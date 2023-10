Les voitures électriques surpassent les diesel en Europe : Un point sur le marché automobile européen

Les ventes de voitures électriques connaissent une croissance impressionnante

Les chiffres des ventes de voitures en Europe pour le mois de juillet ont été publiés, faisant apparaître une véritable surprise dans la hiérarchie entre les véhicules diesel et électriques. Globalement, les ventes de voitures électriques augmentent considérablement cette année, avec une part de marché de 13,6%, soit une croissance impressionnante de 60,6%. En France, les voitures électriques représentent 13,1% des ventes en juillet, contre seulement 9,7% pour les véhicules diesel.

Les hybrides électriques profitent également de cette progression

Le boom est également visible chez les hybrides électriques dont les nouvelles immatriculations ont bondi de 31,6% en juillet, notamment grâce à une forte croissance sur les plus grands marchés de la région tels que l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie.

Pourquoi cet engouement pour les voitures électriques ?

En termes généraux, cette hausse des ventes de voitures électriques s’explique non seulement par leurs vertus environnementales, mais aussi par leurs avantages économiques par rapport aux carburants traditionnels tels que l’essence ou le diesel. En effet, les véhicules diesel et essence sont déjà plus chers à l’achat qu’un véhicule électrique, sans parler des coûts d’entretien et des prix du carburant, trois à quatre fois plus élevés que l’électricité lorsqu’on recharge à domicile – ce que tout le monde fait sauf pour les longs trajets de vacances deux fois par an. Et c’est également deux fois moins cher que le fioul si on se recharge sur les bornes publiques.

Peugeot SUV Diesel 2008 GT : Prix catalogue €35,100 | Prix spécial Peugeot Store à partir de €33,700

Peugeot SUV Essence 2008 GT : Prix catalogue €33,400 | Prix spécial Peugeot Store à partir de €32,

Citroen C5 SUV Diesel ou Essence : Prix catalogue €41,600 TTC | Prix spécial Citroën Store €39,

Volkswagen T-Roc Life SUV Diesel : À partir de €39,160.00 TTC

Volkswagen T-Roc Life SUV Essence : À partir de €34,965.00 TTC

Aucun de ces véhicules n’est aussi bien équipé que le MG SUV ZS-EV Luxury Extended Range avec toutes les options pour seulement €31,600 TTC ! Pour les modèles sportifs, chez MG, nous avons la MG 4 XPower qui casse les prix sur le marché des voitures sportives.

Une idée reçue tenace : le coût des voitures électriques est-il vraiment supérieur ?

On entend souvent dire que “le coût des voitures électriques est encore supérieur à celui de leurs équivalents thermiques”. Cette affirmation est fausse lorsqu’on compare les véhicules sous tous leurs aspects autres que le mode de propulsion. En effet, pour les modèles haut de gamme à moyenne portée tels que les SUV et les berlines, les modèles électriques sont déjà moins chers que les modèles thermiques.

Par exemple : Peugeot 2008 diesel Prix catalogue €35,100 | Prix spécial Peugeot Store à partir de €33, et mon propre MG ZS EV Luxury Extended Range Net : €31, ! Et la Peugeot 2008 diesel n’est évidemment pas une exception, ni mon propre véhicule MG, car en comparant la MG4 avec les modèles Stellantis, Renault, ou VW thermiques, le résultat est le même ! Le prix des voitures électriques est déjà plus bas aujourd’hui que celui des véhicules thermiques aux performances et équipements comparables.

Il est temps d’arrêter de limiter les voitures électriques dans l’esprit de ceux qui ne les ont pas encore, car c’est à cause de désinformations comme celles-ci qu’ils ne les ont toujours pas ! Inutile de perdre votre temps à expliquer les avantages des voitures électriques… Les Français sont des moutons ; même si le diesel et l’essence étaient à €5 le litre, ils en demanderaient encore.

En résumé

Les voitures électriques connaissent un engouement croissant en Europe, principalement pour des raisons écologiques et économiques. Elles deviennent de plus en plus compétitives face aux véhicules thermiques, notamment grâce à des prix en baisse par rapport aux modèles diesel et essence.