Faites des économies d’énergie en choisissant un abri de piscine performant

Aperçu Nom Prix 1 Moover : Moteur pour abri de piscine 3 139,00 € 2 abri blue Volet roulant piscine Open classic : Abriblue 3 978,98 € 3 Silumen Spot Led 12w 12v Ip68 Pour Piscine - Rgb 49,90 € 4 AQUALUX Summer Fun 3,5kW 20m3 max Aqualux Pompe à chaleur piscine 702,00 € 585,00 € -17%

Faire des économies en cette grande période d’inflation n’est pas négligeable, et est devenue l’une des priorités des Français. Si vous possédez une piscine, économiser est d’autant plus important, car le coût de cette installation est élevé, et la consommation énergétique aussi. Entre le chauffage de l’eau, l’eau et les autres frais électriques liés comme le fonctionnement du filtre, les factures flambent de plus en plus. Pour limiter cette inflation et ces fortes dépenses, vous pouvez investir dans un abri de piscine. Certes, celui-ci est aussi coûteux, mais il sera rentable sur le long terme. On vous explique tout.

Faites des économies d’énergie : optez pour un abri de piscine

Vous vous questionnez sûrement sur l’utilité d’un abri pour économiser de l’argent et de l’énergie. En plus d’avoir différents avantages comme la sécurité, protégeant une éventuelle chute dans l’eau, le design et l’esthétisme que celui-ci apporte, ou encore l’eau qui reste limpide, il vous fait gagner en énergie pour diverses raisons. Même si vous pouvez être taxé sur votre abri de piscine, vous économiserez sur vos factures.

Moins de pertes d’eau

Pour commencer, vous ferez des économies d’eau en installant ce type d’installation, car l’eau s’évapore moins. En effet, lorsque le soleil brille, vous en perdez une quantité assez importante, due à l’évaporation directe de celle-ci. En la couvrant, ce phénomène diminue et votre piscine se vide donc moins. C’est un premier facteur à considérer.

Une eau plus chaude

Le deuxième aspect dont vous devez tenir compte est que l’abri conserve la température de la piscine lorsqu’il est fermé, et notamment la nuit quand les températures baissent. Si votre installation est suffisamment haute, vous pourrez même vous baigner de nuit, confortablement, car il ne fera pas froid. La chaleur maintenue limitera les frais de chauffage, et demandera moins d’efforts à votre pompe à chaleur ou autre système.

En plus, si vous avez construit votre piscine dans une région peu ensoleillée ou qu’elle est exposée au nord, l’abri réduira la perte de température liée au temps nuageux, qui aurait tendance à refroidir l’eau. Ainsi, votre abri vous permettra d’économiser pour deux nouvelles raisons.

Moins de nettoyage

On n’y pense pas forcément, mais les feuilles qui tombent dans le bassin et autres saletés requièrent une certaine quantité d’électricité pour le nettoyage, s’il est effectué par un robot ou si le filtre doit fonctionner davantage. Avec une protection au-dessus du bassin, il sera protégé des saletés et des feuilles. De la sorte, le nettoyage sera moins conséquent et vous fera gagner quelques euros sur votre facture énergétique.

Un abri de piscine performant : quels sont les différents modèles qui existent ?

Maintenant que vous avez connaissances des économies que vous ferez grâce à cette installation, que ce soit en termes de chauffage, d’eau ou d’électricité, vous avez peut-être envie d’investir. Toutefois, il est difficile de faire son choix parmi les différentes possibilités de modèles. C’est pourquoi nous allons vous les présenter plus en détail.

L’abri de piscine haut

Vous aimez l’idée d’avoir une piscine à côté de laquelle vous pouvez vous prélasser par n’importe quel temps ? Avec une installation haute, vous pourrez vous amuser, vous changer, vivre autour peu importe la chaleur et le temps. Il existe différents types :

Le fixe, idéal quand la piscine est éloignée de la maison

Le télescopique, pour nager à ciel ouvert

Ces installations vous proposent différents avantages, et sont soumises à des réglementations spécifiques en fonction de leur taille.

L’abri de piscine bas

Cette solution est idéale pour chauffer naturellement votre bassin sans avoir à grandement réchauffer la surface abritée. En plus, il est pratique, car vous pouvez nager en dessous en étant abrité du vent, de la pluie ou du froid. L’espace est suffisant, mais attention si vous êtes claustrophobe, l’expérience pourrait être assez négative. Il en existe plusieurs types :

Amovible

Télescopique

Coulissant

Semi-coulissant

Chacune de ces installations se manipule facilement et peut être motorisée grâce à un système solaire pour gagner en autonomie énergétique.

L’abri mi-haut

Cette solution est une alternative entre les deux premières. Sa taille est comprise entre 120 et 180 cm, alors il s’intègre simplement dans l’environnement. Le gain de température est un peu moins important. Toutefois, il permet de se baigner dès que le soleil se montre et est confortable pour la baignade. En effet, vous pouvez accéder au bassin sans avoir à vous baisser.