Manipuler votre compteur Linky ! Ne tombez pas dans le piège | Enedis tire la sonnette d’alarme sur les fraudes aux compteurs Linky !”

Enedis met en garde contre les fraudes visant les compteurs Linky | Attention à la fraude aux compteurs Linky

Ce que vous devez retenir des fraudes aux compteurs Linky:

Attention à la fraude aux compteurs Linky : Des individus se font passer pour des employés Enedis, falsifiant les compteurs Linky, exposant les clients à des risques et des sanctions pénales.

Interventions légitimes d’Enedis : Dépannage, installation ou lecture des compteurs, raccordement électrique sont des cas où Enedis intervient légitimement.

Signaux d’alerte : Méfiez-vous des contacts non sollicités, des demandes de paiement en espèces et des travaux non conformes aux interventions légitimes d’Enedis.

Signalement des fraudes : En cas de suspicion de fraude, contactez votre fournisseur d’énergie et la DGCCRF pour enquête et sanctions.

Fraudes Linky : Enedis tire la sonnette d’alarme !

Depuis quelques temps, des individus se font passer pour des employés Enedis ou utilisent l’identité de certains de leurs salariés afin de falsifier la consommation électrique en effectuant des modifications illégales sur les panneaux électriques et les compteurs Linky de leurs clients. Face à cette situation préoccupante, Enedis a décidé d’alerter les Français sur ces fraudes et de rappeler les cas dans lesquels ses interventions sont légitimes.

La fraude aux compteurs est un véritable problème pour les particuliers qui prennent des risques considérables en acceptant ces offres : modification dangereuse de leur installation électrique, facturation abusive et potentiel engagement de leur responsabilité pénale.

Il est donc primordial de connaître les différentes situations dans lesquelles Enedis intervient légitimement auprès de ses clients :

Dépannage après une coupure de courant,

Installation d’un compteur Linky,

Activation d’un contrat d’électricité à la demande d’un fournisseur d’énergie,

Lecture de la consommation électrique,

Raccordement électrique.

Les risques encourus par les clients impliqués dans ces fraudes

En participant sciemment à ces fraudes, comme la falsification de leur consommation électrique, les clients s’exposent à des sanctions pénales importantes. Les organisateurs de ces fraudes et parfois même les clients faisant appel à un individu leur permettant de manipuler leur consommation d’électricité peuvent encourir une amende pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros, ainsi qu’une peine de prison de 10 ans pour fraude en bande organisée.

Enedis souligne également qu’il ne procède à aucune démarche commerciale et ne vend aucun produit ou service visant à altérer l’intégrité des installations électriques des clients pour réduire leurs factures d’électricité.

Plusieurs signaux d’alerte peuvent vous mettre la puce à l’oreille si vous êtes victime d’une tentative de fraude :

Le contact est initié par un prétendu employé Enedis sans que vous n’ayez effectué au préalable de déclaration de problème,

La proposition d’un service non conforme aux interventions légitimes d’Enedis (voir liste ci-dessus),

Une demande de paiement en espèces,

Des allusions à des travaux qui s’apparentent plus à du bricolage qu’à une véritable intervention professionnelle.

Dans tous les cas, il est recommandé de faire preuve de vigilance et de demander systématiquement une pièce d’identité et une carte professionnelle avant de laisser entrer quelqu’un chez soi.

Si vous suspectez être victime d’une fraude ou si vous avez malheureusement déjà cédé aux propositions frauduleuses, il convient de contacter rapidement votre fournisseur d’énergie, puis de rapporter ces agissements à la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) afin qu’elle puisse mener l’enquête et sanctionner les fraudeurs.

Les conséquences pour les auteurs de la fraude

En décembre 2023, deux hommes ont été condamnés par un tribunal de Besançon pour avoir proposé et réalisé des modifications illégales sur des panneaux électriques de clients afin de falsifier leur consommation et de réduire leurs factures. Le principal auteur a été condamné à 24 mois de prison dont 12 mois avec sursis et une amende de 25 000 € dont 15 000 € avec sursis pour fraude en bande organisée et dégradation de biens.

Finalement, il est essentiel que les Français soient informés des risques encourus en participant à cette fraude aux compteurs Linky et puissent ainsi faire preuve de discernement lorsqu’ils sont démarchés par des individus se faisant passer pour des employés Enedis. L’entreprise appelle également ses clients à être vigilants et à signaler tout comportement suspect.