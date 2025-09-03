Lexus RZ 450e : premier SUV électrique de la marque japonaise

4.5/5 - (6 votes)

Avec l’arrivée du Lexus RZ 450e, le constructeur japonais franchit un cap majeur dans sa stratégie d’électrification. Le lancement de ce SUV électrique zéro émission marque une nouvelle étape pour Lexus, longtemps reconnu pour ses hybrides performants et son expertise technologique. Apparue sur le marché en 2023, cette nouveauté constitue le premier modèle 100 % électrique de la gamme Lexus, conçu pour rivaliser avec les références du segment déjà bien établies chez les concurrents européens et asiatiques.

Un lancement attendu dans l’univers électrique de Lexus

Lexus s’est imposé depuis plus de deux décennies auprès d’une clientèle attentive au raffinement et à l’innovation hybride. L’introduction du RZ 450e, premier véhicule purement électrique de la division premium du groupe Toyota, représente une évolution logique de la gamme face aux nouvelles attentes du marché automobile international.

Ce SUV électrique arrive après plusieurs années de succès des modèles hybrides de la marque. Jusqu’à ce lancement, Lexus avait privilégié l’hybridation, restant absent du segment entièrement électrique alors que d’autres constructeurs multipliaient les initiatives dans ce domaine. Grâce à la plateforme modulaire e-TNGA, partagée notamment avec Toyota bZ4X et Subaru Solterra, Lexus a pu concevoir un modèle électrique ambitieux, fidèle à ses standards de confort et de luxe.

Caractéristiques techniques et performances du RZ 450e

La fiche technique du Lexus RZ 450e met en avant une motorisation 100 % électrique intégrée à un châssis e-TNGA, spécialement développé pour répondre aux exigences des véhicules sans moteur thermique. Ce SUV familial offre ainsi des dimensions généreuses et une habitabilité supérieure, tout en respectant la tradition Lexus axée sur le confort haut de gamme.

Batterie lithium-ion d’environ 71,4 kWh

d’environ 71,4 kWh Moteurs électriques synchrones délivrant une puissance combinée de près de 313 chevaux (230 kW)

délivrant une puissance combinée de près de 313 chevaux (230 kW) Transmission intégrale électronique Direct4

L’autonomie annoncée varie selon les versions, oscillant entre 315 et 354 kilomètres sur une seule charge complète. La consommation combinée se situe entre 19,6 et 22,4 kWh/100 km, des valeurs qui mettent en avant le choix de la performance et du confort d’utilisation.

Tableau récapitulatif des principales caractéristiques

Version Puissance Capacité batterie Autonomie WLTP Consommation mixte RZ 450e Signature 313 ch 71,4 kWh 354 km 19,6 kWh/100 km RZ 450e Luxe 313 ch 71,4 kWh 315 km 22,4 kWh/100 km

En complément de ces éléments techniques, Lexus mise sur la recharge rapide via les bornes DC jusqu’à 150 kW, permettant de passer de 10 à 80 % de charge en environ 30 minutes. Cette capacité facilite l’usage quotidien et les longs trajets.

Côté prix, le RZ 450e est proposé à partir de 67 155 dollars canadiens, frais inclus, affichant clairement son positionnement sur le marché premium du SUV électrique.

Design, technologie embarquée et habitabilité

Le style extérieur du Lexus RZ 450e reprend les codes distinctifs de la marque tout en affirmant une identité moderne. Les lignes tendues, la calandre fuselée sans ouverture mécanique et les feux arrière à LED signent son appartenance à la famille Lexus, mais avec une touche de modernité destinée à séduire une clientèle adepte de technologies avancées.

À bord, l’ambiance intérieure reflète parfaitement l’omotenashi, philosophie japonaise centrée sur l’hospitalité. L’emplacement optimisé des batteries sous le plancher libère de l’espace pour les passagers, tandis que la qualité des matériaux et la finition témoignent du souci du détail et du luxe discret. Un large écran central tactile, des aides à la conduite dernier cri et une connectivité étendue complètent l’ensemble pour offrir une expérience haut de gamme.

Confort et praticité

Grâce à l’absence de tunnel de transmission, l’espace aux jambes à l’arrière s’avère particulièrement généreux, surpassant souvent celui des modèles thermiques équivalents. Les sièges chauffants, la climatisation intelligente et le système audio haut de gamme participent pleinement au confort et au plaisir de voyager dans ce SUV électrique.

Lexus a également multiplié les espaces de rangement pratiques ainsi qu’un coffre adapté aux besoins quotidiens, que ce soit pour la famille ou un usage professionnel. Le volume de chargement reste cohérent avec les attentes pour un SUV de luxe de ce gabarit.

Technologie évoluée et sécurité accrue

Le RZ 450e bénéficie du pack Lexus Safety System+, qui inclut des fonctionnalités telles que l’assistance active au maintien dans la voie, le freinage d’urgence autonome ou encore le régulateur de vitesse adaptatif.

L’expérience à bord est enrichie par la présence d’une intelligence artificielle vocale et l’intégration de mises à jour logicielles à distance, garantissant un suivi optimal et une optimisation continue du véhicule durant toute sa durée de vie.

Positionnement concurrentiel et perspectives d’avenir

La place du Lexus RZ 450e sur le marché coïncide avec la montée en puissance de l’offre SUV électrique mondiale. Face à une concurrence très dynamique, venue d’Europe, d’Asie ou d’Amérique du Nord, Lexus entend affirmer son savoir-faire du haut de gamme associé à la fiabilité reconnue du groupe Toyota.

Le lancement du RZ 450e ouvre la voie à d’autres projets tout-électriques prévus dans la programmation future de la marque. Après avoir démocratisé l’hybride dès les années 2000, Lexus poursuit sa transition énergétique avec ce modèle emblématique, misant sur l’évolution des infrastructures de recharge et une clientèle toujours plus sensible aux enjeux environnementaux.

Sources