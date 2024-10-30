Le marché automobile français connaît une croissance impressionnante en 2023 et une adoption explosive des véhicules électriques

4.4/5 - (7 votes)

De nombreux secteurs d’activité ne sont pas revenus à la « normale » depuis la pandémie de Covid-19. Mais au moins, plusieurs industries ont commencé à montrer de forts signes de reprise – le marché automobile français n’est pas en reste à cet égard.

En 2023, le marché automobile français a connu une croissance impressionnante – avec plus de 1,77 million de véhicules neufs immatriculés ; ce nombre représente une augmentation de 16,1 % par rapport à l’année précédente – le plus élevé à ce jour depuis la pandémie.

Ce que vous devez retenir sur la croissance du marché automobile Français :

🚗 Le marché automobile français enregistre une croissance de 16,1 % en 2023, atteignant 1,77 million de véhicules neufs immatriculés.

⚡ Les voitures électriques représentent 16,8 % des ventes, avec la Tesla Model Y et la Peugeot e-208 en tête.

🌍 La demande en véhicules électriques augmente grâce aux incitations gouvernementales et à l’extension des infrastructures de recharge.

⛽ Malgré la montée des électriques, les moteurs thermiques restent prisés, surtout pour les acheteurs à budget limité.

Le marché automobile français connaît une forte croissance en 2023, porté par la forte demande de véhicules électriques

En 2023, environ 1,77 million de voitures neuves ont été immatriculées en France, soit une augmentation de 16,1 % par rapport à 2022. Cependant, malgré ce chiffre élevé, les ventes globales restent inférieures aux niveaux d’avant la pandémie. Certains modèles de voitures en particulier ont été en tête de ces chiffres, comme la Renault Clio, qui est devenue le modèle le plus vendu de l’année, conservant ainsi sa popularité auprès des conducteurs français.

La Clio a été suivie de près par la Peugeot 208 et la Dacia Sandero , qui ont également affiché de bonnes performances sur un marché très concurrentiel. Mais l’une des tendances marquantes de 2023 a été la forte augmentation des ventes de véhicules électriques (VE). Les acheteurs de voitures en France semblent progressivement se tourner vers les modèles électriques plutôt que vers les modèles à moteur thermique.

Les voitures électriques représentent 16,8 % du marché automobile total, une étape importante vers un avenir automobile plus vert. Parmi les modèles électriques, la Tesla Model Y est clairement en tête, surpassant les autres véhicules électriques – on ne s’attendrait pas à moins de toute façon. La Peugeot e-208 s’en rapproche parmi les véhicules électriques les plus vendus en France en 2023.

Les experts s’attendent à ce que la tendance vers les voitures électriques et hybrides se poursuive, alimentée par les mesures incitatives gouvernementales et une prise de conscience environnementale croissante.

Le marché devrait connaître encore plus de diversité dans les types de véhicules disponibles, les constructeurs s’efforçant de produire des options plus propres et plus efficaces pour les acheteurs.

La demande croissante de véhicules électriques s’inscrit dans le cadre des efforts mondiaux visant à réduire les émissions et à lutter contre le changement climatique. Les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour les modèles électriques, en particulier parce que les infrastructures de recharge sont de plus en plus nombreuses et améliorées. De plus, les gouvernements offrent des incitations pour l’acquisition de véhicules électriques.

Les moteurs à combustion interne classiques sont-ils toujours d’actualité en France ?

Les moteurs à combustion interne ne sont pas encore complètement hors jeu. Malgré l’adoption rapide des véhicules électriques, les modèles à combustion interne se vendent toujours très bien, et pour les acheteurs soucieux de leur budget, les moteurs à combustion interne sont une meilleure option car ils sont moins chers à entretenir ; de plus, leurs pièces de rechange sont également abordables.

L’un des véhicules à moteur à combustion interne les plus populaires en France est la VW Polo ; c’est une voiture très solide avec des composants bien construits. Selon Pieces Auto, un essui glace Polo 5 dure plus longtemps que les autres dans sa catégorie et sa gamme de prix. Parmi les autres véhicules conventionnels les plus vendus en France, citons la Renault Clio V, la Peugeot 208, la Dacia Sandero et la Citroën C3.

La France est le troisième marché de vente de véhicules en Europe en 2023, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les modèles 100% électriques représentent 16,4% du marché, contre 13,1% en 2022, et les hybrides rechargeables (PHEV) avec 10 545 immatriculations.

Les véhicules hybrides (HEV) ont connu une forte croissance, représentant 17,2 % des ventes totales. Il semble que les acheteurs de voitures en France opèrent un changement évident dans leurs choix de véhicules. Mais les marques les plus populaires du pays – à en juger par les chiffres de vente – restent Renault, Peugeot et Dacia. En France, les marques locales sont plus prisées que les marques étrangères.

