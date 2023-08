Gamescom 2023 : Jeux incontournables et pépites du salon européen du jeu vidéo

Jeux incontournables de la Gamescom 2023 : Découvrez les pépites du salon européen du jeu vidéo

Plongez dans l’univers captivant de la Gamescom 2023 avec neuf jeux à retenir, allant de l’aventure spectrale à la stratégie en apesanteur. Découvrez nos coups de cœur sans plus attendre !

jeux marquants de la Gamescom 2023

L’univers du jeu vidéo est en ébullition à la Gamescom 2023, le rendez-vous incontournable des passionnés, où studios du monde entier dévoilent leurs créations audacieuses. La diversité est à l’honneur, avec des titres aussi variés que captivants. Plongez dans cette sélection qui vous fera voyager à travers des mondes enchanteurs, des réalités post-apocalyptiques et des aventures palpitantes.

« The Plucky Squire » : Quand les contes prennent vie

Imaginez-vous plongé au cœur d’un livre de contes animé, où chaque page abrite une aventure extraordinaire.

« The Plucky Squire » nous transporte dans cet univers magique, où un héros intrépide évolue dans un conte de fées vivant.

Des combats inspirés de classiques tels que Zelda vous attendent, tandis que les énigmes et les personnages originaux créés par le studio All Possible Futures enrichissent cette expérience enchanteresse.

Une aventure à partager en famille, attendue sur consoles et PC en 2024.

Autre article : Amazon Prime Gaming : Explorez le Monde des Jeux Vidéos en ligne

« Still Wake the Deep » : Au cœur de l’horreur

Plongez au plus profond de vos peurs les plus sombres avec « Still Wake the Deep », un jeu d’horreur immersif du studio britannique The Chinese Room. Une plate-forme pétrolière en haute mer devient le théâtre de vos cauchemars, où l’obscurité, l’isolement et l’inconnu se mêlent pour créer une expérience terrifiante. Incarnez Caz McLeary, un ouvrier écossais, et affrontez une créature cauchemardesque dans ce jeu intense, prévu pour début 2024 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC.

« Homeworld 3 » : Stratégie spatiale repensée

La saga légendaire « Homeworld » fait un retour fracassant avec son troisième volet, développé par Blackbird Interactive. Plongez au cœur d’affrontements spatiaux tridimensionnels où la caméra vous place au cœur de l’action. Explorez l’univers, gérez vos ressources et engagez des batailles épiques dans ce jeu de stratégie en temps réel novateur. Préparez-vous pour une aventure dans les étoiles en février 2024, exclusivement sur PC.

« Thank Goodness You’re Here ! » : Une touche d’humour so british

Laissez-vous emporter par l’humour décalé de « Thank Goodness You’re Here ! », un jeu créé par les talentueux développeurs anglais de Coal Supper. Plongez dans le quotidien burlesque de Barnsley, une ville du Yorkshire, et découvrez un monde peuplé de personnages loufoques. Explorez des lieux délirants, résolvez des énigmes hilarantes et plongez dans cette aventure déjantée prévue en 2024 sur PlayStation 5, PC et Switch.

Autre article : Télécharger Google Play Games sur son smartphone

« Banishers : Ghosts of New Eden » : Amour au-delà de la mort

Les créateurs de « Life is Strange », Don’t Nod Entertainment, nous offrent une histoire d’amour unique dans « Banishers : Ghosts of New Eden ». Incarnez un couple de chasseurs de fantômes aux destins liés, évoluant dans une Amérique du Nord remplie de phénomènes surnaturels. Jonglez entre les deux personnages pour résoudre des énigmes et affronter des défis, tout en explorant ce monde mystique. L’amour triomphera-t-il de la mort ? Découvrez-le le 7 novembre sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC.

E3 2019 :

– 22 previews

– 8 VLOGS

📺 30 vidéos Gamescom 2022 :

– 11 previews

– 4 VLOGS

📺 15 vidéos Gamescom 2023 :

– 21 previews

– 4 VLOGS

📺 25 vidéos Pas peu fier de ma semaine, même si je suis éclaté. Déjà 14 vidéos en ligne. Les autres arrivent d'ici mardi. pic.twitter.com/Vrj62PHmjc — Chris’ Klippel #Gamescom (@Chris_Klippel) August 26, 2023

« Classified : France’44 » : Stratégie en pleine guerre

Plongez au cœur de la Seconde Guerre mondiale avec « Classified : France’44 », une pépite tactique développée par les novices d’Absolutely Games. Prenez les rênes d’un commando allié en mission secrète, et combattez les forces nazies dans un jeu de stratégie au tour par tour. Faites preuve de ruse, d’infiltration et de gestion minutieuse pour affaiblir l’ennemi avant le Débarquement. Découvrez cette simulation historique fin 2023 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC.

« Synergy » : Harmonie écologique

Le studio français Leikir nous propose une approche novatrice du jeu de gestion avec « Synergy ». Explorez un monde où la coexistence avec la nature prime, et construisez une ville en harmonie avec son environnement. Plongez dans un univers pastel inspiré des œuvres de Mœbius, et laissez-vous séduire par cette expérience relaxante et captivante. Plongez en accès anticipé début 2024 sur PC.

« S.T.A.L.K.E.R. 2 » : Retour à Tchernobyl

Replongez dans la zone irradiée de Tchernobyl avec « S.T.A.L.K.E.R. 2 », une aventure post-apocalyptique intense. Affrontez des mutants et des dangers insoupçonnés dans ce jeu de tir immersif. Explorez un monde riche en détails, engagez des dialogues étranges et survivez dans cet environnement hostile. Préparez-vous à l’exploration dès le premier trimestre 2024 sur Xbox Series et PC.

« Pacific Drive » : Conduite hors norme

Embarquez pour un voyage hors-piste avec « Pacific Drive », une expérience de conduite captivante proposée par Ironwood Studio. Explorez un monde post-apocalyptique boisé et accidenté, et forgez une relation unique avec votre véhicule. Survivez aux anomalies et découvrez les mystères de ce monde étrange. Préparez-vous pour une aventure conduite par l’adrénaline, disponible début 2024 sur PlayStation 5 et PC.

La Gamescom 2023 a été le théâtre de révélations et d’expériences vidéoludiques mémorables. Entre mondes magiques, horreurs insondables et stratégies épiques, ces neuf jeux sont une invitation à l’aventure. Restez à l’affût des dates de sortie pour plonger au cœur de ces univers extraordinaires et repousser les limites du jeu vidéo.

Autre article : Cyber Arcade : Pourquoi cet engouement pour les jeux rétro ?