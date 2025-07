Offensive électrique de Kia en Europe : EV5 et EV4 | SUV 100% électrique pour les familles, avec recharge ultra-rapide

4.2/5 - (9 votes)

Kia accélère son offensive sur le terrain de la mobilité électrique avec deux nouveautés majeures qui arrivent en Europe : le SUV familial électrique EV5 et la berline compacte EV4. Ces deux modèles incarnent la stratégie du constructeur sud-coréen, déjà reconnu pour sa croissance rapide dans le segment des véhicules électriques à l’échelle mondiale.

Kia EV5 et EV4 : deux nouvelles voitures électriques taillées pour l’Europe dès 2025

Tour d’horizon des enjeux, des caractéristiques techniques et du calendrier d’arrivée de ces nouveaux venus.

🔌 Kia accélère l’électrification en Europe avec l’arrivée du SUV familial EV5 en 2025, fort de sa plateforme E‑GMP, jusqu’à 530 km d’autonomie WLTP, recharge rapide 10‑80 % en 30 min

🚗 L’EV4 compacte, disponible en version hatchback en Europe dès l’automne 2025, se distingue par sa plateforme E‑GMP 400 V, jusqu’à 630 km d’autonomie WLTP et tarif abordable (~€37 000)

🔋 Les deux modèles partagent une stratégie technique commune (E‑GMP, motorisation FWD single‑motor), mettant l’accent sur l’autonomie, la recharge rapide et la modularité intérieure

🎯 Cette offensive s’inscrit dans la stratégie Kia “Plan S” pour démocratiser la mobilité électrique en Europe, avec des prix compétitifs, une production locale (Slovaquie), et un calendrier progressif jusqu’en 2026

L’EV5 : un SUV familial taillé pour l’Europe

Dès sa première présentation en Chine en 2023, le Kia EV5 avait suscité l’intérêt par son format adapté aux besoins européens et sa fiche technique équilibrée. Après une phase d’incertitude sur son arrivée continentale, Kia a finalement officialisé le lancement de la version européenne de ce modèle courant 2025, marquant ainsi un tournant stratégique pour son offre de SUV électrique.

Le segment des SUV électriques familiaux, fortement concurrentiel, accueille donc un nouvel acteur doté d’arguments solides. Le design du Kia EV5 reflète les codes récents de la marque, avec des lignes tendues, une face avant affirmée et des proportions généreuses tout en restant maniables en ville. Ce positionnement vise les familles recherchant praticité et autonomie sans concession sur le style.

Quelles sont les dimensions et aspects pratiques du Kia EV5 ?

Avec ses dimensions pensées pour la polyvalence, le Kia EV5 mesure environ 4,60 mètres de long, ce qui lui permet de proposer un intérieur spacieux. La banquette arrière s’annonce confortable pour trois adultes, un atout notable dans cette catégorie de véhicule électrique familial. Le coffre volumineux répond aux attentes des déplacements quotidiens comme aux voyages sur longue distance.

Le constructeur insiste également sur l’ergonomie de l’espace intérieur et la modularité des rangements. Divers compartiments permettent de loger facilement objets et accessoires. Une attention particulière est portée aux matériaux utilisés, Kia faisant le choix de finitions valorisantes et respectueuses de l’environnement, renforçant ainsi l’image moderne du SUV électrique.

Sur quelles technologies repose l’EV5 ?

Kia équipe l’EV5 d’une motorisation 100% électrique basée sur la plateforme E-GMP modulaire, déjà éprouvée sur d’autres modèles. Différentes configurations pourraient être proposées, notamment plusieurs capacités de batterie et puissances moteur afin d’adapter l’autonomie et les performances selon les usages attendus.

L’accent est mis sur la recharge rapide : grâce à une architecture 800 V, retrouver jusqu’à 80% d’autonomie en moins de 30 minutes serait envisageable, suivant les versions définitives. Enfin, une dotation technologique complète — incluant aides à la conduite avancées, connectivité enrichie et système d’infodivertissement moderne — fait partie de l’arsenal proposé à bord de ce SUV électrique.

L’EV4 : la nouvelle berline compacte de Kia

À côté des multiples SUV électriques déjà lancés, Kia prépare aussi son offensive dans le marché très disputé des berlines compactes électriques avec l’arrivée prochaine de l’EV4. D’abord annoncée en tant que configuration hatchback, elle incarne la volonté de la marque de diversifier son offre en électrification au-delà des crossovers et SUV traditionnels.

Ce modèle symbolise aussi le passage affirmé de la gamme Kia vers la propulsion exclusivement électrique, avec des ambitions de volume sur un créneau jusque-là dominé par des références établies telles que Volkswagen ID.3 ou Renault Mégane E-Tech Electric. L’EV4 entend bien se démarquer grâce à son rapport prix-équipement et son autonomie compétitive.

Quels sont les points forts attendus de la Kia EV4 ?

La Kia EV4 se distingue d’emblée par un style dynamique et une silhouette aérodynamique. La compacité de ses dimensions favorise la maniabilité urbaine tout en offrant un espace à bord optimisé grâce à l’absence de tunnel central, conséquence directe de l’architecture électrique.

Côté technique, on attend une déclinaison de batteries permettant d’offrir différentes autonomies, pour répondre à la fois aux trajets urbains quotidiens et aux besoins des grands rouleurs. L’expérience utilisateur devrait bénéficier des évolutions récentes de la marque en matière de digitalisation et d’aides actives à la conduite, renforçant la compétitivité de cette berline électrique.

Quel calendrier de lancement pour l’EV4 ?

Le lancement européen officiel de la Kia EV4 reste prévu après celui de l’EV5, dans le cadre d’un déploiement progressif. Les premières livraisons pourraient intervenir dès 2026, selon l’avancement de l’industrialisation et la stratégie commerciale régionale de Kia, qui surveille de près la demande pour ce nouveau modèle de berline électrique.

Le groupe vise clairement un impact significatif sur le segment des compactes, ambition soutenue par le succès commercial constaté sur ses autres modèles électriques depuis 2024.

Kia et l’électrique : une stratégie mondiale tournée vers l’accessibilité

En inscrivant l’EV5 et l’EV4 dans sa feuille de route, Kia confirme l’importance prise par l’électromobilité au sein de son catalogue. Le constructeur accumule les ventes mondiales en forte progression, reflétant un engouement généralisé pour ses derniers nés zéro émission et consolidant sa place parmi les leaders des véhicules électriques.

La politique tarifaire demeure un axe fort, Kia cherchant à concilier accessibilité économique et niveau d’équipement soutenu. Cela lui permet de toucher une large clientèle, attirée aussi bien par l’innovation des modèles familiaux que par la rationalité des offres compactes, tout en maintenant une compétitivité réelle sur les segments clés.

SUV EV5 adapté aux familles avec une grande autonomie

adapté aux familles avec une grande autonomie Berline compacte EV4 pensée pour l’accès à la mobilité électrique

pensée pour l’accès à la mobilité électrique Plateforme E-GMP modulaire sécurisant performances et fiabilité

sécurisant performances et fiabilité Déploiement synchronisé avec les tendances européennes

Cette offensive traduit l’ambition de Kia de rester compétitif face à la concurrence croissante, tout en participant activement à la transition énergétique du secteur automobile européen. Avec ses nouvelles propositions, la marque confirme sa volonté de rendre la mobilité électrique toujours plus accessible et attractive.

Sources