Comparatif : Renault Scénic E-Tech, Peugeot e-3008 et Tesla Model Y

Aujourd’hui, nous mettons en lumière les caractéristiques de trois véhicules électriques pour un comparatif entre deux voitures françaises et la Tesla Model Y : le Renault Scénic E-Tech, le Peugeot e-3008 et la Tesla Model Y. Ces modèles se disputent la première place sur le marché des SUV électriques. Examinons de près leur autonomie, rapidité de recharge, espace intérieur et bien sûr leur prix.

Au niveau de l’autonomie

Le Peugeot e-3008 se démarque avec sa version haut de gamme, équipée d’une batterie de 98 kWh et d’une autonomie annoncée de 700 kilomètres. Renault propose également une grande batterie de 87 kWh dans son modèle Scénic E-Tech le plus performant, with a range of jusqu’à 620 kilomètres.

Autonomie des véhicules (WLTP) :

Renault Scénic E-Tech : 420 – 620 km

Peugeot e-3008 : 525 – 700 km

Tesla Model Y : 430 – 565 km

La recharge rapide

En plus de l’autonomie, la puissance de charge est essentielle pour un véhicule électrique qui entend se substituer au véhicule principal du ménage. Dans cet aspect, c’est la Tesla Model Y qui s’impose.

Puissance maximale de charge des véhicules (10% – 80%) :

Renault Scénic E-Tech : 150 -170 kW;35 min

Peugeot e-3008 : 160 kW;35 min

Tesla Model Y : 170 – 250 kW;28 min

Les performances en termes de vitesse

La version la plus rapide du Peugeot e-3008 est celle à deux moteurs, qui passe de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes. La version Long Range privilégie l’efficacité et met 8,9 secondes pour atteindre 100 km/h.

La Tesla Model Y surclasse largement ses concurrents français avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 6,9 secondes pour la version Propulsion et une vitesse maximale de 217 km/h.

Accélération des véhicules (0-100 km/h) :

Renault Scénic E-Tech : 8.4 -9.3 seconds

Peugeot e-3008 : 6.4 -8.9 seconds

Tesla Model Y : 3.7 -6.9 seconds

Espace intérieur et confort

L’espace intérieur est un critère important pour un SUV électrique. Le Renault Scénic E-Tech offre un coffre légèrement plus spacieux avec une capacité de 545 litres derrière la seconde rangée, mais là encore, c’est la Tesla Model Y qui domine.

Volume utile des véhicules :

Renault Scénic E-Tech : 545 litres

Peugeot e-3008 : 520 litres

Tesla Model Y : 854 litres

Technologies embarquées

Le nouveau Peugeot e-3008 bénéficie de l’i-Cockpit panoramique avec un écran digital courbé de 21 pouces de diagonale. Le Renault Scénic E-Tech propose également diverses technologies à la mode comme une vue à 360°, Android Automotive et plusieurs écrans.

Le seul véhicule dont les prix sont connus actuellement est le Tesla Model Y, à partir de 45 990 euros. Pour la version avec la plus grande batterie de 87 kWh, il faut compter autour de 60 000 euros sans aucun doute.

Compatibilité Apple CarPlay/Android Auto et assistance au stationnement :

Renault Scénic E-Tech : Oui / Partiellement / Oui

Peugeot e-3008 : Oui / Promesse / Oui

Tesla Model Y : Non / Bon / Non

Le prix décisif ?

L’entrée de gamme du Peugeot e-3008 avec une batterie de 73 kWh serait légèrement plus onéreuse que celles du Scénic ou du Model Y, mais pour être sûr de ces informations tarifaires, nous devons attendre la confirmation officielle.

En conclusion, si l’on met de côté les prix pour un instant, nous avons le Peugeot e-3008 qui remporte la bataille en termes d’autonomie grâce à sa batterie bien plus imposante que celle de ses concurrents, tandis que la Tesla Model Y brille par ses performances et sa rapidité de recharge. Le choix du meilleur véhicule électrique dépendra finalement des priorités de chaque conducteur et de son budget.