie correctement le nom de domaine au bon dossier et protège le site. De plus, bien configurer php-fpm améliore significativement les performances, surtout lors de pics de trafic après la mise en production.

Configurer php-fpm pour optimiser les performances

Le bon fonctionnement de wordpress repose sur php et particulièrement sur php-fpm dans l’écosystème nginx. Ajuster les paramètres tels que la mémoire allouée et surveiller les logs dès le début aide à diagnostiquer rapidement tout problème d’installation rencontré lors de la migration du site wordpress.

Cela contribue à réduire les erreurs et à offrir une expérience utilisateur optimale, tout en préparant le site à des évolutions futures.

Mettre en place le SSL avec certbot pour activer https

Sécuriser la connexion fait partie des priorités lors du déploiement d’un site. L’obtention d’un certificat TLS/SSL grâce à let’s encrypt et son outil certbot se fait facilement, à condition que le DNS du domaine pointe déjà vers l’adresse IP du serveur nginx.

Ce certificat valide active le cadenas dans le navigateur et protège toutes les communications avec vos visiteurs. Son installation augmente immédiatement la confiance des utilisateurs et améliore la visibilité du site sur les moteurs de recherche.

Forcer la redirection HTTP vers HTTPS

Après avoir installé le certificat, il est essentiel de forcer toutes les connexions HTTP vers HTTPS dans la configuration nginx. Quelques lignes ajoutées au bloc server suffisent à assurer ce comportement et à préserver le référencement existant.

Gérer efficacement ces redirections limite considérablement les risques de contenu dupliqué et maintient l’intégrité des URLs référencées.

Modifier les URLs et sécuriser la base de données

Changer toutes les occurrences de localhost par le nouveau nom de domaine est une étape incontournable. Cette modification peut s’effectuer directement dans la base de données via un script de recherche/remplacement ou depuis le back-office pour les sites de petite taille.

Cette opération est essentielle pour garantir l’affichage correct des images et éviter les erreurs de chargement liées à d’anciens chemins locaux persistants après la migration de site wordpress.

S’orienter parmi les outils et solutions existants

Certains plugins de migration facilitent énormément l’export et l’import de sites complets, avec parfois des options pour corriger automatiquement les URLs lors de la migration. Leur usage permet un transfert rapide et réduit les risques d’erreur manuelle.

Les principaux avantages résident dans l’automatisation, la gestion simplifiée de la base de données et la prise en charge d’aspects difficiles à gérer manuellement, comme les widgets ou certaines options avancées. Toutefois, chaque solution comporte ses limites : incompatibilités potentielles de plugins, différences de versions entre wordpress ou php, et nécessité de tester chaque étape en préproduction pour anticiper les soucis inattendus.

Questions fréquentes sur la migration wordpress vers nginx avec SSL

Quels sont les pièges courants lors d’une migration de site wordpress ?

Un écueil fréquent concerne la mauvaise gestion des droits sur les fichiers après le transfert, ce qui peut empêcher le site de fonctionner. Oublier de modifier le wp-config.php avec les nouvelles informations de base de données provoque souvent des erreurs de connexion. Par ailleurs, il est important de vider le cache du navigateur après la migration pour obtenir un aperçu fidèle du résultat.

Négliger l’installation complète d’un certificat SSL expose aussi à des avertissements de sécurité auprès des visiteurs et nuit à l’indexation HTTPS. Vérifier la validité du certificat, des clés privées et la cohérence des URLs réduit fortement ce type de désagrément.

Pourquoi choisir nginx plutôt qu’apache pour héberger un site wordpress ?

Nginx offre des performances largement supérieures, surtout pour les sites à forte audience, grâce à sa capacité à gérer de nombreuses requêtes simultanées. Sa modularité rend les configurations flexibles, idéales dans une approche devops moderne.

Même si la configuration de nginx demande quelques adaptations, elle permet des réglages précis pour la gestion du https, les redirections propres et une sécurité renforcée. Installer wordpress sur nginx prépare le site à répondre à de futurs besoins de montée en charge ou de scalabilité.