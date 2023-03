Abri classique, volets ou couveture : que choisir pour ma piscine

Vous avez une piscine et souhaitez pouvoir la fermer dans le but de la protéger ? Vous ne savez pas quoi choisir entre un abri classique, des volets ou une couverture ? Chacun de ces trois modèles possède ses avantages, inconvénients et propriétés, il est vrai qu’avec la quantité d’offres que propose le marché, on peut vite se trouver dépassé.

Le volet de piscine

Le volet de piscine peut être composé de lames PVC, de polycarbonate, ou de lames en bois, mises bout à bout les unes des autres. Fabriqué sur mesure en fonction de votre piscine, il s’enroule sur un côté de celle-ci. Il en existe deux types sur le marché :

Les manuels, plus économiques, s’enroulent et se déroulent grâce à une manivelle ou un volant. Ce n’est pas forcément la solution la plus pratique ou la plus facile, mais elle fonctionne très bien et ce même s’il y a une coupure de courant.

Les volets électriques sont les plus vendus, ils confèrent un confort et une facilité inégalés sur le marché. Fonctionnant à l’aide d’une télécommande ou d’une clé, il est généralement connecté au réseau électrique de la maison, mais peut aussi être fourni avec une batterie autonome ou fonctionner grâce à l’énergie solaire.

Le volet étant souvent fait sur mesure par rapport à la piscine, il est complètement adaptable à celle-ci. Même si vous possédez une piscine hors sol.

Son prix

Son prix est généralement à partir à 2 000€, pour un volet manuel classique. Mais, étant fait sur mesure pour votre piscine, le prix dépendra évidemment de la taille de celle-ci, mais aussi des propriétés que vous aurez choisies pour votre volet.

Pour un volet de piscine manuel basique, mais de bonne qualité, il faudra compter entre 2000 et 4 000 €.

Pour un volet électrique classique de bonne qualité, il faudra compter entre 3 000 et 6 000€ ; ce prix peut être supérieur si le volet choisi fonctionne à l’énergie solaire. À noter qu’il existe aussi des taxes sur les abris de piscine, prenez en compte avant de faire votre choix.

Les avantages et les inconvénients

Il est important de savoir que même si celui est fabriqué sur mesure, il n’est pas adaptable à tous les types de piscine. Certaines possèdent des formes trop compliquées pour qu’un volet soit totalement adapté.

En revanche, s’il est possible qu’un volet soit adapté à votre piscine, il sera une protection optimale le protégeant de nombreuses choses qui rendront l’entretien de celle-ci plus facile. De plus, ils sont souvent imperméables, ce qui permet à la piscine de garder une température idéale

En revanche, un volet peut être assez fragile et ne pas supporter les intempéries comme la grêle. Elle peut sérieusement l’abîmer et entraîner des réparations onéreuses, mais ce volet reste peu encombrant et assez discret ce qui le rendra facilement en accord avec le style de décoration de votre jardin.

Le volet peut être par ailleurs très contraignant à nettoyer.

L’abri de piscine

Il existe de nombreux types d’abris de piscine, certains sont très bas, mais d’autres, peuvent être très hauts et même ressembler à une véranda.

Les abris de piscine bas et très bas sont généralement coulissants très simples d’utilisation, qui permettent d’être pliés et dépliés à mains nues. Il est habituellement fait de vitres en polycarbonate ce qui permet de garder la chaleur de votre piscine et d’en profiter même jusqu’au début de l’automne.

Ce système est vraiment solide et résiste parfaitement aux intempéries. En plus de ça, elle permet de protéger vos enfants et animaux de compagnie de cette piscine. Vous pourrez donc laisser vos enfants jouer dans votre jardin sans avoir peur qu’ils ne tombent dans la piscine.

Pour le prix, il est variable en fonction de la taille et de la hauteur de l’abri, mais cela nécessite souvent de plus gros travaux.

La couverture de piscine

Cette solution est la moins onéreuse de toutes. Il est possible de l’acheter toute faite si vous le souhaitez comme il est possible qu’elle soit faite sur mesure en fonction de la forme de votre piscine.

Son prix bas permet de pouvoir la changer facilement dès que celle-ci est trop usée. Les couvertures dernièrement mises sur le marché possèdent des propriétés permettant de nombreux avantages comme le fait de garder un peu la chaleur de l’eau.

En revanche, elle ne résiste pas aux intempéries ni à l’infiltration d’insectes dans votre piscine, il faudra donc un entretien plus régulier de cette dernière.