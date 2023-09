Google détruit Apple dans une publicité anti-bulles qui vous fera hurler de rire !

Un nouveau spot publicitaire moqueur envers Apple

Google revient à la charge avec une publicité pleine d’humour, critiquant une nouvelle fois son éternel rival, Apple.

Cette fois-ci, la firme de Mountain View s’attaque à la non-adoption du protocole RCS par le géant de Cupertino.

Ce manque de prise en charge engendre l’apparition de ces célèbres bulles vertes lors de conversations iMessages entre des iPhone et des appareils Android. Ah, ces fameuses bulles vertes !

La question des bulles vertes enfin expliquée

Vous vous êtes toujours demandé pourquoi les messages provenant d’un smartphone Android apparaissent sous forme de bulles vertes dans les conversations iMessage d’un iPhone ?

Google apporte enfin une réponse à cette question, et en profite pour se moquer gentiment d’Apple dans un récent spot publicitaire. La publicité, intitulée « Meet iPager », dénonce l’attitude parfois sectaire et rétrograde de la multinationale américaine concernant le protocole RCS (Rich Communication Services), un standard de messagerie mis en avant par Google depuis plusieurs années maintenant.

Un faux bipeur pour dénoncer l’obstination d’Apple

Dans la vidéo, on découvre une fausse publicité pour un soi-disant bipeur appelé « iPager ». Le clip met en évidence l’attachement d’Apple à des technologies dépassées et dénonce certains inconvénients engendrés par cette politique de non-compatibilité avec le RCS.

Ainsi, à cause d’Apple, les dialogues entre iPhone et smartphone Android deviennent de véritables « cauchemars », avec « zéro chiffrement », des « discussions de groupe cassées » et, bien sûr, les inévitables « fameuses bulles vertes ».

Le cauchemar de la technologie moderne

« Si Apple adoptait le standard RCS, il rejoindrait le reste de l’industrie mobile qui s’efforce d’améliorer l’expérience de messagerie multiplateforme pour tout le monde », a déclaré Google dans un communiqué adressé à Android Authority. Le message est limpide, et l’appel du pied manifeste. Il est vrai qu’Apple reste inflexible face aux demandes de l’Europe, qui rejoignent en substance celles, plus taquines, de Google.

Les conséquences insoupçonnées des bulles bleues et vertes

Au-delà des améliorations indéniables qu’offrirait l’adoption du RCS par Apple, cette histoire de « bulles bleues / bulles vertes » n’est pas aussi anodine qu’elle pourrait le laisser croire, à tous le moins principalement aux États-Unis. Il peut paraître absurde, mais des cas de harcèlement et de discrimination envers les utilisateurs apparaissant en vert dans les échanges textuels ont été rapportés, notamment chez les adolescents. Prendre en compte le RCS pourrait donc aussi avoir un impact social positif en réduisant ce genre de discriminations.

