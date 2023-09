Prompts pour ChatGPT : Le boom des places de marché dédiées aux prompts IA

Le boom des places de marché dédiées aux prompts pour ChatGPT et autres IA

Dans le monde des intelligences artificielles, les compétences se multiplient et les marketplaces spécialisées dans la vente de prompts pour ChatGPT, Midjourney ou encore Dall-E voient le jour. Ces plateformes centralisent des offres variées et permettent ainsi aux utilisateurs d’accéder facilement aux compétences nécessaires pour profiter au mieux du potentiel de ces générateurs de textes et d’images. Dans cet article, découvrez une sélection des meilleures marketplaces qui font parler d’elles actuellement.

PromptBase : un marché généraliste pour diverses IA

Lancée en juin 2022, la plateforme PromptBase propose toute une gamme de prompts adaptés à différentes IA, telles que ChatGPT, DALL-E, Stable Diffusion ou Midjourney. Les services proposés couvrent principalement les secteurs suivants :

art et illustration,

design graphique,

jeux vidéos et modélisation 3D,

marketing,

référencement (SEO).

PromptHero : le spécialiste des images

Ouverte en septembre 2022, PromptHero met l’accent sur l’imagerie et ambitionne de devenir la plus grande bibliothèque de prompts pour les modèles génératifs d’images, tels que Midjourney, Stable Diffusion ou sa propre intelligence artificielle nommée Openjourney.

PromptSea : une alliance entre Web3 et NFT

Se différenciant des autres marketplaces, PromptSea est une plateforme en ligne reposant sur les technologies du Web3 pour lier un token NFT à chaque tranche de prompts. Les modèles disponibles incluent notamment Stable Diffusion, MidJourney ou ChatGPT.

ChatX : l’automatisation des prompts par générateur

La plateforme ChatX , bien que disposant d’un catalogue moins fourni que ses concurrents, propose un générateur de prompts automatisé appelé ChatGPT Prompt Generator. Ce dernier est sous la forme d’un formulaire invitant l’utilisateur à spécifier sa requête et le rôle souhaité pour le chatbot.

Lexica et Aperture : la combinaison parfaite

Lexica a construit son succès en proposant non seulement un moteur de recherche mais également une IA générative développée en interne dénommée Aperture et basée sur l’architecture de Stable Diffusion. La plateforme fonctionne avec différents abonnements payants, allant de 8€ à 48€ selon le nombre d’images produites par mois.

ArtHub : des prompteurs créés par la communauté artistique

Sur ArtHub , la communauté de designers et d’artistes met gracieusement en ligne une série de prompts dans divers styles, allant des compositions psychédéliques aux visuels photoréalistes, en passant par les logos et les peintures à l’huile.

FlowGPT : la spécialisation dans les ChatGPT

FlowGPT se focalise principalement sur les prompts destinés à ChatGPT, mais n’en demeure pas moins polyvalente, couvrant également des thématiques comme le marketing, la recherche d’emploi ou encore la génération de code.

Ces places de marché dédiées aux prompts pour ChatGPT et autres intelligences artificielles témoignent du potentiel incroyable que représentent ces technologies pour divers secteurs d’activité. Que ce soit pour le design graphique, la rédaction web ou l’imagerie en tout genre, ces plateformes facilitent grandement l’accès à des compétences variées pour tirer pleinement parti des avancées réalisées dans le domaine.